Día Nacional de la Esclerosis Múltiple: la importancia de un abordaje integral y personalizado

Cada 18 de diciembre se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple (EM), una fecha para visibilizar esta enfermedad que afecta a personas adultas mayores, como así también, a jóvenes

18 de diciembre 2025 · 18:35hs
Día Nacional de la Esclerosis Múltiple: la importancia de un abordaje integral y personalizado

La Esclerosis múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso central donde se altera la transmisión de los impulsos nerviosos en el cerebro, medula espinal y los nervios ópticos. Puede aparecer en personas jóvenes y adultas y tiene un impacto directo en la calidad de vida de quienes la atraviesan.

“Hasta el momento se desconoce la causa, pero se sabe que es una enfermedad autoinmune. Por algún motivo, nuestro sistema inmunitario ataca nuestra propia mielina (vaina que cubre los nervios del sistema nervioso central) dañando la transmisión nerviosa”, explica la Dra. Guadalupe Bruera, Jefa del Servicio de Neurología de Grupo Gamma

Los síntomas de la enfermedad son muy variables e impredecibles dependiendo de que áreas fueron afectadas en cada brote. No hay dos personas con esclerosis múltiple que presenten exactamente los mismos síntomas. Estos pueden ser trastornos sensitivos, de la coordinación, del equilibrio, visuales, esfinterianos, cognitivos, debilidad muscular o fatiga severa.

Medicina de precisión: entender a la persona, no solo a la enfermedad

Más allá de los avances científicos que se han producido, los especialistas coincidimos en un punto clave: hoy el tratamiento debe ser integral, humano y ajustado a la realidad de cada paciente.

Actualmente el abordaje terapéutico en Argentina y la región es a través de la medicina de precisión entendiéndose por este concepto un conjunto de factores como: el deseo del paciente, el contexto social, cultural, educativo y psicológico, integrando los factores ambientales y genéticos los cuales determinan el tipo de tratamiento.

Este enfoque, cada vez más adoptado en neurología, propone dejar atrás las soluciones estandarizadas para avanzar hacia decisiones basadas en la historia personal, el entorno y las características biológicas de cada individuo. “La Esclerosis Múltiple no se presenta igual en todas las personas, por eso tampoco debe abordarse de la misma manera en todos los casos”, aclara la especialista.

Tratamientos disponibles y el valor del enfoque multidisciplinario

Los fármacos con los que contamos a la fecha son una parte importante del abordaje terapéutico que permiten disminuir la discapacidad que genera la enfermedad, pero además resulta fundamental que el paciente tenga acompañamiento psicológico, como en toda enfermedad inmunológica, realice actividad física de forma regular, tenga asesoramiento nutricional, cese absolutamente el consumo de tabaco (en caso de que sea una persona fumadora) , tenga bajo consumo de alcohol y disminuya todos los factores estresores.

En palabras de la Dra. Bruera: “los medicamentos son un pilar fundamental, pero no suficientes por sí solos. La evidencia muestra que los hábitos de vida, el acompañamiento emocional y la reducción del estrés influyen tanto en la evolución como en la calidad de vida de cada persona. Por eso, se trabaja cada vez más con equipos interdisciplinarios que incluyen profesionales de las especialidades antes mencionadas”.

Consultar a tiempo, informarse y no transitar la enfermedad en soledad

La Esclerosis Múltiple puede generar incertidumbre, por eso la información confiable es clave. En un contexto donde los tratamientos avanzan rápidamente y las opciones terapéuticas se amplían, contar con profesionales especializados marca una diferencia concreta.

“En Grupo Gamma, el abordaje de las enfermedades neurológicas se sostiene en una relación cercana y continua entre el paciente y el equipo médico. Consideramos que este vínculo es un componente esencial de la estrategia terapéutica y un pilar en el sostén de cada persona. Por tal motivo, contamos con la Unidad de Enfermedades Desmielizantes, conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales, que tiene como objetivo el acompañamiento desde el momento del diagnóstico hasta el seguimiento continuo del paciente, brindándole herramientas para manejar síntomas, resolver dudas y planificar un tratamiento que respete sus necesidades, expectativas y las de su familia”, explica.

Para finalizar, la Dra Bruera resalta que esta fecha es una oportunidad para reforzar la importancia del diagnóstico temprano, el seguimiento adecuado y el acompañamiento. La Esclerosis Múltiple tiene tratamiento.

