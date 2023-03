Cúneo Libarona: "Una cosa es la desprolijidad y otra el fraude"

Joaquín Furriel: "Si en la vida conociera a mi personaje, no me gustaría tenerlo cerca"

El tema es complejo porque encontramos un club devastado, sin libros, sin constancias, con facturas raras y por eso lo primero que pedí fue una auditoría contable, en la que podamos confirmar, por ejemplo, verificación de destinos de pagos, comprobantes. Hay cheques que no se saben quiénes los cobraron, hay retiros de dinero que no están claros. Una cosa es la desprolijidad y otra es el fraude. Vamos a investigar todo para determinar dónde estamos parados frente a esta causa.

Tal cual. Te repito, hay cheques, facturas, extracciones de dinero sin respaldo, descuento de dinero en mesas de dinero a intereses usureros. Además hay muchísimos pagos que no se sabe dónde fueron a parar. Insisto, una cosa es el desorden y otra el fraude, por eso vamos a trabajar para separar una de otra, por eso queremos ver bien el detalle de todas estas cuestiones que te menciono.

En Central cuentan que la auditoría ya terminó, ¿usted ya tiene todos los datos de la misma o hay algunos detalles que todavía desconoce?

Mirá, todavía se está trabajando. La semana pasada pedí que vean facturas a proveedores, comprobantes respaldatorios de pagos y destinos de cheques. Solicité que se revise todo eso. Es más, hay gente que estuvo en el club que ya tiene otras causas. En estos últimos días me enteré que tienen causas en distintos juzgados.

¿Y por qué se hace todo esto?

Porque Central es una potencia, que tiene todas las condiciones y esta gente que está ahora es seria y quiere hacer bien las cosas, pero sobre todo tienen experiencia, por eso creo que hay un enorme potencial. Creo que si el club se ordena económicamente puede volver a tener la trascendencia de años anteriores.

Cuneo3.jpg Cúneo Libarona consideró que la pena no es tan importante, sino dar un ejemplo. Ponderó la decisión de la actual dirigencia.

¿Cuándo tomó contacto con usted esta nueva dirigencia?

A Carolina (Cristinziano, vicepresidenta primera) la conozco desde hace muchos años por temas en los que nos tocó trabajar juntos en el fútbol, y con Gonzalo (Belloso) empezamos a hablar antes de las elecciones por todo este tema de que las querían suspender. Después, desde el primer día en que tomaron posesión del club se encontraron con todas estas cuestiones y la relación continuó.

De afuera uno cree que tienen algo firme ya, parece difícil que intenten tirarse a la pileta sin estar seguros de que en la misma no hay agua.

Tal cual. Yo voy a buscar hechos concretos y probados y acá el objetivo es tutelar al asociado y al club porque lo más importante en toda esta historia es que el club es del socio y es a quien hay que proteger. No se puede sacar la plata del bolsillo porque sí.

¿Experiencia en este tipo de cuestiones ya tiene?

Sí, yo lo querellé a Passarella en River y está en juicio oral, lo querellé a De Tomaso (ex gerenciador de Racing) y lo condenaron. El fútbol no puede ser un ámbito de impunidad frente a la delincuencia.

Si encuentran motivos para ir a la Justicia, ¿en cuánto tiempo se puede dar?

En la Justicia los tiempos son larguísimos. Rosario no es la excepción a lo que sucede en el resto del país y estas cuestiones demoran, a veces varios años.

¿Esto abarca a todos los exdirigentes o a algunos en particular?

Los grandes responsables son los dos presidentes (Rodolfo Di Pollina y Ricardo Carloni) que tuvo esa gestión y quienes colaboraron con ellos en los delitos, si es que los hubo. Si fuiste integrante de la comisión directiva pero no participaste, no son autor del delito. Y hasta podés no haber sido parte de la dirigencia, pero haber sido una contadora externa y aun en esa función si participaste, sos partícipe del delito. Es responsable toda aquella persona que interviene en el delito.

En el comunicado que emitió Central hablaba de “estafa” y “administración fraudulenta”, ¿en caso de comprobarse algo de eso, qué tipo de penalidad tienen?

Es un tema que tengo recontra estudiado, desde las clases en la facultad de Derecho desde hace más de 40 años. Yo me inclinaría más por la administración fraudulenta y en realidad la pena máxima es de seis años, que son donde están los casos muy groseros, pero las primeras penas son en suspenso.

¿Si avanzan, les importa la pena que haya?

No tanto, lo que hay que hacer acá es dar el ejemplo. Lo que interesa es que salga a la luz la verdad, que se dé un ejemplo y que el socio entienda que se lo está defendiendo.

En el fútbol o en la política es común que frente a un nuevo proceso se hable mucho de lo anterior, pero no siempre avanzan las investigaciones. ¿Es común esto que está haciendo Central ahora?

Coincido con lo que decís y en esto hay mucha sanata, siempre hablan pero se hace muy poco y lo mismo nos pasa a nivel país. Si hay hechos comprobados denuncialos viejo, andá a la Justicia y esforzate por probar tu verdad.

¿Por eso le preguntaba si lo sorprendió de alguna forma la postura que tomó esta nueva dirigencia.

A mí me gustó mucho la actitud. Rosario es una ciudad que siempre me resultó simpática y te repito, esto que sucedió me causó una grata sensación, por eso quiero ayudar.

¿Que sea el nombre de Mariano Cúneo Libarona es algo que le da un poco más de trascendencia al tema?

Hay mucha gente que dice que me dedico a las defensas, pero me divierte mucho más querellar que defender, aunque la gente no lo crea. La querella es lo que más me entretiene porque es lo más difícil.

En ese comunicado de Central se habla de la dirigencia en general, pero hay un nombre propio que aparece un par de veces y es el de la excontadora del club Romina Baronti. ¿A qué se debe?

Yo lo único que sé es que tenía un rol trascendental en la gestión y hay algunas extracciones de dinero de ella que no se entiende dónde fueron a parar. Y esa es una de las cosas que le pedí a la comisión directiva para que profundicen.

¿Cómo sigue de aquí en más esta historia?

Estamos haciendo todas las verificaciones. Por ahora me cuentan muchas cosas, pero prefiero esperar a tener todo más detallado y por escrito.

¿Y su trabajo en cuánto tiempo podría estar listo para ver si hay motivos suficientes como para hacer alguna presentación en la Justicia?

Es muy difícil saberlo. Yo pedí que en 10 días me entreguen todos los papeles y ahí veremos. Seguramente esta semana que viene o la otra me pegue una vuelta por Rosario.

Se informó que además de su participación hay un grupo de peritos contables que trabajarán en el tema. ¿Cuántas personas lo integran?

Hay dos contadores y dos abogados externos más que están trabajando a la par mía.