Contrarreloj: cómo fue el pago al FMI con yuanes y dólares cataríes

fmi - Mauricio Macri y la directora gerente FMI Christine Lagarde y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne - deuda externa - 72504037.jpg FMI, 2018: Mauricio Macri reunido con la directora del Fondo Christine Lagarde, al costado, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne. Foto: Télam / Archivo La Capital

Para julio de 2024, Argentina habrá pagado totalmente la deuda del stand by, pero le quedará la misma deuda, 44.500 millones de dólares, para pagar a partir de 2026 y en un plazo más largo, que se extiende hasta 2034. En ese lapso ya no habrá desembolsos del FMI, se deberá pagar con recursos propios y prestados. La buena noticia es que no habrá más metas y revisiones. La mala, que la economía continuará vigilada y condicionada en tanto Argentina siga adeudando al FMI. Es de desear que el país no se embarque en otro acuerdo con el organismo, dado que es el más condicionante de todos los acreedores.

Mientras tanto, y volviendo al presente, para recibir los desembolsos del FMI es necesario aprobar las revisiones trimestrales del organismo. Argentina ya aprobó cuatro revisiones, y el pasado 28 de julio, se anunció oficialmente que las autoridades de Argentina y el FMI llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la quinta y sexta revisiones, esto es, las correspondientes a junio y septiembre de 2023. Una vez que el directorio ejecutivo del FMI lo trate, tras sus vacaciones de la primera quincena de agosto, se habilitará el desembolso de unos 7.500 millones de dólares, y no habrá nuevas revisiones hasta noviembre. En el interín, se celebrarán las PASO y las elecciones generales.

Aunque la negociación de la revisión de junio se prolongó hasta fin de julio, con momentos de alta tensión por la divergencia de visiones e intereses, el taxi de los pagos al FMI siguió corriendo. A fin de julio Argentina tuvo que pagar 2.700 millones de dólares de capital, y el 4 de agosto, 775 millones de intereses y cargos. Con las reservas del BCRA muy bajas, por la fuerte sequía, la fuga de capitales y la toma de posición en divisas en el año electoral, era imposible afrontar esos pagos con reservas, sin provocar un cimbronazo cambiario y de inflación. Por eso, para pagar el capital, el gobierno recurrió a activar el swap con China y a un préstamo puente de la CAF. Y para los intereses, hizo un arreglo con Qatar.

El swap con China es un acuerdo de intercambio de monedas entre el Banco Central de la República Argentina y el Banco del Pueblo de China, que es su banco central. Para simplificar, funciona como una especie de crédito en descubierto. La plata está disponible, si Argentina la necesita le avisa al BPC, toma los yuanes y, en este caso, los usó para el pago al FMI, que éste aceptó sin más. Porque el yuan es una de las cinco monedas que el FMI considera medio de pago de uso internacional, y forma parte de la canasta del deg, que ahora exlicaremos. El monto utilizado del swap ahora es una deuda de Argentina con China. El pago se completó con un préstamo de la CAF, Corporación Andina de Fomento, rebautizada y relanzada como Banco de Desarrollo de América Latina, quien debutó ahora como otorgante de un préstamo puente, que se repagará cuando entre el desembolso del FMI.

fmi - no al fmi marcha mayo 2018 - foto damian dopacio na - 70771778.jpg Mayo 2018: protestas de sindicatos, organizaciones sociales y territoriales, ONGs, organizaciones Universitarias contra el préstamo y regreso del FMI a Argentina. Foto: Damián Dopacio / NA

Finalmente, los intereses y cargos se pagaron con un préstamo del Estado de Catar, de 580 millones de degs, unos 775 millones de dólares, que se devolverán también cuando ingrese el desembolso del FMI. El deg (sigla de Derechos Especiales de Giro), es una especie de moneda del FMI, en la que lleva sus cuentas, para uso exclusivo de los países miembros y unas pocas instituciones mundiales.

El objetivo que buscó el ministro de economía Sergio Massa está cumplido: Argentina pagó en tiempo y forma los vencimientos con el FMI sin utilizar reservas del BCRA. El FMI no volverá hasta noviembre. Mientras tanto, el gobierno tiene por delante el desafío de sostener la implementación de las medidas acordadas, que recién se conocerán del todo cuando el Directorio del FMI apruebe el acuerdo de los técnicos, y, al mismo tiempo, mantener el ritmo de la actividad económica; mientras muchas manos tiran del mantel tratando de volcar la mesa, para obtener alguna ventaja electoral.

(*) Noemí Brenta es doctora en Economía. Desde 1985 realiza actividades de investigación, becaria e investigadora de CLACSO y CONICET. Publicó el libro Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI, y “Historia de la deuda externa de la dictadura a nuestros días”. Es docente de Historia Económica y Social Argentina en la FCE UBA, y de varias materias en la Maestría en Historia Económica y de las Políticas Económicas, y en otras maestrías y doctorados, …