Diez años de sistema de transporte con proyectos cumplidos a medias pandemia e inflación

El pliego que se puso a la venta tras el aval del Palacio Vasallo establecía una transformación radical del transporte para ir a un sistema en red con tres tipos de recorridos diferenciados: troncales, distritales y barriales. La idea era ofrecer trayectos diferenciados entre quienes debían hacer tramos largos (troncales), los que conectaban alguno de los seis distritos (distritales) y los que se movían algunas cuadras dentro de su zona (barriales).

La apuesta era tan ambiciosa que se estableció un cambio gradual en la denominación de todas las líneas: las troncales iban a tener letras, de la A hasta la G más los dos trolebuses, la K y la Q. Los recorridos secundarios iban a tener números, desde el 1 al 23. Y las líneas barriales iban a ser alfanuméricas: desde el B 1 hasta el B 8.

Cambio en el transporte

La intención de máxima de las autoridades era generar un cambio de paradigma en la movilidad y que los rosarinos usen cada vez más el transporte público y dejen de lado el auto privado para descongestionar el tránsito. A tal punto que el esquema incluía cocheras subterráneas en lugares estratégicos para que los habitantes de la ciudad dejaran sus autos, tomaran el colectivo y así descomprimir el tráfico vial.

Las bases y condiciones se aprobaron a finales de 2015. Pero la entrada en funcionamiento del sistema llevó otros tres años y recién entre fines de 2018 y principios de 2019 empezó a arrancar el nuevo esquema con tres operadores: la mendocina El Cacique, la local Rosario Bus de la familia Bermúdez y la estatal Movi.

A una década de su lanzamiento gran parte de las promesas quedaron a mitad de camino: los recorridos troncales, distritales y barriales no llegaron siquiera a debutar; la denominación de las líneas no se modificó y la cantidad de colectivos casi siempre estuvo debajo de las exigencias del pliego. La higiene y frecuencia de las unidades tampoco fue la anunciada. Como resultado la cantidad de pasajeros nunca llegó a lo proyectado, tuvo un promedio de 450 mil usuarios diarios, lejos de los 600 mil estimados, dejando en claro que no sedujo a nuevos viajantes.

Menos pasajeros

“El problema del transporte de Rosario es que quienes lo usan, lo usan como descarte, porque no tienen otra alternativa, ya sea porque no tienen auto o bicicleta, o porque su barrio es inseguro. No es como en otras ciudades, donde se puede ver gente de todos los niveles socio económicos usando el sistema público como el subte en Buenos Aires”, dice Roberto Sukerman, ex concejal justicialista, que en 2015 se opuso al pliego con fuertes reparos.

“Casi ninguna de las variables del pliego se ha cumplido, al contrario, se han agudizado algunos problemas crónicos como la conectividad, las malas frecuencias y el estado de las unidades”, agrega. Y luego recuerda que como candidato a intendente propuso e insiste “en municipalizar el transporte, aunque hoy esté de moda privatizar todo lo público. Así se iría a un esquema donde no hay un privado que busca la renta y tendríamos flexibilidad a falta de contrato de concesión”.

Para Verónica Irízar, concejala socialista presidenta de la Comisión de Servicios Públicos “no se puede separar el análisis de lo que pasó en torno al nuevo sistema de transporte de las circunstancias económicas que vivió el país. En estos años hubo de todo, crisis económicas, pandemia, salto cambiario, retiro de Nación de los subsidios federales. Y pese a todo el sistema viene dando respuestas, más allá de las mejoras que hacen falta”.

Según la ex secretaria de Hacienda municipal “inicialmente, en 2018, el sistema arrancó con 800 unidades en calle como marcaba el pliego y con una antigüedad promedio de la flota de unos tres años”. Un año después terminaba el gobierno de Mauricio Macri, con la llegada de Alberto Fernández hubo salto y brecha cambiaria y la inflación empezó a acelerarse. Hasta la pandemia.

Colapso

Ahí colapsó el sistema de movilidad pública. Con la cuarentena la mayoría de los rosarinos se quedó en su casa, no viajaba en colectivo y se declaró la emergencia en el sistema. Se fusionaron líneas y recorridos y hubo casi un centenar de días de paro por falta de pago a los choferes.

Sobre el final de la pandemia la Intendencia decretó la caducidad de la concesión de la empresa El Cacique tras sucesivas intimaciones por falta de cumplimiento al contrato. Sus líneas fueron repartidas entre la estatal Movi y Rosario Bus.

“Quedó pendiente implementar los distintos recorridos que iban a mejorar la conectividad y al mismo tiempo descomprimir el tráfico”, se lamenta Irízar. “Era clave avanzar en esa línea incluso profundizada con un esquema del tipo circunvalar, metropolitano para que quien debía ir del norte al sur no deba meterse en el centro o en la terminal y hacerlo lo más rápido posible”, acota Sukerman.

En 2023, con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada todas las variables del sistema implosionaron: Nación dejó de enviar subsidios al interior, el combustible se disparó y la tarifa subió exponencialmente.

Los últimos datos oficiales difundidos por el Ejecutivo ante la Comisión de Seguimiento del Transporte corresponden al mes de agosto y muestran un nivel de pasajeros estable en tono a 425 mil viajes diarios.

La opinión de los pasajeros

Según la última encuesta del Ente de la Movilidad de Rosario efectuada a fines de 2024 entre unos 3.500 pasajeros, el 78 % de los usuarios del transporte valora entre “bien y muy bien” el sistema local.

De acuerdo con el relevamiento, los rosarinos le pusieron un puntaje al sistema de transporte urbano: 8.3. Lo más valorado fue el trato de los choferes (9.5 puntos) y lo más criticado las frecuencias (6.8 puntos) y la información de horarios (5.9).

La mitad de los pasajeros (50 %) tiene algún descuento para viajar entre Boleto Educativo Gratuito, franquicia estudiantil, jubilados y atributo social Sube. Además, en promedio caminan dos cuadras y media para tomar el colectivo y otras tantas al descender de las unidades.

Dos terceras partes de quienes viajan a diario en la movilidad pública son mujeres (67,2 %) y el 94 % vive en la ciudad. Los usuarios del sistema realizan en promedio 12 viajes semanales en las líneas urbanas.