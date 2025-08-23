La Capital | La Región | Sauce Viejo

Sauce Viejo: se escapó de la comisaría, se tiró al río Coronda y murió

Un hombre de 27 años logró escapar de la seccional policial con las esposas colocadas, se lanzó al río y perdió la vida. Estaba detenido desde el 19 de agosto

23 de agosto 2025 · 13:05hs
Un hombre detenido en la comisaría 19ª de Sauce Viejo protagonizó una fuga que terminó de manera trágica. Con las esposas colocadas, se arrojó a las aguas del río Coronda y murió ahogado.

El sujeto, identificado como Alexis Vallejos, de 27 años, estaba acusado de cometer varios hechos delictivos en la zona.

La fuga de la comisaría

Según publicó el diario Uno de Santa Fe, el joven se encontraba bajo custodia cuando este viernes solicitó ir al baño. En ese momento, logró evadirse y corrió hacia la zona costera, terminando su fuga arrojándose al río Coronda, donde testigos lo vieron luchar contra la corriente hasta desaparecer en las aguas.

"Chechi" Vallejos estaba detenido desde el pasado 19 de agosto, cuando oficiales de la Comisaría 19° y del Comando Radioeléctrico lo arrestaron en la vía pública, luego de ser identificado por vecinos como un ladrón que azotaba el barrio. Ante la llegada de los policías, intentó escapar corriendo y se refugió en una vivienda, ingresando por un pasillo lateral. Tras una breve persecución, los uniformados lograron aprehenderlo.

