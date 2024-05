Central está frente a la necesidad de una reinvención futbolística

La puesta en escena ante Atlético Mineiro puso una realidad sobre la mesa. Nada que no pueda ser corregido ni mucho menos, pero sí que amerita una reacción. Central necesita reinventarse como equipo. Lo necesita porque de eso dependerá el futuro que pueda correr en la Copa Libertadores y si se quiere por el peregrinar que se le avecina en la Liga Profesional , un ámbito donde también de un tiempo a esta parte fue mostrando un declive significativo. Y todo ello lo deberá lograr con lo que tiene, con estos jugadores que son la base del equipo campeón de hace menos de seis meses, pero que son los mismos que en este último tramo del semestre entraron en una pendiente pronunciada. Y por supuesto, será facultad también de Miguel Ángel Russo , a quien los malos momentos no suelen desenfocarlo.

Cuando se habla de declive no se tira una idea así porque sí y ni siquiera el encuentro del pasado martes ante Mineiro fue la gota que rebasó el vaso. Porque la caída que tuvo Central en este año respecto a 2023 es más que evidente.

Central2MB.jpg Campaz fue hasta hace poco la principal carta de desequilibrio en Central. Hoy le está costando. Marcelo Bustamante / La Capital

Sin ir más lejos hay un detalle estadístico, algo que suele aportar pero que siempre requiere de una contextualización acorde, y es que de los últimos nueve encuentros, el equipo de Russo ganó apenas uno: el del debut en la Copa Libertadores contra Peñarol. Antes y después de eso fue una sucesión de resultados flacos entre torneo local y Copa que tuvieron un mismo hilo conductor: el bajo nivel futbolístico. Del triunfo en el clásico en adelante Central jugó 12 partidos, de los cuales ganó sólo dos. Los otros fueron siete derrotas y tres empates. Este equipo de Central quizá nunca haya enamorado, incluso cuando se consagró campeón, pero su fisonomía estaba muy encima de la que hoy parece estar en condiciones de ofrecer. Los rendimientos eran otros, el convencimiento era distinto. En definitiva, había algo que ese Central tenía que hoy no lo tiene.

Russo más que nadie debe saber por dónde pasan hoy las principales falencias de su equipo y es un entrenador que seguro ya trabaja en eso y lo seguirá haciendo. Pero él también advierte (al igual que sus jugadores) de la necesidad de enderezar el barco cuanto antes porque los tiempos son cada vez más cortos.

Russo suele apelar a la calma

Se debe consignar también que en medio de lo que parece una urgencia extrema, Russo trata de anteponer la calma. La frase “quedan dos partidos y mucho camino por recorrer” que tiró minutos después de la derrota contra Mineiro habla a las claras de una forma de ser y manejarse frente a los momentos difíciles.

Central3MB.jpg Russo es de los técnicos que en los momentos difíciles no se desespera. Confía en el potencial de su equipo. Marcelo Bustamante / La Capital

Igual, para que quede claro: Central hoy no está tirado en el suelo para que todo aquel que le pase por al lado le pegue una patada. Central está de pie en la Copa Libertadores porque pese a los flacos resultados de las dos últimas fechas continúa dependiendo de sí mismo. Si vence a Caracas y después hace lo propio contra Peñarol (en Uruguay) nada ni nadie le impedirá la clasificación a octavos de final. Y en el torneo local está en la misma línea que todos (salvo Estudiantes, que arrancará con el rótulo de campeón), en el punto de partida de cara a las cinco primeras fechas de un recorrido que será largo.

Pero esa es la mitad del vaso lleno. La otra es la que muestra que el equipo está atravesando un bajón futbolístico y que la cosa amerita un golpe de timón antes de que los nubarrones se conviertan en una tormenta.

Central4.jpg En Venezuela, Central no pudo contra Caracas y de los tres puntos que fue a busca se trajo sólo uno.

Como suele decirse, “sarna con gusto no pica”, pero Central seguirá afrontando por algunas semanas más una doble competencia que seguramente lo condicionará. Porque antes del cierre de la fase de grupos de la Copa habrá tres encuentros por la Liga Profesional a los que hacerles frente, en un terreno que Central está obligado a no descuidar. Pero frente a tantos análisis que puedan hacerse o enfoques que se le quieran dar, en Central lo que está claro es la necesidad de elevar la vara, que el nivel futbolístico se asemeje lo más posible al de hace unos meses y que la cosa fluya con un mínimo de naturalidad. Con esto que tiene demostró que puede dar mucho más, pero no de esta forma. Y ante las intenciones de cambiar, la necesidad de una reinvención futbolística.