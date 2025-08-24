Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Bares de cuya dirección exacta los comensales se enteran a último momento, centros culturales montados en casonas centenarias a los que se accede por reserva previa o invitación, restaurantes que aparecen frente a los parroquianos tras atravesar un pasillo, una insospechada abertura o una majestuosa escalera: en Rosario se multiplican las experiencias culinarias y artísticas a puertas cerradas. Las hay a tono con los salones de trastienda del tiempo de la Ley Seca en Estados Unidos; las hay surgidas de la necesidad de artistas y públicos de un espacio común que resuelva show y gastronomía a precios populares. En cualquier caso, la adrenalina de pertenecer a un territorio pequeño pero oculto, a cierta comunidad, es uno de los ingredientes principales del circuito, a contramano del clima exhibicionista de época.

La noticia acerca de estos reductos semisecretos, que en Europa funcionan incluso dentro de lujosos hoteles y se conocen como “clandestinos” , circula de boca en boca, a través de redes sociales, por referencias de quien antes pasó por allí y lo recomienda. Lo paradójico es que en un contexto de máxima exposición y digitalización de la vida cotidiana, incluso de búsqueda de validación externa, aquí la fuerza de lo tapado, lo vivencial y lo íntimo refuerzan el encanto de la experiencia e invitan a compartirla, según cuentan a La Capital algunos de sus protagonistas.

Años atrás la médica generalista Ana Chisari heredó una antigua casa de pasillo próxima a la plaza López que había sido de su abuela Felipa. “ No la podía alquilar porque estaba destruida, así que empecé a arreglarla para usarla como depósito de mis títeres de gran tamaño, el vestuario, los objetos, la escenografía ”, recuerda quien además trabaja como actriz y titiritera en dos compañías teatrales. Con sus grupos realizaba allí algunos ensayos, más tarde se estrenó el monólogo de una compañera. Después unos preguntaron sí podían ensayar y actuar, otros dictar talleres. El año pasado, Chisari tiró una pared abajo y en un sector elevado generó un espacio para hacer la técnica de los espectáculos. Tiene luces, sonido y camarines.

“Se fue dando algo impensado y me sobrepasó. La gente se va contenta. Dicen que la casa tiene magia. Nadie la habita pero cobija, está viva”, resume la mujer de 54 años sobre La Felipa o “Felipa, la casa del fondo”, así llamada porque se llega a ella tras recorrer un largo pasillo hacia el centro de manzana. Cuando hay un evento programado, alguien espera en la calle con una lista de nombres, y una vez que entraron todos se encienden las luces puertas adentro.

Hasta la medianoche

“Las funciones son para 30 personas como mucho, a la gorra o con una entrada realmente popular. En el bufet se venden gaseosas, vino, cerveza, pizza y empanadas. Termina la obra y corremos las sillas, sigue la velada y a veces se arma peña. El límite es la medianoche”, agrega acerca de la dinámica en la propiedad. “Se hicieron muestras de flamenco que tomaron toda la casa (el público está un rato en cada habitación), presentaciones de libros, lecturas de poesía, sesiones de fotos, recitales. Hay talleres de comicidad, de ukelele, de canto, de yoga. Ya prácticamente no tengo horarios para dar”, admite y revela: “Me rendiría más alquilarle la casa a una familia y desentenderme porque es toda una movida la gestión, pero apuesto a la cultura, al intercambio con otras disciplinas. En Rosario hay muchos artistas y el teatro se está activando; de hecho, quiero hacer una obra y estoy en lista de espera porque todas las salas independientes están ocupadas”. Vista así, La Felipa no es sólo un secreto a voces sino que llena un vacío, más aún tras el cierre reciente de un centro cultural que se ubicaba en las cercanías, La Peruta.

Intrigas de palacio

Si la cuarentena por Covid bajó la persiana de muchos restaurantes, en la pospandemia surgieron varios a puertas cerradas, gestionados por distintos chefs en sus propias casas. Su aparición se entroncó con la moda de los speakeasy, bares camuflados a los que se accedía con contraseña para beber el alcohol prohibido por la Ley Seca, y que son una tendencia de consumo a nivel mundial. Una década atrás hubo un antecedente en pleno centro de Rosario que se extendió durante un año en el emblemático Palacio Fuentes, donde a la sazón existió entre 1927 y 1959 un lujoso restaurant y salón de fiestas: el Cifré, en el subsuelo de Sarmiento 722.

“Cifré speakeasy se llamaba”, cuenta sobre aquel ciclo pionero Luis Gindre, más conocido como Bebe o Bebelo, y dueño del departamento que ocupaban entre 50 y 80 personas una vez por semana para disfrutar un menú de cinco pasos, amenizado con música en vivo. “Era una expresión cultural, artística y gastronómica más que comercial. La gente que venía la pasó bien, pero los vecinos nos pidieron que no lo hiciéramos más”, abunda acerca de las míticas reuniones a las que asistían “personalidades invitadas que pagaban una tarjeta, y no era barata”.

“Éramos el Cifré secreto. La gente venía a investigar. La propuesta generaba curiosidad y se empezó a correr la bola. Pero no se podía tocar la puerta y entrar, era con reserva. Había una maŒtre que los recibía. A las 12 subíamos a la terraza a escuchar las campanadas y había algo de romanticismo, algo histórico. Fue una aventura, fue muy teatral”, lo evoca Gindre, publicista de 53 años.

El inicio

Todo había comenzado porque a un amigo chef lo despidieron de su trabajo y le pagaron con mobiliario de un restaurant. Bebe Gindre se asoció con él y cedió el espacio, ya de por sí con mucha historia en el rubro. “La cosa tomó vuelo e incluso despertaba celos, aunque no nos dejaba ganancia”, acota. La última cena terminó con la intervención de la policía por denuncias de los vecinos. No obstante, “quedó un buen recuerdo”.