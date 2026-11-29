Conocer los factores de riesgo, reconocer los primeros síntomas y acceder a tratamientos adecuados permite prevenir complicaciones y mejorar la salud respiratoria, según especialistas de Grupo Gamma

Todos los 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la EPOC , una enfermedad respiratoria cuyo principal factor de riesgo es el tabaquismo. En la actualidad, el consumo de cigarrillos y la creciente utilización de vapeadores representan un desafío para la salud.

"Es importante comprender que la dependencia a la nicotina es una adicción que puede ser tratada. Esto nos permite abordar el problema desde una perspectiva diferente: no solo prevenir enfermedades, sino también ofrecer herramientas y acompañamiento a quienes desean dejar de fumar", dice la Dra. Ana Báez , integrante del Servicio de Neumonología y Enfermedades Respiratorias de Grupo Gamma.

La especialista señala que hay personas que llevan años fumando y, aunque conocen perfectamente las consecuencias del cigarrillo sobre su salud e incluso han intentado abandonarlo en reiteradas oportunidades, no logran sostener esa decisión en el tiempo. Por eso, el desafío no debe limitarse a explicar cuánto daño produce fumar, sino también a transmitir un mensaje fundamental: existen tratamientos para ayudar a quienes desean dejar de hacerlo y sienten que no pueden.

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una enfermedad respiratoria frecuente, prevenible y tratable, caracterizada por una limitación persistente del flujo aéreo. Su principal factor de riesgo es el tabaquismo, aunque también existen factores ambientales, laborales y genéticos que pueden contribuir a su desarrollo.

Uno de los mayores problemas de esta enfermedad es que sus síntomas suelen instalarse progresivamente. La tos habitual, la expectoración, la falta de aire al caminar o la dificultad para subir escaleras comienzan a formar parte de la rutina. Muchas personas reducen sus actividades sin reconocer que su capacidad respiratoria está disminuyendo.

Se acostumbran a toser, se acostumbran a cansarse y, sin darse cuenta, se acostumbran a vivir con menos aire.

A esta problemática se suma el creciente consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes. "Aunque muchas veces se perciben como alternativas inofensivas, sus aerosoles pueden contener nicotina y otras sustancias potencialmente perjudiciales para la salud respiratoria", advierte la Dra. Báez y agrega que si bien todavía se investigan sus efectos a largo plazo y su relación específica con la EPOC, no son productos libres de riesgos.

Durante mucho tiempo, el tabaquismo fue considerado simplemente un hábito o una cuestión de voluntad. Hoy sabemos que se trata de una adicción a la nicotina, en la que intervienen mecanismos físicos, psicológicos y conductuales. Esto explica por qué muchas personas encuentran dificultades para abandonar el cigarrillo, incluso cuando realmente desean hacerlo.

Dejar de fumar no es solamente una cuestión de voluntad. Y pedir ayuda no debería ser motivo de vergüenza, sino el comienzo de una oportunidad para recuperar salud.

Tratamientos y beneficios de dejar de fumar

Actualmente existen tratamientos efectivos, respaldados por evidencia científica, que combinan acompañamiento profesional, estrategias conductuales y, cuando corresponde, tratamiento farmacológico. Su indicación debe ser individualizada y supervisada por profesionales de la salud, considerando las características y necesidades de cada persona.

"No existe una única estrategia válida para todos. Algunas personas logran abandonar el cigarrillo en su primer intento, mientras que otras necesitan varios intentos y diferentes herramientas. Una recaída no significa que dejar de fumar sea imposible, sino que puede ser necesario revisar el abordaje y volver a intentarlo", indica la especialista.

Los beneficios de dejar de fumar comienzan mucho antes de lo que imaginamos. A los 20 minutos del último cigarrillo, la frecuencia cardíaca y la presión arterial comienzan a disminuir. A las 12 horas, los niveles de monóxido de carbono en sangre pueden regresar a valores normales. Entre las 2 y las 12 semanas mejora la circulación y puede aumentar la función pulmonar. Durante los meses siguientes, suelen disminuir la tos y la dificultad respiratoria.

Los beneficios continúan a largo plazo: entre el primer y el segundo año disminuye considerablemente el riesgo de infarto; después de varios años se reduce el riesgo de accidente cerebrovascular y, entre los 10 y 15 años, el exceso de riesgo de desarrollar cáncer de pulmón se reduce aproximadamente a la mitad respecto de quienes continúan fumando.

Incluso en personas que ya tienen EPOC, abandonar el tabaco es una de las medidas más importantes para disminuir la velocidad de deterioro de la función pulmonar y mejorar el pronóstico. Aunque el daño establecido no siempre puede revertirse, dejar de fumar permite modificar favorablemente la evolución de la enfermedad.

La consulta médica también permite detectar tempranamente alteraciones respiratorias. Las personas que fuman o fumaron y presentan tos persistente, expectoración o falta de aire deberían realizar una evaluación. La espirometría es el estudio fundamental para confirmar la obstrucción persistente del flujo aéreo característica de la EPOC.

Sin embargo, no es necesario esperar a tener síntomas o desarrollar una enfermedad para consultar. El deseo de dejar de fumar es, por sí solo, un motivo suficiente para buscar ayuda profesional.

"No se trata solamente de hablar sobre los riesgos y las consecuencias del cigarrillo, sino también de transmitir un mensaje de esperanza: dejar de fumar es posible. Para lograrlo, es fundamental acompañar, escuchar y ofrecer tratamientos efectivos a quienes conviven con esta adicción, sin prejuicios ni culpabilización", remarca la Dra. Báez.

Dejar de fumar puede ser difícil, pero es posible. Existen tratamientos, existen profesionales que pueden acompañar y existe la posibilidad de construir una vida sin depender del cigarrillo.

Nunca es tarde para pedir ayuda. Nunca es tarde para dejar de fumar.