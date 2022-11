Más allá del fútbol: un repaso biográfico por las quince mascotas mundiales

JUANITO MX 1970.jpg Mascota Mundial Méjico 1970: Juanito.

Llegó 1974, los organizadores germanos tienen la difícil tarea de hacernos olvidar de Juanito. En el marco de la guerra fría no todo el territorio alemán oficia de sede, sólo lo hace su parte Occidental. Por lo cual, los partidos se desarrollan en ciudades alemanas. En fin, como Juanito era imbatible, los organizadores pensaron ¿Qué sería mejor que un Juanito? Aparentemente alguien dijo “¡dos Juanitos!” y así fue que conocimos a Tip y Tap, dos pequeños hermanos uno alto, rubio, el otro moreno y bajo luciendo el primer uniforme de la selección alemana de fútbol: camiseta blanca, pantalones cortos negros. La magia desplegada en los campos cubiertos de espectadores no estaba a la altura de la creatividad de aquellos encargados de adornar los encuentros.

TIP Y TAP ALEM 1974.jpg Mascota Mundial Alemania 1974: Tip y Tap.

Para no desentonar y seguir con los dos éxitos anteriores… Las autoridades de la dictadura cívico militar aprueban en 1978 la llegada de, Gauchito, para algunos, o mundialito para otros. Otro nene igual a Juanito y al hermano pero menos ario que los ideados por los germanos, éste es bien argento porque era un futbolista, con algunos estereotipos del gaucho, como el sombrero, el pañuelo al cuello y la rastra. Además, en la animación televisiva se veía a Mundialito que domaba y hacía goles, ¡un crack!.

GAUCHITO ARG 1978.jpg Mascota Mundial Argentina 1978: Gauchito o Mundialito.

El recuento nos lleva a España 1982 que con el fin de la denominada “transición española”. El país ibérico regresaba a la democracia -monárquica- y organizaba el campeonato mundial coronando el final de un doloroso pasado. Por primera vez, el torneo contó con la participación de veinticuatro selecciones nacionales a través de una ampliación de los cupos continentales en la fase clasificatoria. Italia fue la estrella del mes llevándose el campeonato, pero Naranjito, la mascota ibérica, se quedó atrás. Seguro lo recuerdan porque sería imposible sólo con el nombre adivinar que la mascota de aquel mundial fue un cítrico, y de manera sorpresiva naranjito era una naranja. En fin, vale reconocer que los creativos optaron por dejar descansar a los niños.

NARANJITO ESP 1982.jpg Mascota Mundial España 1982: Naranjito.

En 1986 la pelota vuelve a rodar en México, y es imposible ser intransigente con Diego Maradona, con la revancha y la alegría que nos regaló, por más que el eje de este escrito no gravite en el fútbol, pasar por alto al mejor jugador de todos los tiempos al revisar aquellos momentos configura una actitud inadmisible. Pero la nostalgia de esos días no salvaron a Piqué, un simpático chile con bigote y sombrero de mariachi. Así fue como el reinado de Juanito quedó atrás, y la historia indica que el diseño de las mascotas aumentaba su peso cualitativo.

PIQUE MX 1986.jpg Mascota Mundial Méjico 1986: Piqué.

Pero justo cuando creíamos que todo iba a mejorar, que Pique fue concebido para marcar un hito en la comprensión de lo que una mascota representa, cuando aquel fantástico chile marcaba un antes y un después...llegó Italia 90. Ciao nació el 1 de enero de 1979, según su creador para 1990, tendría 11 años y este humanoide de cubos con los colores de Italia se transformó en la mascota más polémica de la historia, al parecer en Italia no había frutas , ni animales, ni niños… solo unos cubos locos que jugaban a la pelota. A los ítalo se les debe reconocer algo, dejó de ser un personaje exclusivamente masculino.

CIAO ITALIA 1990.jpg Mascota Mundial Italia 1990: Ciao.

Después de 28 años, la mascota del Mundial volvió a ser un animal. En 1994 no sólo conocimos a la enfermera, Sue Ellen Carpenter, que entró al campo de juego del Foxboro de Boston a buscar a Diego Maradona para realizar el control antidóping, ni vimos jugar por fin a Alemania como país unificado, a nuestros fines son cuestiones que van a engordar el anecdotario, lo que nos interesa es que pudimos conocer a Striker un perro de dudosa raigambre norteamericana, pero que instaló de manera definitiva el uso de la flora y fauna como símbolos indiscutidos de lo campeonatos mundiales.

STRYKER EEUU 1994.jpg Mascota Mundial Estado Unidos 1994: Stryker.

En Francia 1998, fuimos testigos de las clases de fútbol impartidas por Zinedine Zidane, lecciones que desembocaron en la inauguración de la primera estrella en el escudo de la asociación de fútbol Galo. En los festejos de aquel logro trascendental para el fútbol francés vimos emocionarse a Footix. El gallo porta los colores de la bandera francesa, esta mascota icónica es hija de Fabrice Pialot ganador del concurso de diseñadores que se abrió en el país para elegir al personaje del mes.

FOOTIX FR 1998.jpg Mascota Mundial Francia 1998: Footix.

Desembarca el año 2002, Corea del Sur y Japón son los anfitriones de la cita mundialista. Este torneo fue el primero en muchas cosas, el primero organizado en la historia por dos países, el primero en realizarse fuera de Europa y América, también se acredita ser el primer mundial en realizarse en el siglo XXI, y por lo tanto, el primero del tercer milenio, a su vez suma el galardón de estrenar a Asia como sede mundialista. Pero todos estos primeros puestos no son nada si se compara con la revolución que este cortejo trae a nuestros menesteres, para seguir batiendo marcas, fue también el primer torneo planetario que tuvo de mascotas a tres seres completamente lisérgicos, los Spheriks, llamados: Ato, Kaz y Nik. Unos alliens de colores que practican un deporte parecido al fútbol pero que no es fútbol. Los extraterrestres representantes de Corea y Japón se adueñaron de las pantallas durante la ceremonia de inauguración y además tuvieron su propia serie de televisión.

LOS SPHERIKS Ato Kaz Nik CORA JAPON 2002.jpg Mascota Mundial Corea Japón 2002: Los Spheriks (Ato, Kaz y Nik).

Goleo VI, es el León acompañado de una pelota parlante que oficia de mascota en Alemania 2006. El diseño del disfraz fue realizado por la misma empresa que creó a los Muppets y otra vez, los diseñadores nos enseñan que Europa es un continente plagado de leones. La pelota parlanchina se llama Pille pero quedó relegada al olvido en poco tiempo. Quizá el dato más sobresaliente reside en que la empresa encargada de producir a estos nuevos animadores se declaró en bancarrota ante la falta de demanda del producto.

GOLEO y PILLE ALEM 2006.jpg Mascota Mundial Alemania 2006: Goleo VI y Pille.

En 2010 se nos permite conocer a Zakumi, otro felino antropomorfo con pelo verde que remite al equipo de fútbol local. Su lema fue, juega limpio, y también logró una serie animada que pudo ser disfrutada en Sudáfrica y en otros cincuenta países pero no en el continente americano.

ZAKUMI SUDAFR 2010.jpg Mascota Mundial Sudáfrica 2010: Zakumi.

Fuleco es la primera mascota ambientalista, su nombre así lo indica ya que es una mezcla de fútbol y ecología. La marioneta militante representa a un armadillo de tres anillos autóctono del Brasil, sede del encuentro en 2014 y aunque se sospeche que el 13 de julio en el estadio Maracaná haya hinchado para Alemania, pasamos el mal trago y lo recordamos como una de las mejores mascotas de la historia.

FULECO BR 2014.jpg Mascota Mundial Brasil 2014: Fuleco.

Para el año 2018 vamos al país que hoy se encuentra al borde de la proscripción para conocer a Zabivaka, un lobo europeo con gafas que a priori parecerían de esquí. Cualquier mente colonizada, asociará a Rusia con la nieve y a la nieve con el esquí. Más aún, cuando aparece un lobo con anteojos enormes, pero no, las mascotas como el fútbol no dejan de sorprendernos y Ekaterina Bocharova, la madre de este particular canino, explica que son protecciones de ciclismo ya que Zabivaka es capaz de alcanzar una velocidad que daña sus ojos si no son correctamente protegidos.

ZABIVAKA RUSIA 2018.jpg Mascota Mundial Rusia 2018: Zabivaka.

Y llegamos al último, después de rememorar a los cubos futbolistas, a los extraterrestres, a diferentes niños que a su vez parecen el mismo, llegamos a Qatar 2022 con el vuelo de La’eeb y quien viene a sumarse a la lista de personajes concebidos bajo el uso de psicotrópicos que se inauguró en 2002. La mascota que Qatar presenta como insignia del campeonato es un kufiyya (o pañuelo palestino) transmutado en fantasma, del futbol. Que a pesar de ser millonario, tiene prohibido el alcohol, el sexo y puede casarse con muchas mujeres pero sus mujeres no pueden ni siquiera manejar un automóvil y eso que, de seguro, tiene muchos.