Kulfas: "Esta no es una recesión más, hay un cambio de modelo"

“Lejos de recuperarse en V, la economía argentina se hundió al fondo del mar y hoy navega por ahí”. Así describió el economista Matías Kulfas el panorama que quedó tras la brutal caída de la actividad que se produjo tras el cambio de gobierno. La producción industrial, la construcción, la inversión y el comercio se derrumbaron a niveles de crisis como la pandemia, y el ex ministro de Desarrollo Productivo no ve una rápida salida. Por el contrario, advierte que las pymes no enfrentan “una recesión más” sino “un cambio de modelo” que no las incluye. “Está en riesgo un tercio de la industria argentina”, alertó, al tiempo que se mostró especialmente preocupado por el impacto que ya se ve en el mercado de trabajo.