La Capital | La Ciudad | Juegos Jadar

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Más de 5 mil personas llegarán a la ciudad a participar, lo que tendrá un gran derrame en hotelería, gastronomía y otros rubros ligados al turismo

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

24 de agosto 2025 · 06:30hs
La delegaciones de las 24 provincias de los Juegos Jadar comprenderán más de 3.500 atletas

La delegaciones de las 24 provincias de los Juegos Jadar comprenderán más de 3.500 atletas, a los que se sumarán 600 jueces y 1050 integrantes de staff.

De cara a los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) 2025 que se desarrollarán en Rosario entre el 9 y el 14 de septiembre, se espera un impacto económico para la ciudad que rondará los más de 12 mil millones de pesos. Más de 5 mil personas llegarán a la ciudad a participar de los juegos, lo que tendrá un gran derrame en hotelería, gastronomía y otros rubros ligados al turismo en pleno tricentenario de la ciudad.

Se trata de delegaciones de las 24 provincias que comprenderán más de 3.500 atletas, a los que se sumarán 600 jueces y 1.050 integrantes del staff. Teniendo en cuenta que son atletas nacionales, se espera que muchos vengan acompañados por sus familias, lo que también incrementará mucho el movimiento y el consumo en la ciudad en sectores como alojamientos, restaurantes, transporte, comercio minorista, espacios culturales, teatros, cines, shoppings y ferias.

>>Leer más: Se vienen los Juegos Jadar: Javkin presentó detalles en la cuenta regresiva

La fiesta del deporte

Con 63 disciplinas olímpicas y paralímpicas, las competencias tendrán como escenario a 21 clubes, estadios y espacios deportivos de Rosario, además de subsedes en Santa Fe y Rafaela. Los Jadar se celebrarán por primera vez en el país, tras la postulación realizada por Rosario ante los comités Olímpico y Paralímpico. La propuesta fue elegida por unanimidad gracias a la experiencia de la ciudad en la organización de grandes eventos deportivos.

El programa abarcará disciplinas convencionales y adaptadas, que competirán de manera simultánea, algo que no ocurre en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Habrá atletismo, natación, básquetbol, gimnasia, rugby, tenis, boxeo, hockey, judo, karate, ciclismo, remo, esgrima, squash, triatlón, vóleibol, entre muchas otras, que abarcan desde deportes de conjunto hasta pruebas individuales de alto rendimiento.

Serán 21 sedes y las principales en Rosario incluyen el Hipódromo, el Estadio Municipal, el Predio Ferial del Parque Independencia (ex-Rural), la Plaza de las Ciencias, el Complejo Lotuf, Pueyrredón Squash, Rosario Arena Sports, y los clubes Provincial, Universitario, Jockey , Náutico, Gimnasia y Esgrima y Newell’s. También se sumarán escenarios en Santa Fe (Laguna Setúbal) y Rafaela (circuito callejero). El día de mayor movimiento habrá 44 disciplinas compitiendo al mismo tiempo.

>>Leer más: Los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Rosario ya tienen definidas sus sedes

Hotelería

El arribo de miles de visitantes plantea un fuerte desafío para la capacidad hotelera de la ciudad. Rosario cuenta con unas 10 mil plazas disponibles, y se esperan más de 5 mil personas solo entre atletas, staff y árbitros, sin tener en cuenta público y familiares. Lo novedoso es que son las propias provincias que envían a sus delegaciones las que corren con los gastos de traslado, alojamiento y alimentación de sus deportistas.

Este sistema diferente se implementó para hacer a los juegos más sustentables económicamente y facilitar la tarea de la ciudad organizadora, que aporta los escenarios deportivos y los voluntarios. En tanto, las federaciones se hacen cargo de los materiales deportivos y los jueces, y el Comité Olímpico Argentino de la logística deportiva.

El presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica (Aehgar), Damián Auzunbund, indicó que por el momento hubo consultas de varias agencias y grupos particulares, pero aún no hay reservas masivas confirmadas ni abonadas: “Hay algunos pasajeros independientes, pero las delegaciones todavía no cerraron sus reservas. Están evaluando costos y cantidad de deportistas", expresó.

Al mismo tiempo, hay una licitación municipal pendiente que está por salir y la mayoría de los prestadores turísticos están expectantes. "Seguramente el movimiento se concentrará en hoteles de tres estrellas para arriba, hacia cuatro y cinco. No obstante, al llenarse estos establecimientos va a haber derrame para todos los sectores de la actividad", anticipó.

>>Leer más: Rosario será sede de los primeros Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

Preparativos y logística

Según explicó Alejandra Mattheus, secretaria de Turismo y Deporte de la Municipalidad, la ciudad se enfrenta a un desafío organizativo: “Es la primera vez que se hacen estos Juegos, no hay un método de trabajo previo, por eso Rosario está dejando un manual que quedará como base para futuras ediciones. Además, el hecho de que compitan en simultáneo deportes convencionales y adaptados marca un hito en inclusión y accesibilidad”.

Mattheus remarcó que Rosario ya cuenta con infraestructura para alojar delegaciones con deportistas en sillas de ruedas y que actualmente hay relevadas más de 150 plazas hoteleras adaptadas, por encima del requisito del comité olímpico. También adelantó que todas las medallas estarán impresas en braille. En paralelo, la funcionaria señaló que se implementarán medidas sostenibles, como la entrega de caramañolas a los atletas para evitar el uso de botellas plásticas descartables.

Este evento tendrá un impacto en el turismo, la economía y la marca ciudad. El año pasado Rosario quedó cuarta como sede de turismo de reuniones en el país y nos estamos preparando para otros hitos, como el Congreso Mundial de la Soja en 2027. Los Jadar son una oportunidad para consolidarnos como capital deportiva y de eventos”, consideró.

Además de las competencias, se realizarán congresos y capacitaciones en gestión deportiva, psicología, medicina, tecnología aplicada y sostenibilidad. La judoca Paula Pareto, el taekwondista Sebastián Crismanich, el ciclista Walter Pérez, y más deportistas olímpicos estarán realizando charlas y clínicas. También se prevén visitas guiadas para más de 22 mil estudiantes de escuelas y chicos clubes que van a recorrer el predio y las competencias, y habrá actividades en el fan fest con gastronomía y ocio para las familias.

>>Leer más: Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Legado

Los Jadar serán, además de una vidriera del deporte argentino, también un paso hacia los Juegos Odesur de 2026, que tendrán como sedes a Rosario, Santa Fe y Rafaela. "La idea es que este evento sirva como un test para el año que viene, cuando estará lista toda la gran infraestructura deportiva que hoy está con obras en curso y que será un legado que quede en la ciudad", indicó la funcionaria.

Entre esos escenarios, se cuentan el estadio Arena para 10 mil personas que se está construyendo en el predio de la ex-Rural, el microestadio cubierto del parque Independencia (que de “micro” no tiene nada, ya que es para 3.500 espectadores), las piletas del centro acuático y la cancha cubierta de básquet de 3x3 frente a la ex Rural. Todo eso va a estar listo para el 2026, junto con la Villa Olímpica.

"Esta ciudad ya tiene experiencia en la articulación público-privada. Por eso ahora no se usa nada de esa infraestructura, para poder seguir con las obras, y se recurre a espacios deportivos que ya fuimos ganando. Por ejemplo, todo el óvalo del Hipódromo, y también se trabajó con siete clubes de Rosario que van a prestar instalaciones para las competencias: Newell's, Gimnasia y Esgrima, Provincial, Central, Náutico y otros", remarcó.

La trayectoria de Rosario como sede de competencias internacionales respalda esta designación. La ciudad organizó los Juegos Suramericanos de Playa 2019, los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022 y fue punto de partida del Rally Dakar en distintas ediciones. Con los Jadar, la ciudad refuerza su perfil como epicentro deportivo nacional, con una propuesta integral que combina competencia, formación, turismo e inclusión.

Noticias relacionadas
El cardenal copete rojo es el animal más decomisado en la provincia de Santa Fe en lo que va del 2025.

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Los bares culturales y temáticos se imponen en la agenda local.

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Un domingo frío, pero soleado le abre la puerta a un domingo con buenas condiciones. 

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes

Trabajadores del Conicet denuncian recortes masivos en el organismo.

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

Ver comentarios

Las más leídas

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Lo último

Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Un gobierno discapacitado

Un gobierno discapacitado

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

La expareja de uno de ellos recibió más de mil transferencias de personas vinculadas a internos. También les imputaron extorsiones y ataques a viviendas

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Por Claudio Berón

El podio de Newells: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes

Esto tiene que ver con el período preelectoral, dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas
Política

"Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Ovación
Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

Ariel Holan apostó fuerte con jugadores ofensivos y ganó cuando Newells se enamoró del empate

Ariel Holan apostó fuerte con jugadores ofensivos y ganó cuando Newell's se enamoró del empate

Holan: Ángel está haciendo un esfuerzo enorme, y en Central estamos muy felices por él

Holan: "Ángel está haciendo un esfuerzo enorme, y en Central estamos muy felices por él"

Policiales
Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Por Claudio Berón

Policiales

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

La Ciudad
Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina
La Ciudad

Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad de 2026
política

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad de 2026

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia
politica

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar
Economía

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
La Ciudad

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo foco de delitos
POLICIALES

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"

Cayó Monta, vinculado a la barra de Newells, por una balacera contra una casa
Policiales

Cayó "Monta", vinculado a la barra de Newell's, por una balacera contra una casa

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular
Política

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad
Política

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios
Política

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios

Usurpación: se metieron a una casa porque el dueño había muerto pero apareció y estaba vivo
Policiales

Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: Nos pone en igualdad
Política

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: "Nos pone en igualdad"

La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales
POLITICA

"La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto
La Ciudad

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia
economia

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
Economía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena