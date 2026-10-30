La Capital | Salud | ACV

ACV y mujeres: por qué los tratamientos suelen ser "insuficientes"

En el marco del Día Mundial del ACV advierten sobre la necesidad de la prevención en mujeres. Especialistas explican por qué pueden fallar las terapias posteriores

30 de octubre 2026 · 14:46hs
Google Seguir a La Capital en Google
El ACV en mujeres

El ACV en mujeres, un tema central en el día de la concientización de esta enfermedad 

"¿Miramos a la mujer como un todo?" se preguntan Guadalupe Bruera, médica neuróloga y la doctora Ana Azara, quien coordina el programa Mujeres Si de Elea, quienes ofrecieron un amplio panorama sobre la salud femenina, poniendo el acento en el accidente cerebrovascular (ACV).

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad es fundamental hablar sobre el riesgo en el género femenino.

La pregunta inicial tiene que ver con la necesidad de atender aspectos como la salud cardiovascular y su impacto a nivel neurológico en este grupo. Durante mucho tiempo, señalaron las profesionales, el foco estuvo puesto en los chequeos y cuidados ginecológicos, y si bien son fundamentales, existen otros controles y medidas de prevención, vinculadas a la salud cardiovascular, que quedaron relegados. Ahora, intentan tomar el protagonismo que debieron tener siempre. Porque las mujeres sufren infartos y ACV con muchas más frecuencia de lo que supone la mayoría, y la mortalidad es más alta que en el varón, y más discapacitante.

El domingo, en tanto, se realizará en Rosario una jornada de concientización para promover la prevención y los hábitos de vida saludables, promovida por el Ministerio de Salud de Santa Fe. El encuentro, se hará en Oroño y el río, en la calle recreativa, desde las 8.30 a las 12.30 bajo el título: "Día Mundial del ACV, cada minuto cuenta".

¿Se las escucha lo suficiente?

En la Argentina, las cifras "desarman" un mito: actualmente el ACV afecta más a las mujeres que a los hombres. En el país se producen entre 65.000 y 71.500 casos de ACV al año en mujeres, lo que representa entre el 52% y el 55% del total de los accidentes cerebrovasculares registrados en el territorio nacional. Por lo tanto, es tiempo de prestar atención a los modos de prevención y al tratamiento adecuado. En las mujeres, no siempre las señales de alerta son claras, e incluso a veces no son "escuchadas" por los servicios médicos. Además, de acuerdo a la Sociedad Neurológica Argentina los tratamientos que se ponen en marcha después del episodio no son siempre adecuados.

Prestar atención al ACV es urgente. "La probabilidad de morir por un ACV siendo mujer es cinco veces mayor que por cáncer de mama", expresó Bruera.

La exdeportista Alejandra Locomotora Oliveras falleció en 2025, en Santa Fe, a causa de un ACV. Tenía 47 años.

La exdeportista Alejandra Locomotora Oliveras falleció en 2025, en Santa Fe, a causa de un ACV. Tenía 47 años.

Más tiempo, pero peor en el día a día

"Se da la paradoja de que las mujeres viven más pero en peores condiciones de salud", dijo Azara, quien hizo referencia a la carga mental y física de las tareas cotidianas que llevan adelante y el rol de "cuidadoras" de toda la familia, que tanto las posterga. "Tenemos que hacer algo para cambiar esta realidad", expresó la coordinadora del proyecto que busca concientizar a las mujeres y equipos de salud sobre la particularidades de género.

Atención al pre y pos ACV

Bruera puso sobre la mesa datos relevantes: "Las mujeres, en perimenopausia y menopausia, transitamos una etapa de mayor riesgo para la enfermedad ateroesclerótica", por eso la prevención y los chequeos de carótidas, de corazón, son clave en esta etapa.

La médica hizo referencia a las estatinas que son indicadas para personas que tuvieron un ACV. En ese sentido explicó que es muy importante indicar a las mujeres los valores "actualizados" de colesterol LDL (llamado malo _y que se sabe hoy que debe ser más bajo que lo que se solicitaba antes_), darles el tratamiento adecuado (con dosis correspondientes "porque respecto a los varones se les da menos dosis y con menor intensidad, y se llega menos al objetivo terapéutico"). También es crucial explicarles a las mujeres con detalle cuáles son las medidas que pueden implementar para evitar un segundo episodio, que generalmente es más grave que el primero.

Depresión y cuidados

Con ese ejemplo, la neuróloga mostró, a través de estudios internacionales (algunos en los cuales ha participado), que las mujeres están más descuidadas en cuanto a su salud vascular.

También destacó a la depresión en las mujeres como un factor de riesgo muy relevante en el ACV y otras enfermedades vasculares. "Analizamos las principales patologías ateroscleróticas y la depresión", remarcó. Y señaló que "la depresión impacta en la vasoconstricción por generar inflamación, y en las mujeres es necesario prestar mucha atención (como neurólogos) a este aspecto, acortar los tiempos en la derivación a los equipos de salud mental y trabajar a nivel profesional de manera multidisciplinaria". La depresión es pasada por alto como predisponente a enfermedades como el ACV, enfatizó.

Noticias relacionadas
nodulo pulmonar: que significa encontrarlo en una tomografia y cuando puede ser cancer

Nódulo pulmonar: qué significa encontrarlo en una tomografía y cuándo puede ser cáncer

dengue: que hay que saber sobre la vacuna y como prevenirlo

Dengue: qué hay que saber sobre la vacuna y cómo prevenirlo

fundacion osde y la municipalidad de rosario unieron fuerzas por la salud preventiva de los vecinos

Fundación OSDE y la Municipalidad de Rosario unieron fuerzas por la salud preventiva de los vecinos

Las familias se agrupan y organizan para hacer conocer la enfermedad, que afecta a niños en todo el país.

Síndrome de Phelan-McDermid: la enfermedad genética que busca salir del anonimato en Argentina

Las más leídas

Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

El parque Norte termina su primera etapa de renovación y se preparan para inaugurarla

El parque Norte termina su primera etapa de renovación y se preparan para inaugurarla

Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios

Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios

Lo último

Quirno negó que la encargada de negocios argentina haya sido citada por el gobierno de Lula

Quirno negó que la encargada de negocios argentina haya sido citada por el gobierno de Lula

El perottismo mete presión al PJ para apurar la estrategia hacia 2027

El perottismo mete presión al PJ para apurar la estrategia hacia 2027

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newell's

En el barrio aseguran que se reavivó una vieja disputa pero ahora atravesada por los colores. Un adolescente ajeno al conflicto resultó herido en una balacera y una mujer fue atacada en otro hecho en la misma zona

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newells

Por Martín Stoianovich
Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales
La ciudad

Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado
Policiales

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

Quirno negó que la encargada de negocios argentina haya sido citada por el gobierno de Lula
Política

Quirno negó que la encargada de negocios argentina haya sido citada por el gobierno de Lula

Reforma en seguridad sin acuerdo: Es una discusión ideológica, afirmó Angelini
Política

Reforma en seguridad sin acuerdo: "Es una discusión ideológica", afirmó Angelini

Comenzó la ampliación de la Reserva Municipal Los Tres Cerros en el Legado Deliot
La Ciudad

Comenzó la ampliación de la Reserva Municipal Los Tres Cerros en el Legado Deliot

Las más leídas
Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

Se podrá viajar atrás: el Concejo aprobó la legalización de Uber y DiDi para el transporte

El parque Norte termina su primera etapa de renovación y se preparan para inaugurarla

El parque Norte termina su primera etapa de renovación y se preparan para inaugurarla

Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios

Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios

Quién es la santafesina de 26 años con la que el Chato Prada está iniciando una relación

Quién es la santafesina de 26 años con la que el Chato Prada está iniciando una relación

Ovación
Dibu habló del sacrificio que hizo tras la fractura de un dedo antes del Mundial: Lo haría de vuelta
Ovación

Dibu habló del sacrificio que hizo tras la fractura de un dedo antes del Mundial: "Lo haría de vuelta"

Dibu habló del sacrificio que hizo tras la fractura de un dedo antes del Mundial: Lo haría de vuelta

Dibu habló del sacrificio que hizo tras la fractura de un dedo antes del Mundial: "Lo haría de vuelta"

El fanatismo de Colapinto por Boca antes del clásico ante River: Capaz pregunto por la radio

El fanatismo de Colapinto por Boca antes del clásico ante River: "Capaz pregunto por la radio"

Diego Maradona cumpliría 66 años: el legado de un genio del fútbol mundial

Diego Maradona cumpliría 66 años: el legado de un genio del fútbol mundial

Policiales
En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado
Policiales

En una salidera bancaria le robaron 28 millones de pesos a un jubilado

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newells

Balaceras en Villa Banana: una bronca territorial que llega a las pintadas de Central y Newell's

Una pareja, que estaba junto a su bebé, fue detenida por robo de cables en zona sur

Una pareja, que estaba junto a su bebé, fue detenida por robo de cables en zona sur

Volvieron a detener a un acusado por el asesinato de un policía tras un partido de fútbol

Volvieron a detener a un acusado por el asesinato de un policía tras un partido de fútbol

La Ciudad
Aleart y la legalización de Uber: Ganamos una batalla por la libertad de los rosarinos
La ciudad

Aleart y la legalización de Uber: "Ganamos una batalla por la libertad de los rosarinos"

Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales

Susto por un incendio en un edificio de zona sur: vecinos evacuados y daños totales

Comenzó la ampliación de la Reserva Municipal Los Tres Cerros en el Legado Deliot

Comenzó la ampliación de la Reserva Municipal Los Tres Cerros en el Legado Deliot

Uber y DiDi en Rosario: qué cambia con la aprobación de las aplicaciones de transporte

Uber y DiDi en Rosario: qué cambia con la aprobación de las aplicaciones de transporte

La nutrición de la vaca puede definir el futuro productivo del ternero
Agro

La nutrición de la vaca puede definir el futuro productivo del ternero

Rosario conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas con música en vivo y un coro de más de 120 voces
La ciudad

Rosario conmemora el Día de las Iglesias Evangélicas con música en vivo y un coro de más de 120 voces

Hallaron muerta a una mujer en Recreo: investigan un femicidio y hay tres detenidos
Policiales

Hallaron muerta a una mujer en Recreo: investigan un femicidio y hay tres detenidos

Diego Maradona cumpliría 66 años: el legado de un genio del fútbol mundial
Ovación

Diego Maradona cumpliría 66 años: el legado de un genio del fútbol mundial

Karina Milei en la Expo Rigi en Rosario: Es un win-win, ganan las mineras y las pymes
Política

Karina Milei en la Expo Rigi en Rosario: "Es un win-win, ganan las mineras y las pymes"

Jóvenes diseñan e imprimen 300 medallas en 3D para el fútbol femenino
La ciudad

Jóvenes diseñan e imprimen 300 medallas en 3D para el fútbol femenino

Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los concentrados en Central: el regreso de un jugador de experiencia y dos juveniles

Otro lesionado en Newells: Kudelka tiene un problema extra para armar la zaga
Ovación

Otro lesionado en Newell's: Kudelka tiene un problema extra para armar la zaga

El tiempo en Rosario: rige un alerta amarilla por tormentas para el viernes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: rige un alerta amarilla por tormentas para el viernes

Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios
Economía

Mercado Pago está a un paso de convertirse en banco: qué cambiaría para los usuarios

Tragedia en España: hallan el cuerpo del argentino que estaba desaparecido tras el choque de trenes
El Mundo

Tragedia en España: hallan el cuerpo del argentino que estaba desaparecido tras el choque de trenes

Rondas Rigi: la minería traccionó negocios y un debate federal

Por Alvaro Torriglia
Economía

Rondas Rigi: la minería traccionó negocios y un "debate federal"

La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River
Ovación

La AFA cambia otra vez el torneo: adiós a las zonas, todos contra todos y rechazo de River

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas
Policiales

Robo de celulares en Rosario: nueve detenidos y una trama de arrebatos, reventa y denuncias falsas

Pullaro le puso a la Nación la fiesta del Rigi y también un norte

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro le puso a la Nación la fiesta del Rigi y también un norte

Quién es la santafesina de 26 años con la que el Chato Prada está iniciando una relación
Zoom

Quién es la santafesina de 26 años con la que el Chato Prada está iniciando una relación

Lula le agradeció a Macri el saludo por el triunfo electoral con una indirecta a Milei
Política

Lula le agradeció a Macri el saludo por el triunfo electoral con una indirecta a Milei

Crimen del taxista Eduardo Piris: diez años después, juzgan al acusado y piden 32 años de prisión
Policiales

Crimen del taxista Eduardo Piris: diez años después, juzgan al acusado y piden 32 años de prisión

Tras su destitución, ordenaron la detención domiciliaria del exjuez federal Salmain
Política

Tras su destitución, ordenaron la detención domiciliaria del exjuez federal Salmain

Malvinas: murió uno de los pilotos que participó de uno de los ataques más recordados a la flota inglesa
Información General

Malvinas: murió uno de los pilotos que participó de uno de los ataques más recordados a la flota inglesa