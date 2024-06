¿Quién es oposición a Javier Milei?

Muchas veces, cuando se dice que no hay oposición, en realidad se está refiriendo a dos cosas: 1) que no hay líderes claros y ordenadores de sus respectivos espacios (agravado en el ex Juntos por el Cambio), y 2) no hay referencias que puedan capitalizar los errores del oficialismo (mucho se habló de esto cuando se produjo el conflicto con las universidades públicas). Se debería decir que hay oposición, pero que no se tiene claro exactamente en qué anda y si se volverá competitiva para 2025.

Con todo este cuadro es lógico que se comente que esta situación lo favorece a Milei porque “no hay nadie enfrente” –esto es relativo porque la fragmentación opositora complejiza y “encarece” las negociaciones legislativas- y dispara dos preguntas: 1) ¿hay alguien nuevo que esté surgiendo? y 2) ¿es la Iglesia Católica la verdadera oposición, a partir de lo que se vio estos días con las misas politizadas?

Respecto al primer interrogante, no hay mucho para comentar. Cristina sigue siendo una referente, pero su propio público no imagina que vuelva a ser candidata a nada, y no tiene un heredero valioso. En todo caso, surge la figura de Kicillof porque es el gobernador bonaerense, no está contaminado con la política tradicional y se está enfrentando a Máximo y La Cámpora, pudiendo aglutinar al peronismo no fan K.

La otra figura que despierta alguna expectativa en ese 37% que obtuvo Massa en la primera vuelta es Juan Grabois, autónomo, no viene de las estructuras tradicionales, levanta el perfil, confronta, no se calla, va al frente. Es para seguirlo con atención. Fuera de UP se mira a Lousteau, con mucha dificultad porque no representa a la mayoría radical, aunque sea el presidente. Por otro lado, los gobernadores de todo tipo y color están cuidando su quinta en el medio de una crisis de final incierto.

Jg.jpg "Hay cosas que llaman la atención", advirtió Juan Grabois. Foto: Archivo / La Capital.

Liturgias bajo la lupa

La segunda pregunta es interesante por lo disruptiva. ¿Lo que viene sucediendo en las liturgias fue operación, descuido o ambas cosas? Un poco de cada una. Hay una jugada política consensuada con Francisco, disparada por la crisis en el Ministerio de Capital Humano. En esa línea están las primeras declaraciones de Ojea (presidente de la Conferencia Episcopal), Lugones (Pastoral Social) y García Cuerva (arzobispo de Buenos Aires), así como la denuncia de Grabois.

El "descuido" es una jugada de los más cercanos al kirchnerismo (Curas en la Opción por los Pobres) y un sector de los curas villeros que alentaron el griterío en las misas. El padre Pepe permaneció en silencio. El cura Carrara quedó golpeado porque no sabía lo que iba a pasar en la misa que oficiaba. Para encauzar las cosas vinieron la homilía de García Cuerva y la misa de Ojea. Está claro que el Papa no es un ingenuo: la foto con la bandera de Aerolíneas + la audiencia con Kiciloff, son mensajes políticos unívocos.

Papa Francisco Javier Milei.jpg El presidente Javier Milei se fundió en un abrazo con el Papa Francisco, en la apertura de G7.

La Iglesia libra una batalla en defensa de su doctrina social, pero prefiere eludir una confrontación. El "kirchnerismo" y su "rama clerical” lo sabe y empuja. El gobierno también y, aunque le cuesta, se calla. La pregunta del millón es si Bergoglio viene o no viene este año a la Argentina. En síntesis: la Iglesia no quiere ser la oposición al gobierno libertario y el Santo Padre no se meterá a resolver la interna peronista.

No se verá alguna oposición consolidada, con figuras proyectadas hacia 2027, hasta que no concluya el recuento de votos de 2025. Sin capital político concreto en la mano, el resto serán meras percepciones coyunturales.