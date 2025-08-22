La Capital | La Región | Milei

El gobierno de Milei fue obligado por la Justicia a reparar la ruta nacional 33 en General López

Este jueves comenzaron los primeros trabajos de bacheo sobre el corredor vial, tras la medida cautelar presentada por la senadora provincial, Leticia Di Gregorio

22 de agosto 2025 · 12:33hs
La cautelar también alcanza a las otras rutas nacionales que cruzan la región: en la ruta 7 ya se están realizando reparaciones

La cautelar también alcanza a las otras rutas nacionales que cruzan la región: en la ruta 7 ya se están realizando reparaciones, mientras que la ruta 8 permanece concesionada al sistema de peaje.
“El encuentro de la Rotonda marca un antes y un después en la efectividad de estos espacios de participación

“El encuentro de la Rotonda marca un antes y un después en la efectividad de estos espacios de participación", destacó la legisladora

La senadora provincial, Leticia Di Gregorio estuvo este jueves en la zona donde comenzaron los primeros trabajos de bacheo sobre la ruta nacional N° 33, luego de la decisión del Juzgado Federal que hizo lugar a la medida cautelar presentada por la legisladora.

En su presentación, Di Gregorio había impulsado dos acciones judiciales: por un lado, un recurso de amparo, con el que se exige a Vialidad Nacional la repavimentación integral de las rutas nacionales que atraviesan el departamento General López; y por otro lado, una medida cautelar urgente, destinada a ordenar intervenciones inmediatas en los tramos más deteriorados de las rutas 7, 8 y 33.

Gracias a esta última acción judicial, Vialidad Nacional debió comenzar este jueves con el bacheo de la ruta 33 en su paso por Venado Tuerto. No obstante, la senadora remarcó que se trata de una respuesta transitoria y no de una solución estructural.

Bacheo de la ruta nacional 33

“Valoramos que finalmente se inicien los trabajos, pero sabemos que no alcanza. Lo que la región necesita es una obra integral de repavimentación, porque tapar los pozos no resuelve el problema de fondo. No vamos a quedarnos de brazos cruzados hasta que eso ocurra”, afirmó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

ruta33-2

La cautelar también alcanza a las otras rutas nacionales que cruzan la región: en la ruta 7 ya se están realizando reparaciones, mientras que la ruta 8 permanece concesionada al sistema de peaje.

“La seguridad vial y el desarrollo de nuestras comunidades dependen de una red de rutas en condiciones. Seguiremos reclamando con firmeza ante Vialidad Nacional y el gobierno central para que se hagan las obras que verdaderamente hacen falta”, subrayó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

”Esta vez pudimos”

Por otro lado, la legisladora radical resaltó la importancia de convocarnos y participar en la firma del petitorio, “el encuentro de la Rotonda marca un antes y un después en la efectividad de estos espacios de participación. Esta vez, todos juntos, instituciones, particulares, presidentes comunales, intendentes, funcionarios, vecinos de General López y Caseros; logramos que nos escuchen. Estoy muy agradecida con todos los que participaron y sumaron su granito de arena”, finalizó Di Gregorio.

>> Leer más: Las rutas nacionales que pasan por Santa Fe ya son trampas mortales por el estado de abandono

