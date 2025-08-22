Pullaro: "En el Congreso necesitamos votos, no vetos"

El gobernador fue parte del aniversario de la Bolsa de Comercio y aseguró que el equilibrio fiscal debe ser acompañado por "políticas de desarrollo productivo"

En el marco del 141º aniversario de la Bolsa de Comercio, el gobernador Maximiliano Pullaro brindó un discurso en el que manifestó la necesidad de que el Congreso forje "acuerdos estratégicos" para que el país "salga adelante". Por su parte, afirmó: "En Santa Fe demostramos que se puede hacer obra pública sin sospechas de corrupción".

Antes de que el presidente Javier Milei tome la palabra, el mandatario provincial dijo que "la gente y los mercados no quieren volver atrás, no quieren que vuelva el populismo ni el kirchnerismo: quieren mirar hacia adelante”. Y sumó: “En el Congreso necesitamos votos y no vetos , acuerdos estratégicos que le permitan a Argentina salir adelante. En Santa Fe demostramos, en estos 20 meses, que se puede hacer obra pública sin sospecha de corrupción”.

“Lo que necesitamos son votos para hacer las grandes reformas que tienen que venir , y no vetos que terminan limitando la voluntad de los legisladores. Vienen reformas importantes que debemos encarar juntos, con sensatez, trabajo en común y diálogo político”, manifestó.

El gobernador planteó además que el Ejecutivo nacional debe “hacerse cargo de las obras iniciadas y, principalmente, de las rutas nacionales, que están cada vez peor” . Como ejemplo, citó las obras del aeropuerto de Rosario: “Nación se había comprometido a financiar el 50% de la pista y terminó haciéndolo íntegramente la provincia, porque no podemos hablar de logística si no tenemos un aeropuerto en condiciones. El equilibrio fiscal está bien, pero debe ser superado con políticas de desarrollo productivo ”.

En tanto, un pasaje de su discurso se centró en los impuestos que le corresponden a la provincia: “Si uno carga 10.000 pesos de combustible, 3.150 son impuestos nacionales y solo 200 provinciales; y si compra en un supermercado por 10.000 pesos, 1.800 son nacionales y 200 provinciales. Cuando salís de la estación de servicio o del supermercado, ves un patrullero, un hospital o una escuela pública que sostiene la provincia. Lo difícil es saber qué hace el Estado nacional con esos 3.150 pesos de los combustibles o esos 1.800 del ticket del supermercado”.

“Pedimos que los recursos que enviamos al gobierno nacional vuelvan en infraestructura productiva: en rutas, energía y conectividad. Equilibrio fiscal y obra pública”, concluyó.