Ansiedad y ataques de pánico: por qué cada vez más personas viven en estado de alerta

La incertidumbre, el estrés crónico y las exigencias cotidianas impulsan trastornos que impactan en el cuerpo y la salud mental. Cómo reconocer las señales y gestionar la ansiedad

En la actualidad, palabras como "estrés", "ansiedad" o "ataque de pánico" se han vuelto parte del vocabulario cotidiano. Sin embargo, detrás de estos términos existe una experiencia profunda que afecta al cuerpo, a las emociones y a nuestra forma de entender el mundo. Comprender qué nos sucede cuando la ansiedad nos desborda requiere una mirada que no solo se quede en los síntomas, sino que abarque la totalidad de lo que significa ser humano.

Un ataque de pánico no es una falla de la voluntad ni un signo de debilidad ; es, fundamentalmente, una respuesta biológica de supervivencia que se activa en el momento equivocado. Es como si el sistema de alarma de una casa se disparara sin que hubiera un intruso. En esos minutos, el cerebro ordena una descarga masiva de adrenalina , provocando que el corazón se acelere, falte el aire y aparezca un miedo intenso a perder el control.

"Esta "falsa alarma" nos recuerda que somos seres biológicos. Sin embargo, el pánico rara vez aparece de la nada. Suele ser el resultado de un motor interno que lleva demasiado tiempo funcionando a altas revoluciones ", dice el Dr. Jorge Piermatei, psiquiatra de Grupo Gamma . Cuando vivimos en un estado de alerta constante, nuestro equilibrio químico se altera, y el cuerpo, agotado de procesar una amenaza que no siempre es real, termina por manifestarse de forma explosiva.

La ansiedad se alimenta de la incertidumbre. Es una tensión que surge cuando nuestra mente se desprende del presente para instalarse en un "futuro catastrófico" . Nos convertimos en expertos en imaginar escenarios negativos, preguntándonos constantemente "¿y si...?". Esta rumiación mental no es otra cosa que un intento desesperado de nuestra mente por controlar lo que, por definición, es incontrolable.

A menudo, la ansiedad es también un mensaje cifrado. Aparece cuando las exigencias externas —el trabajo, la familia, las expectativas sociales— entran en conflicto con nuestras necesidades reales. Es un "ruido" que nos indica que hemos descuidado nuestros límites. Por eso, sanar la ansiedad no implica simplemente silenciar el síntoma, sino aprender a escuchar qué nos está queriendo decir sobre nuestra forma de vivir y de relacionarnos con nosotros mismos.

El desafío de vivir en la incertidumbre

"Vivir con ansiedad es, en última instancia, enfrentarse a la vulnerabilidad humana. Sentir inquietud ante la vida es una condición natural; el problema surge cuando esa inquietud nos paraliza. El sistema nos vende la ilusión de que podemos (y debemos) tener todo bajo control, pero la realidad es que la incertidumbre es la única constante", subraya Dr. Piermatei.

El camino hacia el bienestar no consiste en eliminar la ansiedad por completo —lo cual sería imposible, ya que es una función vital— sino en transformar nuestra relación con ella. Se trata de aceptar que no tenemos todas las respuestas y que sentir miedo no nos hace menos capaces. Al validar nuestro malestar en lugar de combatirlo con autocrítica, le quitamos poder al pánico.

Superar un trastorno de ansiedad requiere un abordaje que atienda todos estos frentes. Es fundamental la consulta profesional para regular la respuesta física y entender los patrones de pensamiento que nos atrapan.

Entender la ansiedad como un fenómeno integral nos permite dejar de vernos como "enfermos" para vernos como personas buscando equilibrio en un mundo complejo. La calma no es la ausencia de miedo, sino la confianza de que, a pesar de la incertidumbre, podemos seguir caminando.

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