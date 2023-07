Bandera de Los Monos: el papel que los fiscales dijeron que tuvo Astore en el Coloso

Los fiscales remarcaron en la audiencia que la bandera no era un elemento folklórico ni un aspecto menor con el que el sistema penal se estaba desviando. Refirieron que las caras y los personas a las que alude la bandera explican en buena parte la violencia de alta lesividad que se genera en la ciudad.

"Esta bandera se bajó en medio de un conflicto entre las facciones de una organización criminal. Y quienes la exhibieron fue para mostrar que son ellos son los que dominan en esta disputa. ¿Qué es lo que dominan? Los negocios del club. En la audiencia se explicó cómo son esos negocios y cómo se manejaban", sostuvo el fiscal Schiappa Pietra al final de la audiencia. "Esto no es fútbol, en la bandera no estaba la cara Maxi Rodríguez ni ninguna gloria de Newell's Old Boys. No se referenciaba ningún hecho histórico importante para el club. Era la cara de tres personas en permanente conflicto con la ley que nos dijeron a todos: 'los que dominamos este negocio somos nosotros'", afirmó.

El fiscal Edery completó la idea. "Sabemos que la bandera salió dos millones de pesos. Y esos dos millones de pesos no vienen de ingresos virtuosos. Es la plata de la venta de drogas, de las extorsiones, de las balaceras, de la sangre de la gente. No es meramente un dibujo en una tribuna. Está muy lejos del folklore del fútbol".

Los fiscales mostraron en la audiencia de este martes una interceptación de mensajes entre el jefe de Los Monos, Ariel "Guille" Cantero, y uno de sus lugartenientes, Leandro "Pollo" Vinardi, que expone como este grupo encargó la bandera desplegada en el partido homenaje de Maxi Rodríguez el pasado 24 de junio en el Coloso del parque. Según la imputación la exhibición de esa bandera pretendió ser una demostración de fuerza de esta facción en contra de otro grupo, el encabezado por Pablo Nicolás Camino junto a Leandro Vilches, organizaran el asesinato del músico Jimi Altamirano, ejecutado frente al estadio de Newell's, como forma de desafío y mensaje al grupo encabezado por Guille, según la interpretación del equipo fiscal que formuló la acusación.

Este martes por la tarde los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery imputaron a Cristian Ayala, detenido por trasladar la bandera, de formar una asociación ilícita junto a Guille Cantero, Leandro Vinardi, Damian Escobar, Guillermo Manuel "Chupa" Sosa, Patricio Jeremías Mc Caddon, los policías Marcos Barua, Arellano, el ex policía Juan José Rafo, y otras personas aún no determinadas. El propósito de la asociación es obtener dinero mediante el uso de violencias y amenazas a distintas personas, usurpaciones de domicilios, abusos de armas y extorsiones y otros hechos violentos y asegurar el dominio territorial en zonas de la ciudad para la realización de negocios ilícitos.

Los fiscales señalaron que para lograr sus fines el grupo administra entre otros negocios ilícitos a los que acceden por ser sus integrantes referentes de la barra brava de Newell's a saber: usufructuar el negocio de la venta ambulante en proximidades del estadio de Newell's, obtienen dinero a partir de autorizar a personas el uso del estacionamiento público de vehículos en las inmediaciones del estadio a cambio de dinero, organizan la seguridad en eventos y espectáculos públicos del club, usufructúan entradas de “protocolo” y el traslado de hinchas a otras provincias, entre otros negocios ilícitos. También influenciar en los procesos eleccionarios.