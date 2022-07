El nuevo Código de Convivencia debuta con multas de hasta $8 millones

Las multas más caras cercanas a los 8 millones de pesos son para las violaciones en obras y demoliciones no permitidas. Pero además contemplan castigos de $3.000 a peatones que crucen mal la calle, $26.000 por no recoger las heces de los animales, $45.000 por acoso callejero, y casi $400.000 por repartir bolsas de polietileno y no de tela a clientes.