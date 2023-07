Bandera de Los Monos: los negocios de una barra brava en clave de una banda narcocriminal

El caso Pillín

El 22 de junio de 2020, en la parte más dura del confinamiento por la pandemia de covid 19, los rosarinos se sobresaltaron por la detención de Andrés “Pillín” Bracamonte, durante dos décadas líder de la barra brava de Central. El fiscal de delitos económicos Miguel Moreno lo acusó por lavado de activos y un juez lo dejó en prisión preventiva por al menos cinco meses.

>>Leer más: Una tela gigante, 80 litros de pintura y 100 mil pesos de seña: cómo llegó el trapo de Los Monos a la despedida de Maxi

Moreno acusó a Pillín en dos instancias. Una posible de probar, que son las maniobras que le endilga para blanquear el patrimonio que le atribuye haber forjado como líder de la barra brava. La otra, demostrable por indicios, tiene que ver con cómo hizo Pillín para ganar ese dinero. En ambas instancias expuso a Bracamonte al frente de negocios de todo tipo relacionados con Central: ya sea cobrando por estacionar cerca del estadio los días de partidos, participando de la venta de jugadores o creando empresas para facturarle servicios al club.

La defensa de Bracamonte había apelado la prisión preventiva cuestionando la imputación de lavado de activos, pero además presentó una serie de documentos y pericias contables que daban cuenta de que las cuatro empresas de Bracamonte que la investigación presentaba como fantasmas tenían operatoria y movimientos de dinero que pudieron justificar. En ese mismo sentido, presentaron información sobre la situación patrimonial de los socios de Pillín en cada uno de esos emprendimientos.

bandera los monos.mp4 La bandera de Los Monos que apareció en la popular de Newell's el día de la despedida de Maxi Rodríguez.

En noviembre de 2020 la camarista Georgina Depetris, que dos meses antes había ratificado la prisión preventiva de Bracamonte bajo la premisa de que la investigación debía aportar nuevas evidencias para mantener ese estado, criticó la figura de lavado de activos que se le reprochaba al imputado. Especialmente porque a criterio de la jueza no se aportó información concreta que respaldara los supuestos delitos precedentes que habrían permitido a Pillín la obtención de dinero ilícito para lavar. Entonces ordenó su libertad aunque no revocó su imputación por lavado de activos.

Negocios

Para Schiappa Pietra y Edery, Cristian Ayala es el chofer que fue hasta hasta la localidad bonaerense de Isidro Casanova a buscar en el taller textil Aerografías del Oeste el trapo de Los Monos exhibido en el homenaje a Maxi Rodríguez el 24 de junio último en el Coloso del Parque. En la acusación que terminó con Ayala en prisión preventiva por 90 días, los fiscales describieron con pormenores utilizando lo que los propios miembros de la asociación ilícita denunciada contaban en su intercambio de mensajes telefónicos.

>>Leer más: Bandera de Los Monos: el papel que los fiscales dijeron que tuvo Astore en el Coloso

Guille Cantero, en conversaciones con Vinardi o Escobar, da cuenta de las actividades económicas del grupo por el manejo de la hinchada. Intercambian claros detalles de sus ingresos vinculados a la entidad rojinegra. Y en las escuchas, que datan al menos desde septiembre de 2021, queda expuesto cómo todo el tiempo, a partir de la dinámica del paravalanchas leproso, tejen y destejen en la vida social de la institución del parque a partir del diálogo con distintas figuras dirigenciales sobre la premisa de que el ganador de las elecciones fuera la persona con quien se pudiera negociar mejor.

Estos incluyen la explotación en todos sus aspectos de las actividades que se hacen en el club, incluidos recitales y otros eventos. En uno de los diálogos expuestos, Guille le dice al Pollo Vinardi en septiembre de 2021: “Les tienen que avisar, ponele que al tesorero o al otro, me entendés. Para mí lo que vos tenés que decirle a “Ojito” (en alusión a Guillermo “Chupa” Sosa) es que vaya y le diga: «Cualquier evento que hagas acá me tenés que dar el 5 por ciento de todo lo que se hace, de entrada, de lo que sea. Cualquier evento que hagas acá yo quiero que vos me avisés o me hagas llegar lo que yo te pido». Eso decile”, plantea Cantero.

WhatsApp Image 2023-06-26 at 09.45.14.jpeg Un mensaje de Los Monos en la barra brava de Newell's. Twitter

En la audiencia se describió, con los contenidos de los mensajes, el amplio alcance de los ingresos a partir de la vida en el club y el contacto con algún sector de la dirigencia que, es evidente, actúa presionada por una organización criminal habituada a sangrientos manejos. Estos negocios tienen que ver con el control de los parrilleros, la reventa de entradas, los colectivos y los utilitarios que se disponen para movilizar hinchas, puestos de comida ambulante y los eventos en instalaciones del club. Todo genera ingresos mensuales que, según le dice Vinardi a Escobar en una de las escuchas de septiembre de 2021, orillan los “cien palos por mes”, es decir cien millones de pesos mensuales.

También fue expuesto el tipo de aprietes que mantienen la rentabilidad de los ingresos de la hinchada y el amedrentamiento a los directivos. En un mensaje de 2019, que los fiscales expusieron este martes para que se note que la modalidad no se abandonó, Guille Cantero le indicó a Maximiliano “Cachete” Díaz, hoy condenado a 20 años de prisión como organizador del atentado extorsivo al casino en el que murió baleado un apostador en enero de 2020, cómo tiene que manejarse con las autoridades del club y la policía. “Vos tenés que decirle: «Loco no te vengas a hacer el héroe porque te mando todos los guachos a que te roben todos los autos y te rompan todo. Ustedes están a cargo de la seguridad acá afuera… Vos me vas a llevar presos a 15 pibes pero el próximo partido te mando 50 más a que vayan y rompan todo de vuelta». Así tenés que amenazarlo”.