La Capital | Ovación | clásico

Un clásico: el que gana con poco de lo mucho que tiene y el que solo juega para evitar lo inevitable

Un destello le alcanzó a Central para llevarse de nuevo el clásico, mientras Newell's pateó una sola vez al arco y defendió hasta donde le alcanzó.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

24 de agosto 2025 · 06:10hs
Cocoliso González la pelea y pierde con Quintana

Leo Vincenti

Cocoliso González la pelea y pierde con Quintana, como en casi todo el clásico. El 9 de Newell's tuvo una sola y la desperdició. Fue la única arma del equipo de Fabbiani.

La postal se repite clásico tras clásico. Un equipo que se intuye superior, de nombres y de juego aéreo como diría don Ángel, se impone con muchísimo menos de todo eso a otro perseguido por sus fantasmas, a los que intenta ahuyentar escondiendo la cabeza.

Porque no se duda del esfuerzo, de la enjundia, para llevar adelante un plan que al menos le permita asomarla (léase, sacar un empate), pero casi que todo en Newell’s desde hace bastante tiempo está puesto en eso, en evitar lo que termina de ser inevitable.

El equipo del Ogro batalló para irse con algo del Gigante y hasta casi hace la diferencia en la única que tuvo, con el único recurso que tuvo, el del pelotazo desde cualquier lado a Cocoliso. Pero suele pasar que hay castigo para el más amarrete y ese fue Newell’s.

>>Leer más: El karma de los tiros libres para Newell's

El único recurso de Newell's

Fue tan evidente que solo apostó al paraguayo, que a Maroni la pelota siempre le pasó por arriba, no la tuvo nunca, menos la hizo jugar y hasta se equivocó en las pocas que pasó por sus pies. Es como que sobró en la cancha.

A Central, como en los clásicos que hilvanaron esta racha histórica de cinco triunfos al hilo, apenas le bastó con ir más y frotar la lámpara una vez con los que más saben. En este caso, del que más sabe. Del campeón del mundo, que desde que volvió al pago no había deslumbrado y hasta se nota que le faltan partidos para asociarse con sus compañeros, en especial Malcorra y Campaz, con quienes se junta poquito.

Pero esa zurda maravillosa lo sacó de un clásico particular sin brillo hasta ahí como el de todo Central, para elevarlo a la estatura de héroe. Los genios a veces precisan solo una y Ángel Di María es uno de ellos. El resto, todo, no lo hizo Newell’s.

Noticias relacionadas
El símbolo de la derrota leprosa, simbolizado en el dolor de Víctor Cuesta, tras recibir el cabezazo de Alejo Veliz. Newells volvió a perder el clásico, esta vez con el Ogro Fabbiani.

Una mirada del clásico de Newell's: la pelota parada fue otra vez su gran karma

En Newells, el uruguayo Martín Fernández reemplazó al suspendido Regiardo, y trató de respaldar a la defensa leprosa.

El podio de Newell's: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Ángel Di María encabeza un festejo histórico para Central. Hizo el gol del nuevo triunfo sobre Newells en el clásico.

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Ángel Di María en el festejo final de Central.

Di María: "Esto lo soñé toda la vida, no sé que más pedir, me queda ser campeón con Central"

Ver comentarios

Las más leídas

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Lo último

Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Un gobierno discapacitado

Un gobierno discapacitado

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

La expareja de uno de ellos recibió más de mil transferencias de personas vinculadas a internos. También les imputaron extorsiones y ataques a viviendas

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Por Claudio Berón

El podio de Newells: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Martín Fernández y su entrega, casi lo único para rescatar en el clásico

Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Alerta en el Conicet Rosario: Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Alerta en el Conicet Rosario: "Estamos en la puerta de una nueva tanda de despidos"

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un domingo fresco, pero con condiciones climáticas excelentes

Esto tiene que ver con el período preelectoral, dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas
Política

"Esto tiene que ver con el período preelectoral", dijo Francos sobre la denuncia de presuntas coimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newells, con un golazo de ensueño de Di María

Un clásico en Rosario: otro triunfo de Central ante Newell's, con un golazo de ensueño de Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Central otra vez se hizo gigante en el clásico de la mano del más gigante de todos: Ángel Di María

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Qué hizo Fabbiani cuando Di María clavó la pelota en el ángulo para ganar el clásico

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: Soy team Cacho

Tras la separación de Los Palmeras, la nieta de Marcos Camino tomó partido: "Soy team Cacho"

Ovación
Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

Ariel Holan apostó fuerte con jugadores ofensivos y ganó cuando Newells se enamoró del empate

Ariel Holan apostó fuerte con jugadores ofensivos y ganó cuando Newell's se enamoró del empate

Holan: Ángel está haciendo un esfuerzo enorme, y en Central estamos muy felices por él

Holan: "Ángel está haciendo un esfuerzo enorme, y en Central estamos muy felices por él"

Policiales
Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Por Claudio Berón

Policiales

Cuatro condenados por vender drogas en la cárcel de Piñero y cobrar por transferencias

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

La Ciudad
Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina
La Ciudad

Holiday Inn, el hotel que pone a Rosario en el mapa internacional de la hospitalidad en Argentina

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Tráfico y mascotismo: cuáles son los cinco animales silvestres más decomisados en Santa Fe

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Juegos Jadar: esperan un impacto económico en Rosario de $12 mil millones

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Crece un circuito semisecreto en Rosario que combina arte y gastronomía

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad de 2026
política

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad de 2026

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia
politica

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Por Facundo Borrego
Política

Reforma constitucional: puntos clave sobre cambios en el Poder Judicial

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar
Economía

Entrenamiento gratuito en Rosario sobre Inteligencia Artificial: cómo participar

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo
La Ciudad

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Por Martín Stoianovich

Policiales

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo foco de delitos
POLICIALES

Derriban una casa donde funcionó una vecinal y terminó siendo "foco de delitos"

Cayó Monta, vinculado a la barra de Newells, por una balacera contra una casa
Policiales

Cayó "Monta", vinculado a la barra de Newell's, por una balacera contra una casa

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular
Política

Encontraron al exdirector de Discapacidad nacional y le secuestraron el celular

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad
Política

Cristina apuntó contra Javier Milei por el escándalo en la Agencia de Discapacidad

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios
Política

Allanaron la Agencia Nacional de Discapacidad tras la difusión de los audios

Usurpación: se metieron a una casa porque el dueño había muerto pero apareció y estaba vivo
Policiales

Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: Nos pone en igualdad
Política

Santa Fe se acerca a una nueva Constitución sin religión oficial: "Nos pone en igualdad"

La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales
POLITICA

"La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto
La Ciudad

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia
economia

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
Economía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena