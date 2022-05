Newell's: los jugadores que están en la vidriera de ventas

El más buscado. Newell’s recibió consultas por Castro, pero aún no hubo ofertas.

Dicho esto, hay que decir que los jugadores del Parque surgidos en la cantera, por los que realmente se puede consumar un venta que entregue buenos dividendos a la entidad son hoy contados con los dedos de una mano.

El que tiene todos los boletos para ser transferido ahora, más allá de que por el momento sólo hubo consultas o sondeos, pero no ofertas concretas, es el volante creativo Nicolás Castro. Porque, a pesar de que no alcanzó su plenitud y tuvo altibajos, es un futbolista de calidad, con gran proyección, a partir de su notable panorama de juego y pegada refinada. Sin dudas que no sobran los talentosos en el fútbol y por ello las miradas de clubes locales y de otras latitudes se posaron en el actual diez leproso.

JSforza.jpg Proyección. Juan Sforza jugó menos, pero esta temporada maduró en el juego.

Otro producto genuino de la cantera que tiene el “tachito en la cabeza” es Juan Sforza. Este año fue relevo, pero cuando ingresó se lo notó más maduro que en la temporada pasada. Sus virtudes son el pase prolijo en la salida y la inteligencia para ocupar espacios. Claro que le falta rodaje y ganar experiencia. Además por tener pasado en selecciones juveniles también es observado con interés desde el exterior.

MLuciano.jpg La revelación. Martín Luciano se consolidó en el lateral y va por más.

Mientras que la revelación leprosa en este 2022 es el lateral izquierdo Martín Luciano, que saltó a la primera, se acomodó rápido y terminó siendo titular en el equipo de Sanguinetti. Es un marcador de punta zurdo, criterioso, aplicado en la marca y también con notable proyección. Los laterales zurdos no abundan y son codiciados. Todavía le falta asentarse, pero su apellido ya está sobre la mesa en este mercado de pases.

JCacciabue.jpg Reinventarse. Cacciabue superó lesiones y un cambio de aire podría beneficiarlo.

Por su parte, el que corre de más atrás por haber lidiado con reiteradas lesiones, pero que tal vez pueda emigrar en este receso es Jerónimo Cacciabue. Cuando estuvo en plenitud generó gran expectativa y su dinámica despertó el interés de equipos poderosos del país y del mercado externo. Las lesiones le jugaron una mala pasada, pero tal vez este sea el momento de cambiar de aire y relanzarse con otra camiseta. De seguir en Newell’s necesitará continuidad para desplegar todo su potencial.

Estos, a priori, son los jugadores de Newell’s por los que podría consumarse una venta en este receso, que será extenso debido al mercado especial con motivo de la disputa del Mundial a fin de año. El libro de pases de la Liga Profesional abrirá el lunes 23 de mayo. La ventana de fichajes cerrará el jueves 7 de julio. Sin embargo, habrá una excepción: los clubes que tras esa fecha hayan transferido a un futbolista al extranjero (venta o préstamo), tendrán un plazo especial para incorporar un reemplazante, hasta el jueves 8 de agosto.

El segundo pelotón de los vendibles

Newell’s tienen varios juveniles que prometen y vienen en el pelotón de atrás en cuanto al interés del mercado sobre una posible transferencia, respecto a los más consolidados que hoy integran la vidriera de posibles traspasos, como son los casos de Nicolás Castro, Juan Sforza, Martín Luciano y Jerónimo Cacciabue. Uno de los que mejor impresión causó en los partidos que disputó es el volante derecho Marcos Portillo. Pero no es el único que si se consolida puede explotar en el futuro cercano.

Portillo.jpg Un recambio interesante. Marcos Portillo es un volante de ida y vuelta, de buen manejo y presencia ofensiva.

Portillo es un volante con dinámica, al que no le molesta retroceder a ser el pase de salida, pero que además suele agredir el área rival y tiene buen tiro de media distancia. Marcos fue uno de los cambios reiterados que hizo Sanguinetti para potenciar y energizar a su equipo en los segundos tiempos.

El que tuvo mucha participación con Sanguinetti, pero le faltó terminar de convertirse en el jugador punzante que puede ser es Francisco González. Panchito hizo un gran desgaste en el retroceso, ocupó espacios, pero careció de resto para marcar la diferencia en ataque y eso es lo que más observan los clubes interesados en contratar a un delantero externo.

Similar es el caso de Ramiro Sordo, de insinuaciones, pero con falta de resolución en el área. En tanto, fue buena la presentación de Genaro Rossi como centrodelantero punzante y fue de mayor a menor en ese rubro Nazareno Funez.

Por su parte, Guillermo Balzi es un armador interesante, pero le faltó continuidad. Y Tomás Jacob es un buen recambio en el lateral derecho. La mayoría, si se consolidan, pueden ser “vendibles”.