Una senadora pidió votar virtualmente la ley de tierras por estar embarazada

La mendocina Anabel Fernández Sagasti está en su semana 32 de embarazo y, por orden médica, no puede viajar a Buenos Aires

Por prescripción médica a causa de su semana 32 de embarazo, Anabel Fernández Sagasti (centro) no puede movilizarse en grandes distancias.

Por prescripción médica a causa de su semana 32 de embarazo , la senadora nacional de Unión por la Patria (UP) por Mendoza Anabel Fernández Sagasti no puede movilizarse en grandes distancias y, por eso, solicitó participar de modo virtual de la discusión y posterior votación en el Congreso de la ley de tierras impulsada por el gobierno de Javier Milei .

El pedido se lo hizo a la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel , y fue dado a conocer, a través de un video publicado en sus redes sociales.

Fernández Sagasti tomó contacto con Villarruel, quien le respondió que analizaría el pedido con el equipo jurídico del Senado antes de tomar una decisión .

A la espera de la respuesta, la senadora se adelantó a los hechos y advirtió que, si le es rechazado el pedido, presentará un recurso de amparo ante la Justicia federal con el objetivo de poder ejercer su derecho a participar de la sesión en el Congreso.

Acá está la nota que le presenté a la Presidenta del Senado el jueves 30 de julio. Adjunto los argumentos jurídicos y médicos correspondientes. pic.twitter.com/baznxKcRjS

El descargo de la senadora

A través de sus redes sociales, la legisaldora kirchnerista sostuvo que, en caso de que le impidan ser parte de la votación, Mendoza se quedaría sin representación. Al respecto, dijo: “No pido un privilegio. Pido que se garantice la equidad federal”.

En el video, la legisladora afirmó que su médico le prohibió realizar viajes de larga distancia, por cualquier vía, porque podría afectar no solo su salud sino también la de su bebé.

Y sumó que no se encuentra impedida de analizar expedientes ni de debatir, así como tampoco de emitir su voto. Y recordó que, durante la pandemia, el Senado utilizó mecanismos virtuales para sesionar, modalidad que contó con el aval de la Corte Suprema de Justicia.