La Capital | Política | Maximiliano Pullaro

Pullaro: "En el Congreso necesitamos votos, no vetos"

El gobernador fue parte del aniversario de la Bolsa de Comercio y aseguró que el equilibrio fiscal debe ser acompañado por "políticas de desarrollo productivo"

22 de agosto 2025 · 21:33hs
Maximiliano Pullaro hizo eje en la necesidad de trabar consensos.

Maximiliano Pullaro hizo eje en la necesidad de trabar consensos.

En el marco del 141º aniversario de la Bolsa de Comercio, el gobernador Maximiliano Pullaro brindó un discurso en el que manifestó la necesidad de que el Congreso forje "acuerdos estratégicos" para que el país "salga adelante". Por su parte, afirmó: "En Santa Fe demostramos que se puede hacer obra pública sin sospechas de corrupción".

Antes de que el presidente Javier Milei tome la palabra, el mandatario provincial dijo que "la gente y los mercados no quieren volver atrás, no quieren que vuelva el populismo ni el kirchnerismo: quieren mirar hacia adelante”. Y sumó: “En el Congreso necesitamos votos y no vetos, acuerdos estratégicos que le permitan a Argentina salir adelante. En Santa Fe demostramos, en estos 20 meses, que se puede hacer obra pública sin sospecha de corrupción”.

“Lo que necesitamos son votos para hacer las grandes reformas que tienen que venir, y no vetos que terminan limitando la voluntad de los legisladores. Vienen reformas importantes que debemos encarar juntos, con sensatez, trabajo en común y diálogo político”, manifestó.

Obras e impuestos

El gobernador planteó además que el Ejecutivo nacional debe “hacerse cargo de las obras iniciadas y, principalmente, de las rutas nacionales, que están cada vez peor”. Como ejemplo, citó las obras del aeropuerto de Rosario: “Nación se había comprometido a financiar el 50% de la pista y terminó haciéndolo íntegramente la provincia, porque no podemos hablar de logística si no tenemos un aeropuerto en condiciones. El equilibrio fiscal está bien, pero debe ser superado con políticas de desarrollo productivo”.

>> Leer más: Javkin en la Bolsa de Comercio: "Para triunfar, Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia"

En tanto, un pasaje de su discurso se centró en los impuestos que le corresponden a la provincia: “Si uno carga 10.000 pesos de combustible, 3.150 son impuestos nacionales y solo 200 provinciales; y si compra en un supermercado por 10.000 pesos, 1.800 son nacionales y 200 provinciales. Cuando salís de la estación de servicio o del supermercado, ves un patrullero, un hospital o una escuela pública que sostiene la provincia. Lo difícil es saber qué hace el Estado nacional con esos 3.150 pesos de los combustibles o esos 1.800 del ticket del supermercado”.

Pedimos que los recursos que enviamos al gobierno nacional vuelvan en infraestructura productiva: en rutas, energía y conectividad. Equilibrio fiscal y obra pública”, concluyó.

Noticias relacionadas
Pablo Javkin arremetió contra el gobierno nacional en su discurso en la Bolsa de Comercio.

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad del año que viene

Guillermo Francos fue el primer funcionario del Gabinete que habló públicamente tras el escándalo por las presuntas coimas.

Guillermo Francos dijo que no tiene constancia de un "sistema de retornos"

Manifestaciones contra Javier Milei en Córdoba y Entre Ríos.

Microcentro vallado: Milei diserta en la Bolsa de Comercio con un megaoperativo afuera

Ver comentarios

Las más leídas

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Usurpación: se metieron a una casa porque el dueño había muerto pero apareció y estaba vivo

Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

Lo último

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Pullaro: En el Congreso necesitamos votos, no vetos

Pullaro: "En el Congreso necesitamos votos, no vetos"

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad del año que viene

El presidente disertó en la Bolsa de Comercio ante lo que consideró un "auditorio técnico" sobre economía, con ecuaciones en una pizarra electrónica que se transmitieron por pantalla gigante

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad del año que viene
Pullaro: En el Congreso necesitamos votos, no vetos
politica

Pullaro: "En el Congreso necesitamos votos, no vetos"

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia
politica

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable
La Ciudad

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos
policiales

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
Policiales

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Usurpación: se metieron a una casa porque el dueño había muerto pero apareció y estaba vivo

Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Ovación
Otro choque de un jugador de Central, hace 27 años: tragedia en el túnel Celedonio Escalada
OVACIÓN

Otro choque de un jugador de Central, hace 27 años: tragedia en el túnel Celedonio Escalada

Otro choque de un jugador de Central, hace 27 años: tragedia en el túnel Celedonio Escalada

Otro choque de un jugador de Central, hace 27 años: tragedia en el túnel Celedonio Escalada

De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newells del Tata Martino

De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newell's del Tata Martino

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

Policiales
Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

La Ciudad
El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable
La Ciudad

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales
POLITICA

"La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Por Facundo Borrego
Política

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto
La Ciudad

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

El Senado aprobó la ley de  financiamiento universitario
POLITICA

El Senado aprobó la ley de  financiamiento universitario

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia
economia

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
Economía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte penitenciario
Policiales

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico
Ovación

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta
Información General

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta

Javkin y la causa fentanilo: No van a ser las últimas ni las únicas detenciones
Información General

Javkin y la causa fentanilo: "No van a ser las últimas ni las únicas detenciones"

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Por Pablo Mihal
Ovación

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto
Política

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos
Política

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: Ni siquiera alcanza a la mitad
Política

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: "Ni siquiera alcanza a la mitad"