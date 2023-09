Mujeres revolucionarias que desafiaron las fronteras

La primera conoció en Estambul la vacuna contra la viruela y además de inocular a su propio hijo en 1718 se encargó de difundir el método en Europa. “Su contribución fue ninguneada como muchos de los descubrimientos que realizaron las mujeres. Más allá de su aporte a la ciencia, Lady Montagu escribía como los dioses, era audaz, culta y tenía una mirada muy aguda e irónica. Fue la primera persona occidental que pudo conocer por dentro dos lugares que despertaban toda clase de fantasías entre los hombres de Occidente: el harén y el baño turco”, cuenta Quintans.

Son 11 historias muy diversas. ¿Qué fue lo que te sorprendió más de ellas? ¿Hubo alguna en particular que te interpeló o te asombró más que otras?

Me interesaba rescatar estas historias de mujeres viajeras porque en el canon de las crónicas de viajes las mujeres prácticamente no existen. La relación entre las mujeres y los viajes está invisibilizada: Ulises viajaba mientras Penélope tejía. En las historias que rescata este libro las mujeres viajan por distintos motivos, pero el interés romántico no es lo central. No podría elegir una de las historias, todas tienen su interés, sus condimentos. Mi intención era que el libro fuera diverso en cuanto al origen y al destino de las viajeras. Hay historias de todas las clases sociales y de distintos lugares del planeta. Incluí varias viajeras latinoamericanas, entre ellas dos argentinas y también viajeras de países considerados centrales, que eran las que tenían más oportunidades para viajar. El lugar de origen condiciona la mirada, hay una expresión que usa Martín Caparrós en uno de sus libros que es la del “ojo patrio” y se refiere a esa mirada que uno lleva puesta de acuerdo con el lugar del que proviene. Cada viajera tiene su impronta, su ojo, su mirada particular que tiene que ver con sus características propias, el género y también con el lugar del que proviene. Flora Tristán, viajera francesa del siglo XIX, por ejemplo, se describe a sí misma como paria por su condición de hija ilegítima, lo que la había dejado afuera de la herencia de su padre, y por su condición de mujer separada y con dos hijos de un hombre violento, en épocas en las que no existía el divorcio. Desde ese lugar de precariedad y falta de medios económicos inicia su viaje a Perú para reclamar la herencia de su padre. No logra conseguir la herencia, pero sí regresa transformada, cambia su mirada y se convierte en una activista por los derechos de los más vulnerables, escribe ensayos, da charlas, recorre todo su país para promover los derechos de los trabajadores y de las mujeres. Otro ejemplo de esa mirada condicionada por los orígenes es el de Ana Beker, una mujer criada en el campo, al sur de la provincia de Buenos Aires, que decide recorrer toda América a caballo desde Buenos Aires hasta Canadá vestida de gaucha en la década de 1950. Ella escribe un libro en el que detalla su viaje y su mirada está muy ligada a su origen.

Se me ocurre que la historia que abre el libro es la que te marca como mujer periodista. ¿Es así?

Si, el libro incluye dos biografías de mujeres periodistas y las elegí porque me movilizaron sus historias. Nellie Bly es una periodista estadounidense que trabajaba en el New York World, el diario de Joseph Pulitzer, y se convirtió en una celebridad cuando relató el viaje que realizó para vencer el récord de la novela de Julio Verne: dio la vuelta al mundo en 72 días. Nellie viajó como periodista y sus crónicas multiplicaron las ventas del diario a cifras siderales. Nellie fue también precursora del periodismo encubierto: para investigar las condiciones en las que se trataba a las pacientes en los institutos de salud mental logró hacerse internar y luego contó la experiencia (en la que casi pierde la vida) en su crónica “Diez días en un manicomio”. La crónica fue tan elocuente que logró que se cambiaran las condiciones en las instituciones de salud mental. Varias décadas después fue también una de las primeras reporteras de guerra y pudo plantar su mirada en el frente de batalla durante la Primera Guerra Mundial. La otra periodista es una argentina, Ada Elflein, que realizó distintos viajes por el país con grupos de mujeres en la década de 1910, en tiempos de inmigración, cuando Argentina trataba de dibujar una identidad nacional. La historia de Ada me interpeló especialmente porque es la primera cronista de viajes argentina, realizaba viajes sin lujos, con gran esfuerzo físico y por lugares poco frecuentados. Alentaba a viajar en grupos de mujeres por distintas geografías de la Argentina, una propuesta que cien años después está vigente e incluso te diría que está de moda. Muchos de los lugares que describe los recorrí como cronista de viajes y me sorprendieron dos cosas: cómo habrá hecho para llegar en ese entonces a parajes tan apartados y sin infraestructura y, por el contrario, la cantidad de lugares a los que pudo llegar en tren, un medio de transporte extraordinario que en aquel momento estaba en auge y que ahora quedó lamentablemente desactivado. Ada Elflein viajó por la quebrada de Humahuaca en tren y cruzó la Cordillera hacia Chile en el ferrocarril Transandino, travesías que me hubiera encantado poder hacer.

Los viajes de estas mujeres estaban muy lejos de ser un mero paseo. Eran de descubrimiento, de pericia, empujados por circunstancias políticas, económicas, sociales, incluso atravesados por la curiosidad del conocer lo nuevo. Aunque es llamativo que también hay viajeras que quisieron dejar atrás las tareas domésticas, los hijos, el ideal del ángel del hogar. ¿Considerás que fueron viajes a su modo feministas?

Si, es como decís. Estas mujeres rompieron los parámetros de la época, salieron del ámbito privado para conquistar el espacio público. En aquel momento el ideal femenino era el del “ángel del hogar” dedicado a la vida doméstica o a los salones. Todas estas mujeres rompieron ese paradigma, en tiempos en los que no eran frecuentes los viajes y además las mujeres no tenían medios económicos propios para realizarlos. Las periodistas que viajaron profesionalmente fueron importantes porque mostraban al público lo que las mujeres eran capaces de hacer, ponían ejemplos para otras mujeres, pero esto fue a partir de fines del siglo XIX, cuando empiezan a aparecer los movimientos feministas que reclaman por el derecho a votar y a participar de la vida pública. Por entonces aparece la figura de “La Nueva Mujer” (“The New Woman”) que era deportista, autónoma y desafiaba el ideal victoriano del “Ángel del Hogar”. Pero el libro incluye a varias mujeres que son anteriores a esa época y que tuvieron que enfrentar muchísimas dificultades. Flora Tristán, por ejemplo, realizó su viaje hacia 1830, antes de todos estos movimientos, y se convirtió en una precursora en el reclamo de los derechos políticos. El libro retrata también a mujeres el siglo XVIII que rompieron todas las reglas como Lady Montagu, que cuando tenía más de cuarenta deja a su marido y viaja a Italia para perseguir a un hombre que tenía varias décadas menos que ella; Jeanne Baret, primera mujer que circunnavega el mundo y se integra a una expedición científica vestida de hombre, o las piratas Anne Bonny y Mary Read, que se inclinan por una vida de aventuras, pero tienen que ir vestidas de hombre para poder embarcar.

En barco, en tren, en bicicleta cada una se fue con sus distintos medios de transporte. Rompieron esquemas y cruzaron fronteras a como dio lugar. ¿Con qué desafíos se encontraron en el camino?

Cada una tuvo que atravesar distintos desafíos. Un tema que me parece interesante es el de la ropa, que siempre está presente en el caso de las mujeres. Ya hablamos de las que tuvieron que vestirse de hombre para poder subir a los barcos en el siglo XVIII, en el que se consideraba que las mujeres a bordo traían mala suerte. La ropa, además, no estaba pensada para salir al aire libre o practicar deportes. Hace un mes presentamos el libro en la Alianza Francesa de Buenos Aires con la participación de las recreacionistas históricas de la Sociedad Victoriana Augusta Argentina que vinieron vestidas como algunas de las viajeras del libro. Ahí te dabas cuenta del esfuerzo que habría sido salir de viaje con vestimentas tan pesadas y poco adecuadas. Un ejemplo muy bueno es el de Annie Londonderry, un ama de casa inmigrante y madre de tres hijos que decidió salir sola a dar la vuelta al mundo en bicicleta en 1895 (tomó el ejemplo de Nellie Bly). Partió de Boston con ropa victoriana, pero no pudo sostener la travesía en bicicleta con corsé y polleras largas hasta los tobillos, así que a medida que avanzaba fue despojándose de sus vestimentas: adoptó los bloomers, especie de bombachas de gaucho que usaban las mujeres para andar en bici que escandalizaban en la época, y luego fue adoptando las vestimentas deportivas de los hombres y hasta incluso andaba con la ropa interior a la vista.

La libertad y el placer de viajar suele tener un costo alto en la vida de las mujeres. Muchas de quienes lo hacen son violentadas en ese trayecto. ¿Cómo lo ves en relación a estos días?

La libertad siempre tuvo un costo para las mujeres y sigue teniéndolo. El estigma sigue existiendo, ya decir que “viajan solas” es una expresión poco feliz. En muchos casos, incluso, se dice que “viajan solas” cuando van en grupo. A mí me conmovió mucho el caso de Marina Menegazzo y María José Coni, las dos chicas mendocinas asesinadas brutalmente en 2016 en Ecuador, víctimas de la violencia machista. La cobertura de los medios fue muy cuestionable, se usó todo el tiempo la expresión “viajaban solas” o el término “mochileras” como si fuera algo malo. Yo misma viajé de mochilera durante muchos años con mis amigas y me generó mucha indignación el trato que se daba al tema. Las mujeres tenemos derecho a disfrutar y a viajar, con o sin compañía. El libro defiende ese derecho y el derecho a construir nuestras propias historias por fuera de los mandatos. El libro es un homenaje a las viajeras que aparecen en las biografías, pero también a Marina, a María José y a todas aquellas mujeres curiosas que abren nuevos caminos.

Feministas fuera de época

A fines del siglo XIX la estadounidense Nellie Bly se propuso desafiar el libro de Julio Verne y dio la vuelta al mundo en 72 días. Pocos años después, Annie Londonderry, inmigrante y ama de casa dejó a su familia para salir de viaje en bicicleta, un medio de transporte novedoso para la época y con mucha popularidad entre las mujeres.

Mientras las grandes potencias europeas se lanzaban a la conquista de los mares en el siglo XVIII, las mujeres estaban prohibidas en las expediciones marítimas. Sin embargo, algunas se arriesgaron a la aventura: las piratas Anne Bonny y Mary Read, o la botánica Jeanne Baret, primera mujer que navegó el mundo como parte de una expedición científica y fue la descubridora de la planta trepadora Bougainvillea, más conocida como Santa Rita.

Las viajeras tuvieron también que enfrentarse a enormes dificultades, prejuicios y limitaciones sociales. La ecuatoriana Isabel de Godin recorrió el Amazonas en condiciones extremas para reunirse con su esposo, y la francesa Flora Tristán viajó hasta América para reclamar los derechos que la sociedad le había negado por ser hija ilegítima y mujer divorciada.

A la lista se suman dos argentinas: Ada Elflein, primera cronista argentina que promovió los viajes de mujeres, y Ana Beker, que realizó una hazaña increíble: en la década de 1950 logró unir a caballo la distancia entre Buenos Aires y Ottawa (Canadá).

Sobre la autora

Silvina Quintans es periodista (T.E.A.) y abogada (U.B.A.). Desde 1998 se dedica al periodismo gráfico, radial y televisivo. Viajó por más de cuarenta países y colabora con suplementos de viajes: Clarín, Página 12 y actualmente revista Lugares de La Nación. Escribió guiones para documentales televisivos de cultura, arte, viajes e interés general. Desde 2011 se desempeña como columnista con una amplia agenda de temas de información general en el programa de Fernando Bravo por Radio Continental. Allí también produce y realiza los segmentos Mujeres viajeras y La valija viajera.