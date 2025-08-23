La Capital | Ovación | Independiente

Suspenden el partido entre Independiente y Platense tras los violentos disturbios en Avellaneda

El Rojo y el Calamar se enfrentaban el domingo a las 20.30 en Avellaneda, pero el estadio fue clausurado para recibir público y Aprevide suspendió el encuentro

23 de agosto 2025 · 09:38hs
La cancha de Independiente fue clausurada para recibir hinchas por la justicia

La cancha de Independiente fue clausurada para recibir hinchas por la justicia

La violencia del miércoles en el Libertadores de América sigue repercutiendo en Independiente, que este fin de semana no disputará el torneo local por decisión del organismo de seguridad de la provincia de Buenos Aires. El Rojo iba a enfrentar a Platense, pero el partido pasará para más adelante.

El equipo de Julio Vaccari debía recibir este domingo a las 20.30 al Calamar, por la sexta fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino, pero la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) no habilitó el encuentro.

Enfrentamiento en Avellaneda

La medida se da luego de los graves hechos de violencia que se vivieron el miércoles en ese mismo estadio, cuando el local enfrentaba a la Universidad de Chile por los octavos de Final de la Copa Sudamericana. Las imágenes del enfrentamiento entre hinchas chilenos y argentinos, que dejaron más de 300 detenidos y una decena de heridos, generaron conmoción, preocupación y repudio en el mundo del fútbol. El partido se suspendió y la Conmebol analiza las pruebas para aplicar sanciones.

En este contexto, el Juzgado de Garantías N°3 había indicado la clausura preventiva del Libertadores de América, pero que el encuentro se podía disputar en el estadio Libertadores de América sin público o bien con parcialidad local, pero en otra sede. Sin embargo, el organismo de seguridad optó por aplazar la fecha, que se podría disputar a principios de septiembre.

La propia Liga Profesional comunicó la suspensión del partido. Por su parte, Independiente comunicó que aceptó la decisión de Aprevide para que “el partido pueda jugarse con público, en nuestra cancha y en la fecha que la justicia disponga”, esgrimieron a través de su cuenta de X e insistieron: “Los socios e hinchas de Independiente fueron víctimas de lo ocurrido en el partido ante la Universidad de Chile y nuestro compromiso es que puedan asistir a su cancha a alentar al equipo”.

Previo a la suspensión, Independiente había comunicado que una medida cautelar emitida por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires clausuró y suspensión preventiva del Estadio Libertadores de América para recibir al público de cara al duelo con Platense. Si bien las autoridades del Rojo intentaron revertir la situación, finalmente la justicia no dio el brazo a torcer y se definió el aplazamiento del encuentro por la sexta fecha ante el último campeón del fútbol argentino.

Violencia y locura en Independiente-U. de Chile

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile fue suspendido tras una batalla campal entre hinchas que dejó un saldo de al menos diez personas heridas y noventa detenidos. La Conmebol canceló oficialmente el encuentro por la violencia desatada en las tribunas del estadio Libertadores de América.

El caos comenzó cuando seguidores de la Universidad de Chile, ubicados en la tribuna alta, comenzaron a arrojar proyectiles como palos, botellas y butacas hacia los hinchas de Independiente que se encontraban en la parte baja, lo que desató una feroz respuesta de la barra local.

A pesar de que en primera instancia se difundió la información de que hubo muertos, el propio embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, desmintió que haya fallecidos.

En medio del caos y la cancelación del partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, distintos usuarios de redes sociales que estaban presentes en el estadio aseguraban que al menos dos hinchas habían muerto durante los enfrentamientos. No obstante, las informaciones oficiales aclararon que no hubo fallecidos. Sí hubo varios espectadores que fueron hospitalizados.

No hubo muertos. Todavía hay 97 detenidos. Están a la espera que el fiscal de su parecer respecto a la investigación de los delitos que se cometieron. Fui a dos hospitales ayer en Avellaneda, son en total 15 heridos, de ellos hay dos que fueron operados quirúrgicamente, por golpes en el cráneo, uno de ellos más o menos grave”, afirmó Viera-Gallo durante una entrevista en Urbana Play.

Boric habló de "linchamiento" de hinchas de Chile y habló con Kicillof

El presidente de Chile, Gabriel Boric, condenó los graves incidentes ocurridos en el partido entre Independiente y la Universidad de Chile, en Avellaneda, correspondiente a la Copa Sudamericana, y apuntó contra los organizadores del partido. "Hubo una evidente irresponsabilidad”, afirmó.

El mandatario trasandino habló de linchamiento de los hinchas chilenos Independiente y dijo que envió a su ministro de Gobierno a Buenos Aires para que acompañe al embajador trasandino en el acompañamiento a los heridos y detenidos.

Boric sostuvo en su cuenta de X: “Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”.

Conflicto internacional

El mandatario trasandino dijo que la justicia deberá determinar quiénes son los responsables de los incidentes. "Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos, asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior”, agregó.

Además, Boric contó a través de X que se comunicó con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que le confió que identificaron a las personas que agredieron a los hinchas de la Universidad de Chile y "que serán imputados por intento de homicidio".

"Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos, que como sociedad no podemos naturalizar, concluyó el presidente de Chile.

