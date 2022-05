Alvarado dijo que el juicio contra él es para perjudicar a Traferri y Rodenas

Esteban Alvarado usó su propia voz para defenderse en el juicio que se le sigue desde hace casi tres meses. “Los fiscales me pintaron como un monstruo”, dijo ante el tribunal que pronto dictará su veredicto, al que le pidió que sea “justo” y lo condene sólo por lo que hizo. El acusado de liderar un emporio criminal contragolpeó a los fiscales. “En mi jerga, aplicaron mafia con papeles” , cuestionó, y además de asegurar que esta fue “una causa armada por la provincia” les pidió a los jueces que no se dejen llevar “por la presión mediática, ni política, ni por la presión que meten los fiscales” y resuelvan en base a las pruebas.

En sus alegatos finales los abogados de Alvarado, Lucas Peirone y Pablo Morosano, plantearon este lunes que la acusación se basó en fomentar una imagen pública de Alvarado que lo presentó “como un monstruo”, lo que “se mezcló con cuestiones políticas para que en definitiva se lo termine condenando por ser Esteban Alvarado y no por las pruebas que se produjeron en este debate”. Dijeron que su cliente fue ajeno al crimen del prestamista informal Lucio Maldonado, que no se demostró acto alguno que instigara a otros acusados a cometer el crimen y además no tenía motivo para eliminarlo.

Las maniobras que realizó Alvarado para despegarse de ese homicidio e involucrar a dos adversarios ligados a la banda de Los Monos, según plantearon, revelan “una actitud que fue equivocada. Intentó llevar la investigación hacia otras personas que él entendía ocasionaron esos hechos. Pero eso no constituye ni prueba una instigación”. Concluyeron que “Alvarado no instigó la muerte de Maldonado. De ningún modo está comprobado en la investigación un homicidio premeditado por el concurso de dos o más personas”.

“Que quede claro”

“Quiero que quede claro cómo son las cosas”, había dicho Alvarado, antes de que sus abogados comiencen sus alegatos, a los jueces Alejandro Negroni, María Isabel Mas Varela y Patricia Bilotta, a quienes les pidió “que cuando vayan a resolver sean justos y se basen en las pruebas. Que no se dejen llevar por la presión mediática, ni política, ni por la presión que meten los fiscales”. Solicitó además que lo condenen sólo por lo que admitió haber realizado, como la maniobra de los “teléfonos espejo”. Consistió en la fabricación de mensajes telefónicos para confundir a los investigadores e insertar prueba falsa con la ayuda de policías infiltrados en la pesquisa.

“Nunca fui un seco, un NN, mi error fue nunca declarar nada”, adujo para justificar su situación patrimonial. Fue crítico de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, al punto que el tribunal le llamó la atención y le advirtió que, de tener algo para denunciar, lo haga por los canales formales. “Nunca llegaron a nada. La causa fue armada por la provincia y ya se va a demostrar. En mi jerga, los fiscales aplican mafia con papeles porque son fiscales y a ellos nadie los investiga”, dijo.

“Esta causa —siguió— es para tirarle mierda a (el senador, Armando) Traferri, a (la vicegobernadora, Alejandra) Rodenas, a un abogado. ¿Qué tienen que ver Rodenas y Traferri en esta causa? Si yo declaraba contra Traferri habría firmado un abreviado y capaz que en ocho años me iba a mi casa. Pero como no me presté al juego de la Fiscalía acá estoy declarando y siendo condenado”.

Alvarado aludió luego al anuncio que realizaron los fiscales la semana pasada, cuando anticiparon que denunciarán ante el Consejo de la Magistratura de la Nación la conducta del juez federal rosarino Marcelo Bailaque por denegar medidas judiciales para investigar al sindicado como jefe narco en el año 2013. “Esto tiene un mensaje: es como decirle a ustedes «ojo con lo que van a hacer con Alvarado, porque si lo condenan mal vamos a ir contra ustedes»”, comparó.

“Este juicio no es lo que decían. Ellos estuvieron más tiempo con micrófonos afuera que lo que fue la causa acá adentro. Acá no aportaron nada”, insistió el acusado como jefe del clan, que ya cumplió condena, según dijo, “por tener autopartes robadas: un desarmadero tenía yo. Y lo pagué, esa causa la pagué. Es una locura lo que están haciendo, no tiene pies ni cabeza, no se adónde quieren llegar. Están jugando sucio desde el primer momento”.

El empresario narco les pidió a los jueces que “sean justos y se basen en las pruebas, no en lo que se dijo en medios periodísticos. Yo, Esteban Alvarado, sé que no hice nada. Ni homicidio, ni asociación ilícita ni nada por el estilo. Hablan de narcotráfico y no estoy ni condenado por narcotráfico, estoy recién siendo investigado. Igual, si me condenan, apelaré hasta las últimas consecuencias”, anunció.

“Eso no se probó”

Luego de casi media hora de exposición del principal acusado su abogado Peirone comenzó su alegato. Objetó el rol de liderazgo que se le atribuye a Alvarado como jefe de asociación ilícita: “La Fiscalía pretendió hacer creer que nada se hacía sin el consentimiento de Alvarado pero eso no se probó. Hubo una gran imprecisión en la acusación. En el debate no se probó de qué manera habría instigado, a quiénes, ni su capacidad de influir. Con algunos coimputados ni siquiera se demostró un vínculo”.

Cuestionó además que se trajeran al juicios casos de repercusión pública que no le imputan a Alvarado como el crimen de quien fuera su socio, Luis Medina, asesinado en diciembre de 2013, así como las declaraciones “de corte político o de dos ex ministros que en definitiva no aportaron nada que esclareciera sobre la participación o no de Alvarado en delitos”.

“Se usó este juicio por parte de la Fiscalía para hacer una suerte de juicio paralelo y traer a personas con quienes los fiscales tienen un enfrentamiento público pero nada tienen que ver con el objeto de este debate. Este tribunal no tiene que detenerse en la fama que se le pretende dar a Alvarado por parte de la prensa, la Fiscalía o algún sector político oportunista. Fuera de esos motes, en la sala no se ofreció ninguna prueba para condenar con certeza”, cerró Peirone.

Luego Morosano aludió al crimen de Maldonado. Alvarado está acusado de instigar a Mauricio Laferrara y Matías Avila a que mataran al prestamista que el 13 de noviembre de 2018 apareció con tres balazos y un cartel que decía “con la mafia no se jode” cerca del casino. El defensor dijo que no se probó cómo la instigación a los ejecutores: “No hay una sola llamada, escucha, no hay contacto ni mensaje de texto. No hay evidencia de un acto de instigar”. Sobre la noche del secuestro de Maldonado planteó que Alvarado había viajado con su hijo y el cuidador de caballos Facundo Almada a una carrera en Santa Fe que se suspendió por lluvia. Remarcó que eso no se condice con los movimientos de quien está preparando un crimen. Y remarcó que esa noche Alvarado no atendió llamados a su teléfono.

También sostuvo que su cliente no tenía motivo para atacar a Maldonado, con quien “no tenía relación”. Y planteó que nunca se demostró si, vivo o muerto, el prestamista estuvo en la quinta del paraje Los Muchachos propiedad del acusado donde sí se detectó que estuvo su auto. Dijo que Maldonado fue secuestrado a punta de pistola por tres hombres que lo obligaron a subir a un Renault Kangoo al que se le perdió el rastro en Oroño y Circunvalación sin que se demostrara, según planteó, que haya llegado a la quinta.