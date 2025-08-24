Milei, Karina y los tropiezos de un menemismo con pies de barro

El escándalo por las coimas en discapacidad pega en el corazón del gobierno. Otra semana negra en el Congreso y más ruido antes de las elecciones, Unidos pasa un test clave en la Constituyente

El presidente Javier Milei y su hermana Karina, involucrados en otra denuncia de corrupción que erosiona al gobierno.

El escándalo de las coimas en el área de discapacidad le estalló a Javier Milei en el peor momento . Justo cuando el gobierno está empantanado en la economía, su dispositivo político está partido, su relato muestra signos de agotamiento y se acercan unas elecciones clave para el futuro de su proyecto.

Los audios del exabogado de Milei abrieron una caja de Pandora con ramificaciones peligrosas, tanto judiciales como políticas .

En los tribunales la causa recién comienza, pero nadie puede asegurar hasta dónde puede llegar. Sobre todo si Diego Spagnuolo se acoge a la figura del arrepentido . En ese caso, para mejorar su situación procesal el extitular de la Andis tiene que iluminar hacia arriba en la cadena de responsabilidades y aportar información valiosa . ¿Podrán extraer contenido de su celular? Ese teléfono puede tener el daño de una ojiva nuclear.

El caso golpea al corazón del gobierno . Primero, por los protagonistas . El principal involucrado era un habitué de Olivos y acumula fotos con toda la cúpula libertaria. Imposible fingir demencia.

Otra vez, la sospecha salpica a Karina y al clan Menem, ganadores de la interna libertaria. Sus adversarios internos los señalan por su voracidad para hacerse de lugares de poder y su desprolijidad en el manejo de recursos.

image

El principal problema es la causa del escándalo. No se trata de criptomonedas que caen en picada con la misma velocidad con la que subieron y traders que pierden en la ruleta financiera. Son medicamentos para personas con discapacidad, el mismo colectivo al que el gobierno le asegura que no hay plata.

“La diferencia con $Libra es que esto es fácil de explicar, se puede palpar, le tocó a gente de a pie, salen periodistas llorando en cámara. Acá se conjugaron la impericia de Spagnuolo, la intención de los Menem de llevarse puesto todo y la torpeza de la hermana”, dice alguien que conoce el mundo libertario por dentro.

>> Leer más: "Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Como con la memecoin que el presidente promocionó en febrero en su cuenta de X, el caso mancha una promesa central de Milei: ser diferente a la casta responsable de la decadencia. Sin esa credencial, sólo le queda mantener sedados al dólar y la inflación y agitar un antikirchnerismo exitado, como una versión after hour del macrismo.

Un dispositivo político desarticulado

Quienes conocen la guerra libertaria unen puntos. Advierten que la circulación de los audios del caído en desgracia Spagnuolo coincidió con la misma sesión en que se trató el veto a la emergencia en discapacidad y en que se formó un bloque llamado Coherencia, integrado por libertarios disidentes. Una trama, relatan, en que se mezclan enconos personales y diferencias políticas, y en la que juegan abogados, empresarios y actores que se mueven en el inframundo de la inteligencia.

Esta vez, leen, la operación no tiene el sello del Mago del Kremlin. “Santiago Caputo colaboró para salvar el veto del aumento a las jubilaciones. Esto vino por otro lado”, sostienen.

Pese a esa victoria pírrica, el miércoles y el jueves los libertarios vivieron 48 horas negras en el Congreso. La seguidilla de derrotas legislativas mostró otra vez un oficialismo sin interlocutores, que baja a ciegas al recinto y ve impotente cómo la convergencia de geometría variable entre peronistas, radicales, lilitos, la izquierda y legisladores que responden a gobernadores imponen su agenda —no sin tensiones internas— y tumban decretos como un castillo de naipes.

Camara de Diputados emergencia en discapacidad

A lo largo de sus 20 meses en el poder, los Milei fueron dejando un tendal de expulsados del paraíso y aliados heridos, que se suman a los sectores del poder cada vez más escépticos con la posibilidad de que los libertarios sean algo más que una etapa de transición.

Los escándalos de corrupción, un presidente exótico y el plan económico recuerdan a los ‘90. Pero sin la muñeca política de Carlos Menem, la mayoría implacable del PJ y el ancla de la convertibilidad el menemismo del siglo XXI de los Milei tiene pies de barro.

La visita relámpago de Milei a Rosario y el escenario electoral

El cambio de clima político se sintió en el aire este viernes en la Bolsa de Comercio de Rosario. En un año, el entusiasmo de los hombres de negocios mutó en cautela. Con una economía fría, la performance escénica de Milei no genera la misma reacción en el público.

Más allá de las fórmulas que dibujó Milei en una tablet, la visita relámpago del presidente a Rosario dejó dos datos políticos en medio del vendaval.

El primero es que trajo a Karina y no dijo ni una palabra del escándalo, una señal de respaldo y un síntoma de que el gobierno todavía no elaboró un relato para al menos controlar daños.

El segundo es que la clase teórica fue una excusa para echarle la culpa al “riesgo kuka” de la turbulencia económica y la suba de las tasas de interés que asfixia a la economía real.

La contradicción de base del planteo es que o bien el modelo está sólido y al kirchnerismo sólo le falta el último clavo en el cajón, o bien el kirchnerismo es una amenaza real y la posibilidad de un triunfo de Fuerza Patria puede hacer volar todo por los aires.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1959267976781185362&partner=&hide_thread=false "Cuando nosotros llegamos al Gobierno, la tasa de inflación corría al 1,5% diario. Hoy la inflación corre al 1,5% mensual. Nosotros desde mediados del año pasado hemos logrado fijar la cantidad de dinero. Por lo tanto, de acá a mitad del año que viene la inflación habrá sido solo… pic.twitter.com/j2dNJiF740 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) August 23, 2025

Todavía no está claro cuál será el impacto electoral del caso. Milei todavía puede ganar las legislativas, pero si sigue por este camino se pondrá un techo cada vez más bajo.

La posibilidad de que algún sector opositor capitalice la nueva crisis autoinfligida del gobierno o se engrosen las filas del abstencionismo dependerá de cada provincia.

En el peronismo santafesino se entusiasman. Hacen cuentas y ven que el sello libertario puede estar por encima de los veinte puntos. “El gobierno está cada vez más complicado, quizás hasta terminamos polarizando con Maximiliano Pullaro. Además, tenemos el activo de que no hay peronistas por fuera. El desafío es hacer conocida a Caren Tepp en el resto de la provincia”, dicen en el entorno de Agustín Rossi, quien aparecerá en la boleta única junto a la referente de Ciudad Futura.

En Provincias Unidas necesitan que la participación no caiga y se convierta en una disputa de núcleos duros. “Tenemos que buscar a los que no quieren volver al pasado pero no ven futuro en Milei”, analiza uno de los principales dirigentes de la alianza.

Reforma constitucional: después del acuerdo en Unidos, se arma el rompecabezas

Unidos pasó una prueba de fuego con la reforma constitucional. La Convención cerró la fase de debate en las comisiones temáticas. La comisión Redactora ya tiene los dictámenes, las piezas que deberán encastrar en la nueva Constitución.

“La coalición salió muy fortalecida del proceso”, dicen en el socialismo. Por su mayor peso específico, el radicalismo y el PS marcaron el pulso de la negociación en Unidos.

Una dinámica con avances, retrocesos y momentos de tensión entre jugadores que se conocen demasiado bien y que saben hasta dónde tirar de la cuerda.

Al final, el proceso terminó con un buen acuerdo, en el que todos se fueron un poco satisfechos por lo que se llevaron y un poco disconformes por lo que tuvieron que dejar en el camino.

No es casualidad que la comisión de Poder Judicial haya sido la última en dictaminar. El dictamen de Unidos muestra un diseño con equilibrios y contrapesos entre los tres poderes.

En la designación de jueces, fiscales y defensores el estamento técnico y corporativo cobra protagonismo al comienzo del proceso, pero el Poder Ejecutivo tiene amplio margen de maniobra para elegir candidatos.

En la remoción, la Legislatura tiene mayoría en el jury, pero pierde el monopolio de la sanción.

image

El dato es que en distintos temas Unidos recolectó firmas de otros bloques. Incluso logró meter una cuña en el bloque peronista y sumó firmas para la cláusula transitoria que habilitará a Pullaro y a Gisela Scaglia a competir por la reelección.

Con el texto encaminado, en las próximas semanas se jugará el consenso con que saldrá la nueva Constitución. Aunque coincidirá con la campaña, difícilmente los sectores que juegan el rol de oposición más dura -como Juan Monteverde y un ala de La Libertad Avanza- puedan sostener un rechazo total a la Carta Magna.

>> Leer más: Reforma constitucional: con 105 dictámenes en una semana empieza a escribirse la nueva Carta Magna

Por lo pronto, este lunes la comisión Redactora empezará una dinámica vertiginosa. Revisarán los dictámenes de las otras comisiones, emitirá despachos parciales, que pasarán inmediatamente al pleno para su aprobación. El tiempo apura. El 11 de septiembre es la fecha límite en que la nueva Constitución debe ser aprobada y jurada por los 69 convencionales. “El 10 nos transformamos en calabaza”, dice un jugador clave de Unidos.