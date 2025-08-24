La Capital | Ovación | Ángel Di María

Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

Ángel Di María hizo un gol histórico como antes en la selección argentina. Volvió a Central, su casa, a su primer amor y se regaló el máximo triunfo.

Lucas Vitantonio

Lucas Vitantonio

24 de agosto 2025
Ángel Di María fue ovacionado por todo el Gigante de Arroyito.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Ángel Di María fue ovacionado por todo el Gigante de Arroyito.

Ángel Di María está en la historia gloriosa de la selección argentina. Anotó los goles más importantes de la albiceleste de los últimos años y se convirtió en un ejemplo de perseverancia y resiliencia ante las máximas dificultades que puede enfrentar un jugador, como las críticas despiadadas y las lesiones en momentos determinantes.

Pero el pibe que iba a entrenar en bicicleta a Central llevado por su mamá en una sillita nunca dejó de pedalear.

Así ganó con la selección mayor dos copas América y el Mundial de Qatar 2022. Y este sábado se convirtió en el primer jugador de la historia de Central en jugar un clásico siendo vigente monarca mundial.

Durante el partido no logró desequilibrar aunque nunca dejó de intentar. Y cuando Darío Herrera cobró la falta lejos del arco leproso sólo él creyó que podía inventar esa parábola fabulosa para la pelota.

Leer más: Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

La obra maestra de Ángel Di María

Se plantó frente al balón como si estuviese jugando en un potrero, se olvidó del marco y que el clásico se consumía en empate. Fideo sacó el latigazo extraordinario que se colgó del ángulo izquierdo de Juan Espínola y lo que sobrevino fue el delirio de todo el Gigante.

Éxtasis. Di María lo hizo de nuevo. Volvió a su casa, a su primer amor y se regaló el máximo triunfo que siempre soñó. “No me falta nada, sólo ser campeón con Central”. Y ojo que cuando Ángel sueña, sueña en serio. Ahora se recibió de ídolo canalla.

Ángel Di María en el festejo final de Central.

Di María: "Esto lo soñé toda la vida, no sé que más pedir, me queda ser campeón con Central"

Pegada de crack. Di María resolvió el clásico con un golazo.

Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Cristian Fabbiani hizo el típico gesto del futbolero que reconoce haber visto un auténtico golazo. Fue cuando Ángel Di María la clavó en el ángulo. 

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Ever Banega le comete infracción a su excompañero de selección Ángel Di María. Después se la devolvió.

Duelo de selección: Ángel Di María y Ever Banega no se dieron respiro en la marca

Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

