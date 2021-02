Los museos provinciales les abren las puertas a los jóvenes

Las Residencias Culturales son una práctica de formación o pasantía de unas 12 horas semanales con estímulo económico y obra social, dirigida a jóvenes que se capacitarán en nuevas y diversas miradas sobre el campo cultural y el espacio público. Se realizan de lunes a domingo, inclusive feriados, tanto a la mañana como a la tarde.

"No todos los aspirantes terminaron el secundario pero la idea es que eso no sea una traba. Los jóvenes debieron dar cuenta que están asistiendo en forma regular al colegio. No todos están ligados a la cultura, algunos sí se capacitaron en oficios, por ejemplo", explicó a La Capital la directora provincial de Programas Socioculturales del Ministerio de Cultura Santa Fe, Mariana Escobar.

La funcionaria dejó en claro que la propuesta busca que los jóvenes resuelvan situaciones complejas y reales, en las que se requiere simultáneamente el conocimiento de diferentes lenguajes culturales, expresiones artísticas, las ciencias, las técnicas, las tecnologías, así como la sensibilidad social y la comprensión del entorno. Y aclaró que esta vez los jóvenes pudieron proponer el lugar dónde les gustaría realizar la pasantía un dato que se tuvo en cuenta al elegir la lista final.

Residencias Culturales de la provincia. El Museo del Deporte, uno de los espacios donde se realizarán las pasantías. Celina Mutti Lovera

Los espacios a ocupar serán 15. Además de los tres museos de Rosario se destinará un grupo de jóvenes a Santa Fe: El Molino, Fábrica Cultural (en un viejo molino harinero); La Redonda, Arte y Vida Cotidiana (ubicado en un antiguo taller de locomotoras); La Esquina Encendida (lugar de oficios, deportes y expresiones estéticas); el Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”; el Museo Histórico Provincial de Santa Fe “Brigadier General Estanislao López” y los Aleros (espacios culturales para los vecinos) en los barrios Coronel Dorrego, Acería, Yapeyú y Las Flores.

En San José del Rincón el lugar elegido es el antiguo rancho del es director Fernando Birri: Sapukay. Se suman el Parque Arqueológico Santa Fe La Vieja, de Cayastá y el Parque del Fuerte, en Puerto Gaboto.

Cómo fue la convocatoria

El período de inscripción, para jóvenes santafesinos con título secundario finalizado o constancia de alumno o alumna regular cerró el pasado 16 de enero. Se recibieron 1.978 presentaciones virtuales (758 solicitudes fueron desestimadas por no cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria). De los 1220 aspirantes que quedaron, pasaron 593 aspirantes a una segunda vuelta, que fueron entrevistados y entrevistadas personalmente durante la última semana de enero.

Pasantías Culturales 1 08-02-2021 12:09 Algunos de los jóvenes entrevistasdos para cubrir las residencias culturales. Provincia de Santa Fe

Finalmente mañana se publicará el listado con las y los seleccionados: serán 189 residentes titulares y 51 postulantes más que quedarán en el orden de mérito para futuros reemplazos. Los resultados de la convocatoria estarán disponibles en la página oficial del Gobierno de la Provincia.

Desde las diferentes áreas del Ministerio de Cultura a cargo de la selección se destacó la gran cantidad de inscriptos e invitaron a las y los jóvenes que no quedaron seleccionados a que sigan acercando sus proyectos e iniciativas a los espacios culturales y museos de la provincia.