Chau excel: una tecnológica de e-commerce ofrece reportes avanzados con sólo hablarle a la pc 

En lo concreto el nuevo desarrollo ya está activo en las plataformas de Transparent, sólo con ingresar en la pestaña que informa el uso de inteligencia artificial. El CMO y Co-Founder de la tecnológica, Federico Tibytt, agrega en esta entrevista que “nosotros hacemos desarrollo de e-commerce desde hace 20 años, tenemos distintas versiones unas más básicas, por ejemplo, para un emprendedor y versiones mucho más avanzadas con mayor complejidad” y agrega que estas plataformas no envejecen nunca porque están en permanente evolución, justamente la incorporación de inteligencia artificial es una prueba de ello.

El nuevo desarrollo de la tecnológica rosarina puede permitir que muchos empresarios ya no requieran el uso permanente de las planillas de Excel porque a través de ese reconocimiento de la voz los resultados se dan en microsegundos y “no necesitas tanto el uso de Excel sino que podés tener resultados estadísticos inmediatos para hacer mejoras en marketing y comercialización”. Eso sí, luego la información puede ser exportable en las tradicionales planillas del producto de Microsoft.

79181903.jpg

Diez veces más barato

Para explicar por qué se aceleró tanto el uso de la inteligencia artificial Fernando Cuadrado da un dato no tan conocido para el gran público: desde que se presentó el chat GPT3 hace cuatro meses se bajó diez veces el costo de los proveedores de inteligencia artificial, eso les permitió a ellos poder pensar esta tecnología para desarrollos para pymes. “Para que te des una idea, si antes cada token o palabra lo cobraban u$s 0,02, hoy se cobra u$s 0,001. Bajó mucho el precio porque de otra forma no era posible que las tecnológicas pudiéramos aplicarla para los clientes”, explica. Los proveedores de inteligencia artificial son Open AI, que creo el famoso chat, y Google.

Respecto del costo para las empresas, calculan que “una pyme o comercio puede llegar a gastar un dólar o máximo dos, si la empresa es muy compleja, en el uso de inteligencia artificial”. De esta forma se comprueba que es una tecnología accesible, aunque a eso por supuesto se suma todo el desarrollo de la tecnológica.

Inteligencia Artificial en Transparent

Detectar sentimientos

En la empresa rosarina trabajan 16 personas de forma directa, nació con tres socios originarios y luego ingresó el grupo inversor Universe, que tiene 150 empleados, sumando un nuevo CEO a la empresa, Luciano Cecchini. Hoy trabajan fuertemente en el desarrollo de plataformas para comercios mayoristas del área de ferretería, bazar, alimentos y electrónica. Lo cierto es que todo el boom del e-commerce en pandemia y post pandemia generó que las empresas tuvieran un volumen importante de datos para cruzar y estas plataformas así lo permiten. Hoy trabajan con empresas de todo el país y ya dieron el salto internacional con clientes en Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia y próximamente la meta está en México. Al cierre de la entrevista Fernando agrega un dato más: ya consiguieron que a través de la inteligencia artificial puedan detectar la intención de un mensaje de texto, es decir, conocer si un cliente escribe a una empresa a favor o si es una queja. “Ya detectamos el sentimiento del texto”, dice. Bravo.