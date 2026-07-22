La Capital | Santa Fe

Santa Fe y San Juan potencian la minería argentina con logística portuaria e integración industrial

A través de un convenio, el gobierno santafesino busca que la minería nacional se exporte a través de sus puertos

22 de julio 2026 · 13:55hs
Google Seguir a La Capital en Google
La producción minera de San Juan comenzará a exportarse desde los puertos de Santa Fe.

La producción minera de San Juan comenzará a exportarse desde los puertos de Santa Fe.

El gobierno de Santa Fe y la provincia de San Juan firmaron un convenio para que la producción minera sanjuanina pueda exportarse a través del sistema portuario santafesino.

El objetivo del trabajo conjunto es doble. Por un lado, desarrollar una logística competitiva a nivel nacional para que parte de la producción minera argentina se exporte a través de la hidrovía y de los puertos santafesinos, ampliando alternativas de salida al mundo y generando trabajo, ingreso de divisas, arraigo y desarrollo federal. Por el otro, aportar la capacidad industrial de Santa Fe (más de 6.400 empresas, ingeniería especializada y experiencia en energía, petróleo y gas) a la nueva matriz minera del país.

El acuerdo también apunta a diversificar las salidas al mundo del cobre argentino, que hoy se exporta principalmente a través de puertos chilenos, y a fortalecer la competitividad del complejo logístico santafesino frente a los nuevos ciclos de inversión en minería, energía y gas.

Desde el Ejecutivo santafesino, destacaron: “Tenemos la industria, la logística y las empresas para acompañar la escala de la nueva minería argentina. Ya no somos sólo el motor del campo, sino que nos consolidamos como socios indispensables del desarrollo minero nacional”.

Por su parte, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, sostuvo: “Santa Fe ocupa un lugar clave en la estrategia logística nacional. Es la única provincia que tiene puertos para sacar cobre por Argentina”.

Empresa santafesina en San Juan

La empresa santafesina RAFA S.A., con talleres propios en Capitán Bermúdez y Ricardone y más de tres décadas de trayectoria en ingeniería, fabricación y montaje de plantas industriales, fue adjudicada dentro de un consorcio internacional para construir una parte del campamento del Proyecto Vicuña, en San Juan.

Las obras incluyen movimiento de suelos, fundaciones estructurales, montaje e instalaciones operativas. La firma trabaja habitualmente para los sectores de energía, petróleo y gas, y elabora estructuras metálicas y cañerías prefabricadas bajo normativas internacionales de seguridad.

El Proyecto Vicuña, impulsado por las mineras Lundin Mining y BHP, es considerado uno de los desarrollos mineros más relevantes a nivel global. Prevé una inversión inicial de u$d 7.100 millones, una vida útil superior a los 25 años y una producción proyectada de 395.000 toneladas anuales de cobre, además de volúmenes significativos de oro y plata.

Noticias relacionadas
Tensión y pulseada de datos: el gobierno provincial y los gremios abren la paritaria del segundo semestre en Santa Fe

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?

La provincia exige que Nación implemente la Sube en 30 empresas de colectivos interurbanos

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social

La PDI arrestó al sospechoso y continuará tras las rejas luego de la imputación.

Quedó preso por filmar un video de abuso infantil enviado por WhatsApp

Tensión y pulseada de datos: el gobierno provincial y los gremios abren la paritaria del segundo semestre en Santa Fe

Tensión y pulseada de datos: el gobierno provincial y los gremios abren la paritaria del segundo semestre en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Lo último

El nuevo estadio de Tiro Federal: dónde estará ubicado, capacidad y el nombre que llevaría

El nuevo estadio de Tiro Federal: dónde estará ubicado, capacidad y el nombre que llevaría

Comienza el Torneo Clausura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Comienza el Torneo Clausura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Se frenó el pase de Ángel Correa a River: Tigres cambió las condiciones de venta

Se frenó el pase de Ángel Correa a River: Tigres cambió las condiciones de venta

Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Un hermano de Andrés "Fido" Saavedra había denunciado que dos policías lo mataron y lo hicieron desaparecer. Su cuerpo todavía no fue hallado

Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Por Martín Stoianovich
Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde
La Ciudad

Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde

Tres cortes de tránsito este miércoles en Circunvalación y una marcha en el microcentro
La Ciudad

Tres cortes de tránsito este miércoles en Circunvalación y una marcha en el microcentro

El ex Bar Munich se reactiva: qué llega al histórico edificio del Parque Urquiza

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El ex Bar Munich se reactiva: qué llega al histórico edificio del Parque Urquiza

Alerta en el cordón industrial: Pampa Energía cierra su planta y hay más de 130 empleos en riesgo
Economía

Alerta en el cordón industrial: Pampa Energía cierra su planta y hay más de 130 empleos en riesgo

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos
Política

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

A dos días del debut de Central, hay problemas para Almirón: la baja de un nombre importante

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

De la UNR a la élite de la ciencia mundial: premian a un joven investigador rosarino

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Rosario armó una bienvenida mundial para Messi y Lo Celso tras el subcampeonato

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos

Falleció el funcionario santafesino Gabriel Real durante un viaje a Estados Unidos

Ovación
Comienza el Torneo Clausura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato
Ovación

Comienza el Torneo Clausura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Comienza el Torneo Clausura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Comienza el Torneo Clausura 2026: días y horarios de la primera fecha del campeonato

Se frenó el pase de Ángel Correa a River: Tigres cambió las condiciones de venta

Se frenó el pase de Ángel Correa a River: Tigres cambió las condiciones de venta

Belgrano vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Belgrano vs. Rosario Central por el torneo Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Policiales
Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Por Martín Stoianovich
Policiales

Confirman que un joven desaparecido en enero fue asesinado y detienen a dos expolicías

Detuvieron al excampeón de boxeo Matías Vidondo por amenazar con un arma a un hombre

Detuvieron al excampeón de boxeo Matías Vidondo por amenazar con un arma a un hombre

Intentaron robar en el Palacio de la Oportunidad y terminaron detenidos

Intentaron robar en el Palacio de la Oportunidad y terminaron detenidos

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta

La Ciudad
¿Alimentos Ozempic? Cómo es la nueva moda de las comidas GLP1
Salud

¿Alimentos Ozempic? Cómo es la nueva moda de las comidas GLP1

Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde

Rosario Outlet vuelve con descuentos en 40 marcas locales: cuándo será y dónde

Tres cortes de tránsito este miércoles en Circunvalación y una marcha en el microcentro

Tres cortes de tránsito este miércoles en Circunvalación y una marcha en el microcentro

La ruta nacional A012, ahora santafesina: Es una arteria fundamental de la Argentina

La ruta nacional A012, ahora santafesina: "Es una arteria fundamental de la Argentina"

La provincia arranca este jueves la restauración de la ruta A012

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La provincia arranca este jueves la restauración de la ruta A012

Santa Fe: la reforma electoral precalienta para salir a la cancha legislativa

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe: la reforma electoral precalienta para salir a la cancha legislativa

Central vende butacas originales del Gigante de Arroyito: los precios y cómo comprarlas
Ovación

Central vende butacas originales del Gigante de Arroyito: los precios y cómo comprarlas

Derogación de la ley del libro: UNR Editora critica un nuevo ataque

Por Matías Petisce
La Ciudad

Derogación de la ley del libro: UNR Editora critica "un nuevo ataque"

Lionel Scaloni se refirió a las teorías conspirativas tras la final del Mundial 2026
Ovación

Lionel Scaloni se refirió a las teorías conspirativas tras la final del Mundial 2026

La UNR anunció un aumento del 20% en los montos de las becas estudiantiles
La Ciudad

La UNR anunció un aumento del 20% en los montos de las becas estudiantiles

Avanzan las obras de la histórica intervención en Empalme Graneros
La Ciudad

Avanzan las obras de la histórica intervención en Empalme Graneros

En Santa Fe se perdieron casi 3 mil empresas y 16 mil puestos de trabajo en 29 meses
Economía

En Santa Fe se perdieron casi 3 mil empresas y 16 mil puestos de trabajo en 29 meses

Alerta por un alumno que llevó un arma a una escuela de barrio Azcuénaga
La Ciudad

Alerta por un alumno que llevó un arma a una escuela de barrio Azcuénaga

El tiempo en Rosario: un miércoles con humedad y chance de lluvias aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con humedad y chance de lluvias aisladas

Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual
Policiales

Buscan a Micaela Albornoz en Córdoba: su familia denuncia secuestro y explotación sexual

Paritaria docente:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%
La Ciudad

Paritaria docente:  ofrecen un aumento del 15% y llevan la suba anual al 49%

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán
Policiales

Comenzó el juicio a dos policías acusados de abusar de una nena en Roldán

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta
Policiales

Condenaron a nueve años de prisión a un abuelo por abusar de su nieta

La calificadora Moodys elevó la nota de la deuda soberana argentina
Economía

La calificadora Moody's elevó la nota de la deuda soberana argentina

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta de la provincia resulta razonable
La Ciudad

Paritarias: para UPCN y ATE la propuesta de la provincia "resulta razonable"

Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Paritarias: el gobierno de Santa Fe separa halcones de palomas

Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición
La Ciudad

Celebra Perú llega a Rosario con dos jornadas de música, danza y tradición

WhatsApp se renueva: las cinco novedades que trae la app

WhatsApp se renueva: las cinco novedades que trae la app

Carolina Losada rechazó eliminar las Paso, pero admitió que podría votar su suspensión en 2027
Política

Carolina Losada rechazó eliminar las Paso, pero admitió que podría votar su suspensión en 2027