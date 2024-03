Ian Glavinovich: "Primero enfocado en Newell's y después todo lo demás"

En este momento me siento muy bien. Trato de seguir enfocado en lo mío y mejorando día a día. Estoy trabajando mucho sobre mi perfil inhábil y muchas cosas dentro de la cancha que sé que me van a mejorar como jugador. Estoy tranquilo, disfrutando de este momento. Convencido de que las cosas van a salir bien. Primero enfocado en Newell’s y después viene todo lo demás.

Te afirmaste en primera cuando en los últimos años muy pocos lograron dar ese salto. ¿Por qué?

Logré eso por constancia, porque me tocó en una edad más alta, cuando muchos piensan que tenés que debutar a los 17 o 18 para que te vaya bien. Debuté con 20 en primera, entré un rato contra Godoy Cruz, pero sentí como mi debut real el partido contra Talleres, por la última fecha de ese torneo. Ahí me sentí parte. Ahí me sirvieron mucho los años en reserva, y el técnico que tuve que fue Facundo Quiroga, que me aconsejó muchísimo. Él fue clave en lo que está siendo mi carrera. Me enseñó a no bajar los brazos, a ser fuerte de cabeza para saber que si uno entrena bien las cosas llegan, y eso me llevó a tener este momento.

Pasaron muchos defensores. ¿En qué piensa un jugador de la cantera cuando espera la oportunidad ante jugadores que vienen de afuera y otros que no tienen el mismo nivel?

En mi cabeza pasaban muchas cosas. En su momento, llegué a pensar en irme, porque las puertas no se abrían. No me sentía parte y necesitaba sobre todo jugar. Quería empezar a tener el roce de primera. Se intentó, desde Newell’s no me dejaron y por suerte ahora agradezco que no me hayan dejado ir. También hay algo de mérito mío de esperar este momento. Creo que esa fue mi gran fortaleza.

¿Por qué creés que pudiste aprovechar cuando esa puerta se abrió?

Yo solo intenté jugar los partidos de la misma manera. Siempre pretendí seguir jugando como cuando lo hacía en reserva. Con la misma actitud en todos los entrenamientos y en todos los partidos. Siempre tuve la misma determinación, y traté de dar todo y mejorar siempre. Cuando agarrás ritmo entrenando y jugando es cuando más te potenciás y te vas acomodando mejor.

En el ciclo anterior, Velázquez y vos estaban como alternativas para la zaga de primera división. ¿Te ayudó atravesar todo esto al lado del paraguayo?

Mucho. El desde antes se había empezado a lucir. Y a mostrar que jugaba bien. Lo que le está pasando a él explica mucho el momento de los dos. Siempre sentí que nos complementamos bien, adentro y afuera de la cancha. Siempre nos acompañamos. Nos cubrimos bien las espaldas. Si lo pasan a él estoy yo, y si me pasan a mí está él. Me siento muy cómodo jugando al lado suyo. Cada vez nos entendemos más, cada vez me reta más (risas). Se preocupa, y no es algo habitual en todos los jugadores. Hay una competencia sana, aunque jugamos los dos de titulares. Si llega a venir algún otro jugador no tengo dudas de que esta relación va a seguir. Estoy seguro de que cada uno quiere lo mejor para el otro. En el arranque de mi carrera su presencia fue fundamental.

Hoy con los dos en selecciones, ¿eso habla del nivel de la zaga de Newell’s?

Creo que sí. Si te llaman de las selecciones, no es poca cosa. Eso significa que te están viendo, y que estás haciendo bien las cosas en el club.

Desde el punto de vista crítico, se habla de que hay poco recambio atrás de ustedes. El otro día, ante Midland jugaron Jacob y Vangioni. ¿Eso es más responsabilidad para ustedes? ¿Cómo lo llevás vos que ahora te toca estar arriba de esa pirámide?

Lo tomo normal. También sabemos los jugadores que hay atrás: la calidad del Piri y el hambre que tiene Tomy. Eso genera un ámbito de competencia que siempre ayuda. Eso hace que ninguno en este plantel se pueda relajar. Hace que entrenemos al máximo, todos los días. Siempre tratando de mejorar y de pulir detalles. Para nosotros es igual, esté quien esté.

¿Tus sueños de hoy son los mismos de aquel pibe que vino de Venado Tuerto y Elortondo?

Siempre fueron los mismos, en todos los lugares donde estuve. Desde que salí del pueblo hasta llegar a Newell’s, mi presente en este club y cerrando el año pasado con la convocatoria a la selección, fueron logros muy importantes. Desde ahí, yo sigo con el mismo sueño. Yo quiero seguir jugando a la pelota, y tratar de mostrar la mejor versión de mí sea donde sea. Siempre dando el máximo y disfrutando mucho de todo esto que me pasa.

¿Pensás en Europa o en alguna transferencia más adelante?

Trato de pensar muy cerca. Quiero que nos vaya bien primero en Newell’s, porque si hago bien las cosas acá, seguramente mi futuro va a ser mejor. Las otras cosas después llegan solas. Sea dónde sea, voy a estar contento. Y por ahora estoy muy enfocado en Newell’s y en llegar lo más alto posible en esta Copa de la Liga.

image.png

“Lo bueno es que dependemos de nosotros”

El marcador central analizó cómo arriba Newell’s a la etapa de definición de la Copa de la Liga. En este sentido Glavinovich se mostró más suelto y decidido cuando habló de Newell’s. En este momento de varios frentes abiertos para un jugador que se ganó llegar a gozar de esas chances, y desde las expectativas naturales remarcó el potencial del equipo rojinegro y confió que quieren dar pelea hasta el final de la Copa de la Liga.

¿Cómo lo ves a Newell’s de cara a la definición de la Copa de la Liga?

Nos tocó una zona muy picante. Estamos todos muy apretados. Lo bueno es que dependemos de nosotros. Tenemos que seguir ganando, sacando puntos y tratando de aprovechar algunos resultados de otros partidos. Eso nos motiva mucho.

¿Qué le falta al equipo para ser el de las primeras fechas?

Estamos jugando bien. Por ahí no se nos está abriendo el arco como en las primeras jornadas. Pero es cuestión de seguir intentando, seguir luchando y creyendo.

Te limpiaste de tarjetas para poder estar con Boca y Defensa. ¿Fue idea tuya o del cuerpo técnico?

Yo lo hablé con el técnico y salió así. Le recordé que tenía 4 amarillas y solamente dejé que fluya durante el partido. La tarjeta que me sacaron estuvo bien sacada porque tenía que cortar un avance de Platense en la mitad de cancha que era peligroso. Fue una lástima que me la sacaron a los 5’ del segundo tiempo y me condicionó un poco. Por suerte ya está y voy a poder jugar con Boca y Defensa y Justicia.

El empate de Unión y Lanús es otro guiño favorable de la fecha. Ahora deben ganar en Junín, ¿cómo los ves a los muchachos para este desafío?

Se nos dieron resultados que tenemos que aprovechar. Estamos todos convencidos de lo que podemos dar, de lo que somos. Y haber ganado por Copa Argentina para nosotros representó un gran envión anímico.

¿Para qué está Newell’s en este torneo?

Estamos para clasificar, solo para pensar en eso. Y después se ve. Estamos ahí arriba, dependemos de nosotros y eso es muy bueno. Queremos estar en la pelea.

image.png

Con la celeste y blanca

Glavinovich recién regresó de su participación con el seleccionado sub-23 que dirige Javier Mascherano y se mostró entusiasmado con la posibilidad de llegar a los Juegos Olímpicos de París de este año.

¿Con qué sensación te quedaste después de los dos amistosos en México?

Lo tomo como parte del aprendizaje que estoy atravesando. Vi el partido que jugué de nuevo, me quedé con una sensación de que en el primer tiempo podría haber jugador un poco mejor. Pero solo por errar tres pases. Fueron imprecisiones por intentar, por arriesgar. Creo que en el segundo tiempo mejoré mucho, me sentí más cómodo. México era un gran rival y eran rápidos, se movían bien y estaban jugando en su país. Tratamos de imponer lo nuestro y por momentos salió.

Te pusieron de primer marcador central, ¿ahí te piensa Mascherano?

No hablamos de eso con él. Sí prefiero seguir jugando de 6, me siento mucho más cómodo. Parece una locura, que prefiero jugar por izquierda siendo derecho, pero siento que ya me adapté, me gusta el perfil, y siempre es bueno manejar los dos perfiles.

Cuando no jugaste, perdieron 3-0, ¿cómo lo analizás?

Lo pensé, pero ahí se jugó en la altura. Ellos se replegaron muchísimo, jugaron de contra. Era un partido muy complicado, juegue quién juegue. Yo sólo trato de enfocarme siempre en lo mío, y trato siempre de ser muy autocrítico. Trato de usar eso para mejorar.

¿Hay más amistosos antes de los Juegos?

No nos confirmaron, pero creo que habría otros dos partidos en junio antes de los Juegos, que sería la puesta a punto final.

¿Creés que lo que hiciste te alcanza para llegar a París?

Sé que está difícil. Por eso estoy muy tranquilo y no quiero desenfocarme de lo que es el torneo local. Más allá de que no puedo jugar el domingo ante Sarmiento, sí sé que tengo que dar el máximo ante Boca y Defensa y Justicia en las últimas fechas. Serán claves para mí, para el club y para que vean mi nivel desde la selección. Yo siento que estoy en el nivel de esta selección, pero lo que nos puede llegar a perjudicar es que el técnico lleve a algún mayor en ese puesto y eso dificulta mucho todo. Mi ilusión con la selección, siempre va a estar.