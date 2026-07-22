Santa Fe y San Juan potencian la minería argentina con logística portuaria e integración industrial

A través de un convenio, el gobierno santafesino busca que la minería nacional se exporte a través de sus puertos

La producción minera de San Juan comenzará a exportarse desde los puertos de Santa Fe.

El gobierno de Santa Fe y la provincia de San Juan firmaron un convenio para que la producción minera sanjuanina pueda exportarse a través del sistema portuario santafesino .

El objetivo del trabajo conjunto es doble . Por un lado, desarrollar una logística competitiva a nivel nacional para que parte de la producción minera argentina se exporte a través de la hidrovía y de los puertos santafesinos, ampliando alternativas de salida al mundo y generando trabajo, ingreso de divisas, arraigo y desarrollo federal. Por el otro, aportar la capacidad industrial de Santa Fe (más de 6.400 empresas, ingeniería especializada y experiencia en energía, petróleo y gas) a la nueva matriz minera del país.

El acuerdo también apunta a diversificar las salidas al mundo del cobre argentino, que hoy se exporta principalmente a través de puertos chilenos , y a fortalecer la competitividad del complejo logístico santafesino frente a los nuevos ciclos de inversión en minería, energía y gas.

Desde el Ejecutivo santafesino, destacaron: “Tenemos la industria, la logística y las empresas para acompañar la escala de la nueva minería argentina. Ya no somos sólo el motor del campo, sino que nos consolidamos como socios indispensables del desarrollo minero nacional”.

Por su parte, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, sostuvo: “Santa Fe ocupa un lugar clave en la estrategia logística nacional. Es la única provincia que tiene puertos para sacar cobre por Argentina”.

Empresa santafesina en San Juan

La empresa santafesina RAFA S.A., con talleres propios en Capitán Bermúdez y Ricardone y más de tres décadas de trayectoria en ingeniería, fabricación y montaje de plantas industriales, fue adjudicada dentro de un consorcio internacional para construir una parte del campamento del Proyecto Vicuña, en San Juan.

Las obras incluyen movimiento de suelos, fundaciones estructurales, montaje e instalaciones operativas. La firma trabaja habitualmente para los sectores de energía, petróleo y gas, y elabora estructuras metálicas y cañerías prefabricadas bajo normativas internacionales de seguridad.

El Proyecto Vicuña, impulsado por las mineras Lundin Mining y BHP, es considerado uno de los desarrollos mineros más relevantes a nivel global. Prevé una inversión inicial de u$d 7.100 millones, una vida útil superior a los 25 años y una producción proyectada de 395.000 toneladas anuales de cobre, además de volúmenes significativos de oro y plata.