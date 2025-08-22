El tiempo en Rosario: el viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable Las mañanas serán frías pero los termómetros subirán con el correr de las horas. Hay probabilidad de que vuelvan las ráfagas intensas 22 de agosto 2025 · 22:41hs

Sebastián Suárez Meccia / La Capital Las condiciones del tiempo serán agradables el fin de semana, pero habrá que tener a mano un abrigo durante las mañanas.

Los fuertes vientos que se desataron sobre Rosario y la región este viernes quedaron atrás, al menos por unas horas. El fin de semana arranca con el tiempo agradable y temperaturas que serán bajas durante las mañanas pero que, conforme pasen las horas, irán en ascenso.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado con una temperatura mínima de 6º y una máxima que llegará a los 15º. El cielo estará algo nublado durante la mañana, pero para la tarde y la noche se estima que esté totalmente despejado.

Las condiciones se replicarán el domingo, aunque los registros de temperaturas serán más acentuados, tanto hacia abajo como hacia arriba: la mínima será de apenas 3º y la máxima, hacia la tarde, trepará a los 20º.

La jornada se presenta como despejada casi en su totalidad y la nota la volverá a dar el viento. El SMN anticipa que, desde la tarde, se podrían desarrollar ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora provenientes desde el noroeste.