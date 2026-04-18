El pádel rosarino llega al Caribe: una experiencia deportiva en Punta Cana

Del 9 al 15 de noviembre , jugadores rosarinos vivirán una experiencia inédita: una semana de deporte, playa y turismo en República Dominicana , donde la competencia se traslada al Caribe en un formato que combina viaje, recreación y pádel en un mismo escenario.

La propuesta reúne a más de 20 parejas que participarán de una edición especial de la Copa Rosarina en un entorno poco habitual para el circuito: un resort all inclusive en Punta Cana que integra alojamiento, playa y un complejo deportivo de primer nivel, dentro del cual funciona la reconocida Academia Rafa Nadal .

En ese contexto, la experiencia promete unir dos mundos que rara vez conviven: el del deporte competitivo y el de las vacaciones en el Caribe .

Evangelina “Beba” Lopergolo y Lucrecia Bellocchio , profesoras de pádel con más de 20 años de trayectoria entre la enseñanza, la competencia y la organización de torneos, cuentan cómo nació la iniciativa y qué propone esta edición especial que ya despierta interés entre jugadores locales.

¿Cómo surge la idea de llevar la Copa Rosarina de pádel a Punta Cana y qué representa esta experiencia?

La idea surge de Mónica Carey que, a su pasión por el pádel le sumó su experiencia en viajes, organización y mucho trabajo detrás, y a partir de ahí se armó una propuesta que nos tiene muy entusiasmadas. Es un paquete de seis noches en un hotel all inclusive en el Caribe, con la particularidad de que dentro del mismo complejo está la Academia Rafa Nadal, con canchas de pádel de primer nivel. Es decir, lo tenemos todo en un mismo lugar: hotel, playa y deporte. A eso se suma una gran noticia, que es el vuelo directo desde Rosario con Arajet, lo que facilita muchísimo la logística del viaje.

¿Cómo está pensada la competencia? ¿Es un viaje solo para jugadores avanzados?

No, para nada. Está pensado para todos los niveles. Armamos un formato por equipos que permite integrar a jugadores amateurs y más experimentados. La idea es que todos puedan participar y disfrutar. Vamos a tener tres días de competencia formal, más una clínica de pádel que vamos a dar en el mismo complejo, lo que suma aprendizaje, entrenamiento y también un espacio recreativo dentro del viaje.

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Entre el deporte y las vacaciones

Más allá de la competencia, la propuesta busca que la experiencia sea integral. Durante la estadía, los participantes contarán con tiempo libre para disfrutar del resort, la playa y las instalaciones del complejo, en una combinación que equilibra actividad deportiva y descanso.

El entorno, además, suma un condimento diferencial: jugar al pádel en el Caribe, en un complejo profesional y rodeado de un contexto turístico de primer nivel.

—¿Qué expectativas tienen con esta primera edición?

La idea es que sea la primera de muchas. Es una experiencia única, diferente, y creemos que va a tener muy buena recepción. Estamos convencidas de que muchos jugadores van a querer sumarse, no sólo por el pádel, sino por todo lo que implica la experiencia en sí: el viaje, el grupo, el lugar y la posibilidad de compartir una semana distinta. Es algo que queremos repetir todos los años.

Cómo participar

La inscripción se realiza con una seña de 300 dólares por persona. El valor total del viaje es de 1.990 dólares por pasajero e incluye vuelo, estadía en régimen all inclusive y participación en la Copa Rosarina de pádel.

Las reservas y consultas se gestionan a través de Turismo Carey, al teléfono 4408260 o por correo electrónico a [email protected]. Los interesados pueden comunicarse con Lucía Rodríguez, quien brinda información detallada, toma las reservas y coordina opciones de pago en cuotas.