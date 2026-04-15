Adolescente de 15 años ocultó su embarazo, dio a luz usando ChatGPT y entregó a la beba

Una adolescente realizó trabajos de parto conducidos por la inteligencia artificial. Luego, el padre entregó a la beba a un vecino, pero se arrepintieron

La beba fue puesta a resguardo en el hospital de Quilmes. Su madre ocultó el embarazo

Una adolescente de 15 años ocultó su embarazo y al momento de dar a luz lo hizo con asistencia de ChatGPT. Luego, el padre entregó a la beba a un transeúnte en la estación de trenes de Ezpeleta, en el partido de Quilmes , en la Provincia de Buenos Aires.

El escalofriante caso retumba en el sistema de salud de Quilmes, hasta Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes (en licencia tras asumir como diputada nacional), visitó el hospital donde fue internada la beba.

Según las autoridades, la adolescente ocultó su embarazo y al momento del parto se encerró en el baño de su casa. Quería evitar que la descubrieran y para ello utilizó la inteligencia artificial. Sin asistencia de un adulto, logró dar a luz y con la beba en brazos llamó a su novio, de 16 años para contarle la noticia.

Rápidamente el joven se presentó en la casa de su pareja y planearon simular que encontraban a la recién nacida para evitar ser descubiertos . Entonces, el adolescente de 16 años tomó a su hija, la envolvió en una sábana y la llevó hasta la estación de trenes de Ezpeleta.

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Ya en la estación, se acercó a un hombre y mintió. Dijo que la había encontrado sola y abandonada. Juntos se dirigieron a la comisaría local y realizaron la denuncia. La Policía implementó el protocolo de emergencia y solicitó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same).

La recién nacida fue trasladada al Hospital Iriarte de Quilmes, donde permanece internada en Neonatología y bajo observación de especialistas, pero fuera de peligro.

Una vez en el nosocomio, los padres se arrepintieron y contaron la verdad. La pareja gestó un hijo, no querían ser descubiertos por temor a represalias de las familias y orquestaron el abandono y hallazgo. A pesar de todo, finalmente los padres se hicieron cargo de la beba.