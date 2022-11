Lewandowski ve a Argentina como una de las favoritas

"Esperamos comenzar con nota alta. México tratará de complicarnos el partido. Es un encuentro muy importante para nosotros. Somos conscientes del potencial que tienen nuestros rivales. No somos favoritos. Estoy seguro de que daremos nuestra mejor versión", deseó.

El delantero asume que acaparará la atención de sus oponentes, pero rebuscó la situación positiva que puede generar en el funcionamiento colectivo: "Podemos usarlo para que mis compañeros ocupen los espacios libres. Estamos listos. Puede ser una ventaja".

"Lo más importante en un Mundial es ser eficaces y ganar", expuso el delantero en la rueda de prensa en el centro de entrenamiento Al Kharaitiyat, antes de la sesión vespertina de su equipo en Doha, donde aterrizó en la noche del jueves para abordar la Copa del Mundo.

"No sé si será mi último Mundial. Pero me preparo como si fuera el último. Me siento bien físicamente, pero no solo influyen los factores deportivos", explicó Lewandowski, de 34 años y el líder de la selección polaca en Qatar 2022.

Hace unos días el polaco ya había hablado de la selección argentina. "Con Messi, Argentina es una de las favoritas a ganar el Mundial. No perdieron en 30 partidos, juegan bien y se ve que son un equipo muy bueno", sostuvo.

EFE