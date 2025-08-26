¿Qué está pasando con las manos de Donald Trump?: las imágenes que se hicieron virales

Fotos de las manos del presidente con mucho maquillaje recorrieron las redes sociales. Las hipótesis de una enfermedad y la respuesta de la Casa Blanca

En los últimos días, unas fotos de las manos del presidente de Estados Unidos Donald Trump se volvieron virales en redes sociales. En las imágenes, se ve la mano derecha del mandatario cubiertas con una mancha de maquillaje desigual que no combina con su tono de piel.

A partir de la viralización de la foto de las manos con maquillaje, los usuarios de redes sociales comenzaron a prestar particular atención a las manos de Trump, el magnate que se convirtió por segunda vez en presidente de los Estados Unidos . En ese sentido, además del maquillaje, los cibernautas señalaron que las manos del empresario estaban muy "magulladas", con moretones . En ese marco , no faltaron las hipótesis sobre una posible enfermedad y se abrieron todo tipo de debates en torno a su salud.

Las imágenes fueron muy comentadas, sobre todo en la red social X, ex Twitter. En particular , los usuarios señalaron que fue en febrero la primera vez que detectaron el aspecto inusual en las manos de Trump . En agosto , se vieron hematomas y manchas de maquillaje irregulares en las manos del mandatario.

Tras la viralización de las imágenes, muchos se preguntan qué está sucediendo con las manos del presidente de Donald Trump. Inclusive, desde la Casa Blanca tuvieron que emitir un comunicado para explicar la situació n. No obstante, por el momento, Trump no habló al respecto.

Qué dijo la Casa Blanca sobre las manos de Trump

Luego de la difusión de las imágenes y los comentarios en redes sociales, desde la Casa Blanca salieron a aclarar la situación. En el comunicado oficial, se le atribuyó el extraño aspecto de las manos del presidente Trump a una particular condición.

Según la versión de la Casa Blanca, los moretones se atribuyeron a una insuficiencia venosa crónica de Trump, la cual fue diagnosticada en julio de este año. Además, afirmaron que es la combinación de tomar medicamentos, como la aspirina, como medida preventiva cardiovascular y el gesto frecuente de dar la mano lo que provoca la aparición de los hematomas.

De esta manera, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que las manchas en las manos de Trump son "consistentes" con la irritación causada por sus "frecuentes apretones de manos y el uso de aspirina".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/atrupar/status/1945904583219278056&partner=&hide_thread=false Leavitt: "Recent photos of the president have shown minor bruising on the back of his hand. This is consistent with minor soft tissue irritation from frequent hand-shaking and the use of aspirin." pic.twitter.com/OE4BaFvNrP — Aaron Rupar (@atrupar) July 17, 2025

En una conferencia de prensa, se le preguntó a Leavitt cómo estaba siendo tratado el presidente a partir de su diagnóstico y si su médico estaría disponible para hacerle preguntas sobre su estado de salud: "No quiero asumir ese compromiso en nombre del médico, pero sin duda es algo que podemos analizar y explorar en un esfuerzo de transparencia, porque a diferencia de la anterior Casa Blanca, no hay nada que ocultar", expresó la secretaria de Prensa.

En esa línea, la portavoz afirmó que Trump es visto "literalmente 24 horas al día, siete días a la semana, todo el tiempo", y aseguró: "Miren, ven al presidente todos los días. No ha hecho ningún cambio en su estilo de vida", concluyó.