Bauleras en venta: ¿una nueva mini inversión inmobiliaria? 

“Todavía no vemos gente que salga a buscar puntualmente bauleras”, responde Ari Milsztejn, titular de la desarrolladora Grupo AM . “Tampoco hay tanta demanda como para hacer un centro de almacenamiento como se estilan en Estados Unidos ”, agrega en relación a los grandes depósitos con bauleras que pueden albergar hasta los muebles de toda una casa. Sin embargo, reconoce que hay un negocio de reventa entre los residentes de un mismo edificio que no les dan uso y encuentran compradores entre sus vecinos que sí las precisan . Milsztejn también analiza la consulta en relación al retorno de inversión, si él se inclinase a vender las bauleras como un ítem suelto: “El costo de construcción es alto en relación con la renta que se puede obtener”.

Por su parte, Gabriel Redolfi, número uno de MSR Constructora, señala que las bauleras tienen éxito cuando se ofrecen junto a la cochera, armando los tradicionales combos para que los compradores inviertan en ambas cosas a la vez. Y cuenta además su experiencia en este segmento: “Tengo edificios terminados hace años y las bauleras sin vender. Hasta ahora para nosotros no ha sido negocio. Sin embargo, una vez que las usan, la gente advierte su ventaja”.

image.png

Ángel Seggiaro, director de Construcciones Fundar, hace una reflexión sociológica sobre la elección de las personas a la hora de invertir en un futuro departamento con o sin baulera: “Hay una tendencia por un modelo de vivienda con muchos amenities, donde una familia puede acceder a una superficie exclusiva más pequeña, que le es más fácil de manejar a nivel gastos, pero que tiene contemplados espacios comunes para todas las actividades. Esto puede ser un SUM amplio, un gimnasio o la piscina. En esa preferencia, los espacios de guardado dentro del departamento se ven afectados, por lo que una baulera tendría una gran utilidad”.

Ideal para familias numerosas

Una realidad es que, si bien no es un mercado muy amplio, ya existen en Rosario empresas que se dedican a alquilar espacios de guardado, por lo cual las bauleras podrían ser una opción si alguien prefiere comprar el espacio y no alquilarlo. Respecto de qué se guarda en las bauleras, Milsztejn explica que “una baulera es un hábito de uso para familias numerosas, en departamentos grandes, que ya no tienen lugar y precisan de un poco más de espacio de guardado para elementos de temporada o recuerdos”. A su vez, Redolfi aporta que la construcción de las bauleras debe ser analizada dependiendo el tipo de edificio y su categoría. En algo coinciden todos: La baulera como un amenitie complementario es un plus, pero sola no es negocio.

image.png

Seggiaro es optimista respecto a un cambio más adelante. Él considera que un modelo de negocio a futuro podrían ser espacios de guardado pero con modalidad de alquiler solo para los residentes del lugar. Por último, Milsztejn y Redolfi también hacen énfasis en que la comercialización, sea de venta o renta, siempre será más conveniente entre los habitantes del mismo espacio para no correr el riesgo de que ingresen extraños al edificio.

En conclusión, aún no se vislumbra un negocio real de bauleras como inversión, aunque sí se da la comercialización entre vecinos. Los tres consultados consideran que Rosario crece a pasos agigantados y que no sería una sorpresa que surjan nuevos modelos de bauleras pronto, para residentes del mismo lugar, ya que son muy útiles cuando se las pone en práctica.