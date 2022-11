Lionel Scaloni: "Nos tocó un grupo complicado, sabíamos que podíamos tener dificultades"

"Vamos a jugar con la misma filosofía, los jugadores entran y salen, pero la manera es la misma. En la selección Argentina cada partido es importante. Esperamos pasar a la siguiente fase". Lionel Scaloni analizó la previa del encuentro de este miércoles frente a Polonia, en lo que será el tercero y decisivo del Grupo C del Mundial Qatar 2022. También el DT de la selección contó que presentará una formación con cuatro defensores, aunque no confirmó el equipo. "Aún no decidí el equipo", avisó.