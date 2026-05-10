La Capital | Salud | Celiaquía

Celiaquía: claves médicas para identificar la enfermedad y vivir sin limitaciones

El 80% de los afectados desconoce su condición. Especialistas explican cómo detectarla a tiempo, por qué el diagnóstico precoz es determinante y cuál es el único tratamiento efectivo

10 de mayo 2026 · 09:41hs
Celiaquía: claves médicas para identificar la enfermedad y vivir sin limitaciones

La conmemoración mundial del Día Internacional del Celíaco, cada 5 de mayo, junto con la instauración de mayo como el Mes Nacional de Concientización en Argentina, pone de relieve una problemática de salud pública que trasciende lo estrictamente nutricional. La Enfermedad Celíaca (EC) afecta a 1 de cada 100 personas, pero el dato más alarmante para la comunidad médica es que la gran mayoría de quienes la padecen transitan años de malestar sin obtener un diagnóstico certero. Se estima que en Argentina hay alrededor de 400.000 celíacos diagnosticados, pero la cifra real podría superar el millón y medio de personas.

Sobre este escenario, la Dra. Gisela Kuzmicz, especialista en Gastroenterología y Estudios Endoscópicos Digestivos de GO Gastro y Diagnóstico Médico Oroño, advierte sobre la complejidad de esta condición silenciosa: "Es fundamental comprender que la Enfermedad Celíaca tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas que se asemejan más a un trastorno multisistémico que a una enfermedad intestinal aislada. Esto hace que pueda confundirse durante años con otras patologías, lo que explica por qué aproximadamente el 80% de las personas con celiaquía aún no lo sabe".

El mecanismo del daño: una respuesta del sistema inmune

Para comprender la celiaquía, es necesario despojarla de los mitos que la rodean. No es una simple intolerancia alimentaria ni una alergia al trigo. Se trata de un trastorno crónico y autoinmune, una condición donde el sistema inmunitario, al detectar la ingesta de gluten —proteína presente en el trigo, la avena, la cebada y el centeno (TACC)—, reacciona atacando al propio organismo de manera errónea. Esta distinción es clave para entender por qué el abordaje médico debe ser riguroso y sostenido en el tiempo.

Este proceso fisiopatológico se desencadena específicamente en la mucosa del intestino delgado. Cuando una persona con predisposición genética consume gluten, su sistema inmunitario genera una respuesta inflamatoria que daña y atrofia las vellosidades intestinales. Estas pequeñas estructuras son cruciales, ya que se encargan de absorber los nutrientes esenciales de los alimentos. Su deterioro progresivo compromete la salud integral del paciente, incluso antes de que aparezca cualquier síntoma visible.

Al dañarse las vellosidades, el organismo pierde su capacidad de incorporar hierro, calcio y otros elementos vitales. Esto genera carencias nutricionales que impactan en todo el sistema, pudiendo afectar a diversos órganos más allá del tracto digestivo. Esta es la razón por la cual la ciencia médica hoy analiza la celiaquía como una afección sistémica y no meramente local, lo que exige un seguimiento interdisciplinario que incluya nutricionistas, clínicos y especialistas según cada caso.

La genética juega un rol clave: los familiares de primer grado (padres, hijos y hermanos) tienen un riesgo de entre el 4% y el 12% de desarrollarla, por lo que deben ser evaluados aunque se sientan sanos. Este dato subraya la importancia de extender el tamizaje más allá del paciente con síntomas evidentes, incorporando a todo el grupo familiar como parte del protocolo preventivo.

Los síntomas: la "gran simuladora"

Debido a su naturaleza multisistémica, los síntomas de la celiaquía son extremadamente variados, lo que a menudo lleva a diagnósticos tardíos. Si bien los signos más frecuentes se asocian al aparato digestivo —como la diarrea crónica, la constipación, la distensión o "hinchazón" abdominal, las náuseas, los vómitos y el meteorismo (exceso de gases)—, existe gran variedad de manifestaciones extraintestinales que pueden desorientar tanto al paciente como al médico que lo asiste.

En la población adulta, es común observar anemia persistente que no responde al tratamiento con hierro, cansancio crónico, caída del cabello, aftas orales frecuentes y cefalea. En casos no detectados, puede derivar en osteoporosis prematura con fracturas patológicas, infertilidad o abortos espontáneos reiterados. En los niños, el síntoma más crítico suele ser el retraso en el crecimiento y el desarrollo físico, lo que frecuentemente dispara la consulta pediátrica.

Es imperativo destacar que un porcentaje importante de pacientes son completamente asintomáticos. No obstante, en este subgrupo el daño intestinal ocurre con la misma gravedad que en quienes manifiestan síntomas, lo que refuerza la necesidad de un diagnóstico precoz. Dato importante: a pesar de que el paciente pueda o no tener síntomas, no existen grados de celiaquía: se es o no se es celíaco.

El camino hacia la salud debe ser guiado por profesionales. Un error común es "probar" la dieta sin gluten por cuenta propia para ver si los síntomas mejoran. La medicina advierte que esta práctica es contraproducente, ya que retirar el gluten antes de la realización de los estudios puede normalizar los marcadores biológicos y la apariencia del intestino, arrojando resultados falsos negativos que retrasan aún más el diagnóstico definitivo.

El proceso diagnóstico consta de dos pilares fundamentales. Primero, la detección de anticuerpos mediante un análisis de sangre específico para buscar anticuerpos contra la transglutaminasa, que es el primer paso en pacientes con sospecha clínica o antecedentes familiares. Segundo, la videoendoscopía con toma de biopsia, único método para documentar fehacientemente el daño en la mucosa. Este procedimiento es vital porque hasta el 30% de los adultos celíacos tienen un intestino que parece normal a la vista durante la endoscopia: solo el análisis de las biopsias al microscopio revela el daño real.

Actualmente, el único tratamiento efectivo es una dieta libre de gluten estricta y de por vida. La mayoría de los pacientes presenta una excelente respuesta clínica a este cambio, logrando la desaparición de síntomas y la recuperación total de la mucosa intestinal. El éxito del tratamiento depende también de evitar la contaminación cruzada. Pequeñas cantidades de gluten "escondidas" pueden reactivar la respuesta inmune y aumentar el riesgo de complicaciones. Es fundamental desterrar conceptos erróneos ampliamente difundidos, como: "esta comida es sin gluten, pero puede contener un poquito de harina". Por otra parte, existe una normativa municipal en Rosario que incluye la obligatoriedad de opciones para celíacos en restaurantes, un avance concreto en materia de inclusión alimentaria.

Para garantizar que el diagnóstico sea certero y el seguimiento sea el adecuado, es necesario contar con un entorno médico de excelencia. La Dra. Kuzmicz destaca: "En Diagnóstico Médico Oroño, el abordaje interdisciplinario nos permite avanzar con precisión hacia un diagnóstico certero. La videoendoscopía digestiva con biopsia intestinal es la herramienta que permite confirmar el diagnóstico y evaluar el daño real en la mucosa". Finalmente, la especialista enfatiza que "un simple análisis de sangre puede ser el comienzo de una respuesta que un paciente quizás llevaba años buscando" y que la consulta con el gastroenterólogo ante síntomas persistentes o antecedentes familiares es el paso fundamental para mejorar significativamente la calidad de vida.

Noticias relacionadas
ansiedad y ataques de panico: por que cada vez mas personas viven en estado de alerta

Ansiedad y ataques de pánico: por qué cada vez más personas viven en estado de alerta

la proteina esta de moda: ¿cuanto hay que comer por dia y por que?

La proteína está de moda: ¿cuánto hay que comer por día y por qué?

Sibilancias, falta de aire y tos, son síntomas comunes de asma

Asma, turnos gratuitos en Rosario para diagnóstico y control

psicologia perinatal, la salud mental en el embarazo, el parto, y despues

Psicología perinatal, la salud mental en el embarazo, el parto, y después

Ver comentarios

Las más leídas

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Central: Jorge Almirón probó los once de cara a Independiente y el ensayo vino con una sorpresa

Central: Jorge Almirón probó los once de cara a Independiente y el ensayo vino con una sorpresa

Tapia se enojó con el presidente de Independiente por lo que dijo de los árbitros ante Central

Tapia se enojó con el presidente de Independiente por lo que dijo de los árbitros ante Central

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Lo último

Santa Fe tendrá el Centro de Entrenamiento para Bomberos Voluntarios más moderno del país

Santa Fe tendrá el Centro de Entrenamiento para Bomberos Voluntarios más moderno del país

Del éxito del Paseo del Río al encanto de los Museos y el café de especialidad: San Lorenzo vuelve a copar el domingo

Del éxito del Paseo del Río al encanto de los Museos y el café de especialidad: San Lorenzo vuelve a copar el domingo

Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos

Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos

Maternidades postergadas y aplazadas: en Rosario cayó el embarazo joven, pero crecieron las madres +40

Entre 2015 y 2024, la natalidad se redujo un 38% en la ciudad. El embarazo bajó en todas las franjas etarias, menos entre las mujeres mayores de 40 años. El lado luminoso: el importante descenso en el caso de las adolescentes

Maternidades postergadas y aplazadas: en Rosario cayó el embarazo joven, pero crecieron las madres +40

Por Isabella Di Pollina
La cadena Marriott desembarca en Rosario con un proyecto de apartamentos residenciales premium
Negocios

La cadena Marriott desembarca en Rosario con un proyecto de apartamentos residenciales premium

La vida de Matías Bottoni a un año de su accidente: Quiero estar en mi casa

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La vida de Matías Bottoni a un año de su accidente: "Quiero estar en mi casa"

Escuelas privadas en crisis: más morosidad, pedidos de becas y baja de alumnos

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Escuelas privadas en crisis: más morosidad, pedidos de becas y baja de alumnos

Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos
La Ciudad

Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos

Planazo de domingo: tras los secretos de edificios emblemáticos de Rosario
La Ciudad

Planazo de domingo: tras los secretos de edificios emblemáticos de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Central: Jorge Almirón probó los once de cara a Independiente y el ensayo vino con una sorpresa

Central: Jorge Almirón probó los once de cara a Independiente y el ensayo vino con una sorpresa

Tapia se enojó con el presidente de Independiente por lo que dijo de los árbitros ante Central

Tapia se enojó con el presidente de Independiente por lo que dijo de los árbitros ante Central

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Biblioteca Vigil: la Justicia federal procesó por administración fraudulenta a un extesorero

Biblioteca Vigil: la Justicia federal procesó por administración fraudulenta a un extesorero

Ovación
Huracán hizo poco mérito, pero Boca le regaló la clasificación a los cuartos de final
Ovación

Huracán hizo poco mérito, pero Boca le regaló la clasificación a los cuartos de final

Huracán hizo poco mérito, pero Boca le regaló la clasificación a los cuartos de final

Huracán hizo poco mérito, pero Boca le regaló la clasificación a los cuartos de final

Newells: Boero dijo que en el nuevo mercado le darán más prioridad a la calidad que a la cantidad

Newell's: Boero dijo que en el nuevo mercado le darán "más prioridad a la calidad que a la cantidad"

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Los citados en Central: frente a una baja de peso, el regreso de un peso pesado en la historia canalla

Policiales
Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur
Policiales

Allanamientos por comercialización de marihuana en zona sur

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un títere de La Mafilia condenado por homicidio

La fugaz carrera criminal del Hormiga, un "títere" de La Mafilia condenado por homicidio

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

Amenazó de muerte a su padre, intervino la policía y le secuestraron un arsenal

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

La Ciudad
Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos
La Ciudad

Planazo de domingo II: la vuelta al mundo de Lionel Messi en más de cien fotos

Planazo de domingo: tras los secretos de edificios emblemáticos de Rosario

Planazo de domingo: tras los secretos de edificios emblemáticos de Rosario

Escuelas privadas en crisis: más morosidad, pedidos de becas y baja de alumnos

Escuelas privadas en crisis: más morosidad, pedidos de becas y baja de alumnos

El tiempo en Rosario: vuelve el sol, pero bajan un poco más las temperaturas

El tiempo en Rosario: vuelve el sol, pero bajan un poco más las temperaturas

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo
La Ciudad

Dos detenidos al aterrizar un avión en Rosario por tener relaciones sexuales en pleno vuelo

Combustibles: finaliza la tregua de precios y hay expectativa por la decisión de YPF
Economía

Combustibles: finaliza la tregua de precios y hay expectativa por la decisión de YPF

Cierres en redes sociales: la crisis de los emprendedores digitales que no aparece en las estadísticas

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Cierres en redes sociales: la crisis de los emprendedores digitales que no aparece en las estadísticas

Carolina Losada se abrió para hablar sobre su maternidad imprevista con preadolescentes
Política

Carolina Losada se abrió para hablar sobre su maternidad "imprevista" con preadolescentes

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado
Policiales

De accidente a homicidio: quedó en prisión preventiva por la muerte de su cuñado

La economía del rebusque crece en Rosario mientras más emprendedores buscan ingresos extra
La Ciudad

La economía del rebusque crece en Rosario mientras más emprendedores buscan ingresos extra

La espuma marina cubrió varias playas de la Costa Atlántica tras el temporal de lluvia y viento
información general

La espuma marina cubrió varias playas de la Costa Atlántica tras el temporal de lluvia y viento

Ciudadanía española: Argentina lidera las solicitudes en el marco de la Ley de Nietos
Información General

Ciudadanía española: Argentina lidera las solicitudes en el marco de la Ley de Nietos

Pullaro se reunió con Mahiques por las vacantes en la Justicia federal de Santa Fe
Política

Pullaro se reunió con Mahiques por las vacantes en la Justicia federal de Santa Fe

El Partido Socialista renovó autoridades en Santa Fe con un mensaje de unidad
Política

El Partido Socialista renovó autoridades en Santa Fe con un mensaje de unidad

Femenino AFA: Central venció a Estrella del Sur y convirtió un gol histórico
Ovación

Femenino AFA: Central venció a Estrella del Sur y convirtió un gol histórico

Milei reunió a todos los ministros para cimentar el respaldo oficial a Manuel Adorni
Política

Milei reunió a todos los ministros para cimentar el respaldo oficial a Manuel Adorni

La captura de una avioneta con droga reveló contactos de cárteles internacionales con bandas locales

Por Claudio Berón
Policiales

La captura de una avioneta con droga reveló contactos de cárteles internacionales con bandas locales

Gimnasia-Duendes, uno de los clásicos locales distintos del Regional del Litoral y con mucho en juego

Por Pablo Mihal
Ovación

Gimnasia-Duendes, uno de los clásicos locales distintos del Regional del Litoral y con mucho en juego

Santa Fe lanzó un plan de alivio fiscal con hasta 36 cuotas para empresas y familias
Economía

Santa Fe lanzó un plan de alivio fiscal con hasta 36 cuotas para empresas y familias

Piden perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar al juez de línea de un torneo barrial
Policiales

Piden perpetua para Morocho Mansilla por mandar a matar al juez de línea de un torneo barrial

El tiempo en Rosario: nuevo alerta amarillo por vientos fuertes en un fin de semana invernal
la ciudad

El tiempo en Rosario: nuevo alerta amarillo por vientos fuertes en un fin de semana invernal

Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria
la ciudad

Docentes de la UNR van al paro el próximo martes, día de la marcha federal universitaria

Festival Solidario por el Vilela: los cortes de calles que habrá este sábado
La Ciudad

Festival Solidario por el Vilela: los cortes de calles que habrá este sábado

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones
Ovación

Rosario Central vs. Independiente por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones