La Capital | Política | Milei

Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

El presidente estará presente en Rosario en el aniversario de la institución. Protocolo cerrado y una visita express con poco contacto con la dirigencia

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

21 de agosto 2025 · 16:16hs
Javier Milei en el aniversario de la Bolsa en el 2024

La Capital / Leonardo Vincenti

Javier Milei en el aniversario de la Bolsa en el 2024

“¿Qué detalle sabemos de la visita del presidente? Que viene”, grafica en tono jocoso un dirigente político que estará en la visita de Javier Milei al aniversario 141° de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Su presencia generó expectativas en el establishment empresarial y político de Santa Fe, pero también dudas sobre su estadía. Será corta, eso está asegurado, y, por ahora, no hay reuniones agendadas ni de él ni de su equipo económico.

No es menor que el presidente de la Nación se presente ante la tribuna del comercio de granos y agroexportación, operadores del mercado, empresarios y referentes de entidades de la producción, a la que se sumará la primera línea política de la provincia. Además del efecto institucional, se presenta como una oportunidad de posicionamiento y hasta de acercamiento más estrecho al mandatario para hacerle demandas. Sin embargo, esto último parece que no ocurrirá para nadie.

En el gobierno provincial aún no tienen ninguna certeza sobre la hoja de ruta del presidente, por ejemplo, si pretende reunirse en privado con el gobernador Maximiliano Pullaro, antes del acto en el que dará un discurso, se supone con tono electoral y procampo donde les recordará que bajó las retenciones y que por ahora no pidan más.

Milei y su estadía

Claro que siempre hay más para pedir y la inversión en infraestructura, vial sobre todo, se pondrá sobre la mesa. Al menos en teoría. Se verá si efectivamente se lleva a los discursos del presidente de la Bolsa, Miguel Simioni, y del gobernador, y con qué vehemencia.

Retomando, se supone que realizará una visita relámpago, en la que llegará minutos antes de las 19 al edificio de Paraguay 777 y no se recibirá en privado al gobernador y al intendente de Rosario, Pablo Javkin. “No sabemos aún”, es la respuesta provincial y responde a la lógica del mileísmo de no mostrar las cartas.

javkin milei pullaro simioni
Simioni, Javkin y Pullaro saludando a Milei. El único contacto del acto en 2024.

Simioni, Javkin y Pullaro saludando a Milei. El único contacto del acto en 2024.

En el gobierno no le escapan a una reunión entre el gobernador y la investidura presidencial. Además, demandas hay a patadas, aunque si, desde ya es estéril reclamar ante el gobierno, parece serlo más aun en este momento electoral en el que Provincias Unidas, el sello de los gobernadores, entre ellos Pullaro, se mantiene críticas al gobierno central.

El dato que hicieron girar en el gobierno nacional cuando anunciaron su presencia es que también estaría presente el equipo económico encabezado pro el ministro Luis Caputo, en un claro gesto para celebrar la baja de las extensiones. La pregunta que hasta este jueves al mediodía sobre volaba en el gobierno provincial, puntualmente en el ministerio de Economía es si habría contacto entre ambos equipos de funcionarios. Todo depende si vienen con la comitiva del presidente o aparte. La respuesta es obvia: no se sabe.

Hay varios temas económicos para profundizar, por ejemplo, la autorización para que Santa Fe pueda avanzar en la colocación de bonos por 1.000 millones de dólares en Nueva York. Sin esa luz verde no puede avanzar la provincia que ya tiene todo listo y vuelve a abrir la ventana de la colocación para mediados de septiembre.

Según supo La Capital, el ministerio nacional dice que técnicamente está todo cumplimentado y en orden los informes técnicos por lo tanto se deduce que falta la decisión política, que podría ablandarse justamente en un eventual encuentro el viernes.

Por ahora la certeza es que las puertas de la institución se abrirán desde las 17.30 y a las 19 se cierran porque comienza el acto y mientras el presidente esté dentro nadie pueda entrar ni salir. Se calcula una hora y media de acto hasta que el mandatario se retire. Luego será la celebración del 141° aniversario de la Bolsa, ya sin la presencia de Milei.

Noticias relacionadas
Jubilaciones. El Congreso discute el alcance del veto presidencial y las cifras muestran una diferencia de hasta $63.000 en los haberes más bajos.

De cuánto serán las jubilaciones de Ansés si el Congreso rechaza el veto de Milei

Homo Argentum, la nueva película de Guillermo Francella, generó controversias

"Homo Argentum", del "hate" al éxito en taquilla: por qué es tan controversial la nueva película de Francella

A las 20 se invita a los rosarinos y rosarinas a sumarse al pedido de las familias de personas con discapacidad, subiendo una foto en redes sociales 

Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto

Las marchas por la Ley de Emergencia en Discapacidad se replicaron en todo el país

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Javier Milei

Ver comentarios

Las más leídas

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

Lo último

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Restos humanos en la casa de Cerati: habló excompañero de la víctima y principal sospechoso

Restos humanos en la casa de Cerati: habló excompañero de la víctima y principal sospechoso

Yaguarundí en San Justo: un animal muy poco visto y en la Lista Roja de especies amenazadas

Yaguarundí en San Justo: un animal muy poco visto y en la Lista Roja de especies amenazadas

Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

El presidente estará presente en Rosario en el aniversario de la institución. Protocolo cerrado y una visita express con poco contacto con la dirigencia

Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Por Facundo Borrego
Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Yaguarundí en San Justo: un animal muy poco visto y en la Lista Roja de especies amenazadas

Por Tomás Barrandeguy

La Región

Yaguarundí en San Justo: un animal muy poco visto y en la Lista Roja de especies amenazadas

El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte del Servicio Penitenciario
Policiales

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte del Servicio Penitenciario

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Por Pablo Mihal
Ovación

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio

Ovación
Un ex-Newells será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica
OVACIÓN

Un ex-Newell's será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Un ex-Newells será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Un ex-Newell's será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newells

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newell's

Policiales
Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte del Servicio Penitenciario

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte del Servicio Penitenciario

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste

La Ciudad
Las universidades públicas debaten en Rosario: Ya no se pueden seguir haciendo las mismas cosas
La Ciudad

Las universidades públicas debaten en Rosario: "Ya no se pueden seguir haciendo las mismas cosas"

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Grupo Oroño lanza dos avatares digitales impulsados por IA: Grego y Estefanía

Grupo Oroño lanza dos avatares digitales impulsados por IA: Grego y Estefanía

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra
Policiales

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción
POLITICA

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos
Política

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves sin lluvia ni viento y con los registros en alza

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio
Política

El voto los diputados santafesinos en el veto de Milei al aumento jubilatorio

La canasta alimentaria subió 3,3 % en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras
Economía

La canasta alimentaria subió 3,3 % en Rosario: fuerte subas en frutas y verduras

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa
La Ciudad

En el nombre del padre: tras años de gestiones pudo adoptar a la hija de su esposa

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda
La Ciudad

La Municipalidad sancionó miles de infracciones por estacionar en la vereda

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
Policiales

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual
Economía

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno
Ovación

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, la más masiva del interior
La Ciudad

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos
Información General

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino
Policiales

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino

El dólar oficial subió y el blue en Rosario sigue en el freezer
Economía

El dólar oficial subió y el blue en Rosario sigue en el freezer

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga las cinco muertes
LA REGION

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga las cinco muertes

Iñaki Gutiérrez: Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización
Política

Iñaki Gutiérrez: "Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización"

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía
Economía

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea
Economía

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea