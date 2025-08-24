Un clásico: el que gana con poco de lo mucho que tiene y el que solo juega para evitar lo inevitable

Un destello le alcanzó a Central para llevarse de nuevo el clásico, mientras Newell's pateó una sola vez al arco y defendió hasta donde le alcanzó.

Cocoliso González la pelea y pierde con Quintana, como en casi todo el clásico. El 9 de Newell's tuvo una sola y la desperdició. Fue la única arma del equipo de Fabbiani.

La postal se repite clásico tras clásico. Un equipo que se intuye superior, de nombres y de juego aéreo como diría don Ángel, se impone con muchísimo menos de todo eso a otro perseguido por sus fantasmas, a los que intenta ahuyentar escondiendo la cabeza.

Porque no se duda del esfuerzo, de la enjundia, para llevar adelante un plan que al menos le permita asomarla (léase, sacar un empate), pero casi que todo en Newell’s desde hace bastante tiempo está puesto en eso, en evitar lo que termina de ser inevitable.

El equipo del Ogro batalló para irse con algo del Gigante y hasta casi hace la diferencia en la única que tuvo, con el único recurso que tuvo, el del pelotazo desde cualquier lado a Cocoliso. Pero suele pasar que hay castigo para el más amarrete y ese fue Newell’s.

El único recurso de Newell's

Fue tan evidente que solo apostó al paraguayo, que a Maroni la pelota siempre le pasó por arriba, no la tuvo nunca, menos la hizo jugar y hasta se equivocó en las pocas que pasó por sus pies. Es como que sobró en la cancha.

A Central, como en los clásicos que hilvanaron esta racha histórica de cinco triunfos al hilo, apenas le bastó con ir más y frotar la lámpara una vez con los que más saben. En este caso, del que más sabe. Del campeón del mundo, que desde que volvió al pago no había deslumbrado y hasta se nota que le faltan partidos para asociarse con sus compañeros, en especial Malcorra y Campaz, con quienes se junta poquito.

Pero esa zurda maravillosa lo sacó de un clásico particular sin brillo hasta ahí como el de todo Central, para elevarlo a la estatura de héroe. Los genios a veces precisan solo una y Ángel Di María es uno de ellos. El resto, todo, no lo hizo Newell’s.