Gisela Scaglia: "No hay cadáveres en la calle porque sostenemos lo que la Nación abandonó"

“Me siento como en mi salsa”, dice Gisela Scaglia , ya en modo campaña. La vicegobernadora encabeza la lista de diputados nacionales por un pedido expreso del gobernador Maximiliano Pullaro . Con Provincias Unidas los jefes provinciales buscan sumar legisladores propios en el Congreso, pero apuntan a un objetivo mayor . “Estamos abriendo una puerta a algo mucho más grande: la Presidencia de la Nación para alguno de los gobernadores”, planteó la también presidenta del PRO Santa Fe.

En diálogo con La Capital , Scaglia dijo que “no se trata de elegir entre Milei y el kirchnerismo” , valoró el equilibrio fiscal del gobierno nacional pero advirtió que “no hay una agenda de desarrollo ni una política social clara”, y apuntó contra quien encabeza la lista del peronismo: “Caren Tepp es la Alberto Fernández de Cristina. Una cara para tapar al cuco de atrás, que es Agustín Rossi”.

¿Cómo vive estos primeros días desde que se anunció su candidatura al frente de Provincias Unidas?

Con mucha alegría, porque es un honor representar a este gobierno y todo lo que venimos haciendo. También es una gran responsabilidad: debemos llevar este mensaje a toda la provincia. Aunque, en realidad, no vamos a hacer nada distinto de lo que hacemos todos los días, que es mostrar un método y lograr que llegue a la Argentina. Queremos que la gente confíe en que hay proyectos políticos sensatos, que dicen lo que van a hacer y lo cumplen. Para mí es un orgullo, y además disfruto de la campaña: me gusta mucho, me siento como en mi salsa.

¿Le sorprendió la propuesta del gobernador?

Sí, mucho. No me lo esperaba. Maxi me invitó a almorzar, me lo propuso y me explicó por qué. Me pareció que debía decir que sí: era un desafío que había que asumir. Implicaba dejar un lugar que disfruto, pero también ir a una Cámara muy convulsionada, que muchas veces no discute los temas importantes. Ahí hay que representar a la provincia con firmeza. Al principio pensé: “Voy a dejar la vicegobernación”, pero después entendí que no estamos acá para hacer las cosas cómodas. Venimos a hacer cosas difíciles y que den resultado.

Siendo vicegobernadora, ocupa el lugar más importante que tuvo el PRO en la provincia. ¿La hizo dudar, aunque sea unas horas, la decisión?

No dudé por el lugar, sino por la responsabilidad. Cuando uno encabeza un proyecto político quiere lograr el mejor resultado, y eso genera vértigo. Pero que el propio gobernador te diga: “Vos representás lo mejor de los santafesinos y mi modelo, y después de mí sos la voz de los ministros y de lo que hacemos”, es una enorme responsabilidad. En ese momento uno tiembla. Es un vértigo lindo, pero también el vértigo del futuro, que siempre es incierto. Yo lo viví con fe: le pedí a Dios una señal de que estaba en el camino correcto, y la sentí esa misma noche. Estamos abriendo una puerta a algo mucho más grande: la Presidencia de la Nación para alguno de los gobernadores.

Gisela Scaglia: "Esta lista ya no representa a los partidos, sino al gobierno"

La lista está encabezada por usted, del PRO, Pablo Farías, del socialismo, Melina Giorgi, del radicalismo, y Rogelio Biazzi, del javkinismo. ¿Es una satisfacción que todo Unidos esté dentro de Provincias Unidas?

Sí. Siempre dije que lo mejor era estar juntos y no romper lo que construimos con tanto esfuerzo. Creo que todos tuvieron la generosidad de armar una lista que ya no representa a los partidos, sino al gobierno. El gobierno de Santa Fe lo hacemos entre diversos espacios políticos, y eso es lo que hoy mostramos: personas que pueden contar lo que hacen y lo que hicieron. Eso me llena de orgullo.

Quedan dos meses para las elecciones. Campaña corta, pero intensa. ¿Cuáles van a ser los principales ejes?

Yo hablo desde la santafesinidad, desde la representación de Santa Fe en el Congreso. Vamos a ser más santafesinos que nunca, defendiendo lo que la provincia necesita. El modelo que proponemos tiene tres pilares: equilibrio fiscal, desarrollo capitalista y seguridad. Santa Fe es una provincia con equilibrio fiscal, que además apuesta al crecimiento privado y hace obras estratégicas para que las empresas se desarrollen. En paralelo, tenemos un modelo de seguridad que es referencia internacional: rematamos bienes del narcotráfico, tenemos régimen de alto perfil e inhibición de señal en cárceles. Y la tercera pata es lo social, con foco en la educación. Sin educación no hay futuro, y nosotros nos animamos a cambiar el sistema de alfabetización con el Plan Raíz. Queremos resultados reales, no eslóganes.

¿Cuál va a ser el rol del gobernador en la campaña?

Me va a acompañar. Pero más allá de la lista de diputados, nosotros pensamos en un proyecto mayor. De estos cinco gobernadores que hoy lideran, probablemente surja un presidente en el futuro. Maxi va a tener un rol fundamental.

¿Lo ve en 2027?

No hago futurología, pero sí pienso que estos caminos se parecen al deporte: hay que empezar a prepararse y poner en agenda los temas de las provincias. Si lo hacemos bien, Argentina puede tener un futuro enorme. No se trata de elegir entre Milei o kirchnerismo, sino de construir un proyecto sensato, que piense en el interior productivo.

"El equilibrio fiscal solo no alcanza"

En el peronismo la candidata es Caren Tepp, que no viene del kirchnerismo, y en La Libertad Avanza está un joven como Agustín Pellegrini. ¿Va a ser un debate de proyectos más que de nombres?

Caren Tepp es la Alberto Fernández de Cristina. Una cara para tapar al cuco de atrás, que es Agustín Rossi. Ya lo vimos: Cristina puso a Alberto y todos sabemos cómo terminó. Eso es kirchnerismo puro.

¿Y qué piensa de La Libertad Avanza?

No conozco a los candidatos, son bastante desconocidos. Pero sí puedo decir que el equilibrio fiscal solo no alcanza. Hoy miles de comercios y empresas en Santa Fe no saben si podrán sostenerse. Además, nos encontramos con un escándalo de corrupción vinculado a la discapacidad, lo más cruel de todo. A organizaciones que trabajan con chicos con sordoceguera se las dejó endeudadas, sin recursos, mientras el Estado miraba para otro lado. Y encima echaron al director de la Agencia de Discapacidad por denunciar corrupción. Eso es inaceptable.

En los audios se menciona a la hermana del presidente. ¿La están encubriendo?

Ojalá haya una investigación seria, pero esto es algo que los argentinos no queremos escuchar más. Son unos flor de HDP que no se atrevieron a mirar a la cara a la sociedad y decir que van a ajustar por inflación. Corrijan los CUD mal dados, den de baja a los truchos, pero hay gente que cumple un rol fundamental y que está pagando consecuencias muy duras.

Pasó un tercio del gobierno de Milei. ¿Qué nota le pondría del 1 al 10?

No pondría una nota. Valoro el orden fiscal, la baja de la inflación y la apertura al mundo, pero no comparto que esa apertura sea indiscriminada ni que ponga en riesgo el empleo. No hay una agenda de desarrollo ni una política social clara. Si hoy no hay cadáveres en la calle es porque los gobernadores estamos sosteniendo lo que el gobierno nacional abandonó: tratamientos oncológicos, comedores, escuelas. Además, no estoy de acuerdo con el desprecio hacia la universidad pública, el Conicet, el Inta. Corrijan lo que esté mal, porque chantas hay en todos lados, pero no destruyan instituciones que hicieron grande a la Argentina.

En varias elecciones se vio una caída de la participación. ¿Qué le dice al votante que está decepcionado o piensa no ir a votar?

Que mire resultados. Que mire a la gente que prometió y cumplió. Incluso pagando costo político. Nosotros asumimos con desequilibrio fiscal y lo ordenamos. Invertimos en seguridad, pasamos de 20 a 360 móviles, construimos un sistema penitenciario de máxima seguridad y nos animamos a reformar la Caja de Jubilaciones, eliminando privilegios. Dimos discusiones difíciles y las encaramos. Eso mismo tiene que hacer la Nación.

¿No lo hace por falta de gestón o de imaginación política, o porque hay intereses que no quiere tocar?

Por falta de diálogo. Más allá de las peleas en la superficie, están dadas las condiciones para el diálogo con actores sensatos de la política argentina: gobernadores, sindicatos, sectores productivos. El contexto te lo pide. Lo que pasa es que si en el Congreso tenés gente insensata nunca vas a tener diálogo. Habrá que darlo en otro ámbito.

En el Congreso se aprobaron proyectos como la emergencia en discapacidad o la iniciativa de los gobernadores sobre los ATN. Milei dijo que el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo. ¿Qué responde?

Que él permitió que esto pasara. Las prestaciones por discapacidad podrían haberse ajustado por inflación desde el primer día, y no lo hizo. Jubilaciones: hay una ley, no te gusta, cámbiala, animate a las 14 toneladas de piedra, pero hacelo. Sin presupuesto no hay rumbo, y el gobierno nacional sigue sin presupuesto.

"Vamos hacia una Constitución que rompe privilegios"

La llevo a la reforma constitucional en Santa Fe. Entró en etapa de definiciones. ¿Qué balance hace?

Es un debate arduo, pero interesantísimo. Vamos hacia una Constitución que rompe privilegios de la política: nadie más podrá quedarse 30 años en un cargo, habrá ficha limpia, no se podrá ser candidato con causas pendientes. También se consagra el equilibrio fiscal, el límite al endeudamiento y un modelo de seguridad que pone a las víctimas por encima de los delincuentes. Es un avance histórico.

¿Ve sectores usando la Constituyente para hacer material de campaña?

Sí, pero es normal. Lo importante es que haya razonabilidad y diálogo. Nadie se animó a defender los fueros, por ejemplo. La sociedad nos exige sensatez y creo que eso se está logrando.

Después de la Constituyente vendrá la etapa de traducir esos cambios en leyes. ¿Ya trazaron una hoja de ruta?

Todavía no, pero está claro que muchos artículos requerirán leyes para aplicarse. En autonomía municipal, Justicia, seguridad y otros temas habrá un trabajo legislativo intenso después de jurar la Constitución.

La cláusula transitoria habilita la posibilidad de que usted y el gobernador puedan competir por la reelección en 2027. ¿Equipo que gana no se toca?

Ojalá. Hoy estoy enfocada en esta candidatura, que para mí es muy importante. No sé qué deparará 2027, pero estoy convencida de que Maxi es un líder clave para Santa Fe y para la Argentina que viene. Yo voy a acompañarlo, como hasta ahora.