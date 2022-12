La Fifa abrió un procedimiento por "conducta indebida" a Argentina y Países Bajos

Durante el desarrollo del encuentro, hubo enfrentamientos entre los jugadores de ambos equipos, además de diversas protestas al árbitro del choque, Antonio Mateu Lahoz, aparte de declaraciones contra la actuación del colegiado por parte de los futbolistas de ambos conjuntos al término del partido.

"¿Qué mirás bobo?"

Tras la victoria por penales de la selección argentina ante Países Bajos, Messi fue protagonista de un momento inusal cuando se cruzó con Wout Weghorst, el futbolista neerlandés autor de los dos tantos del equipo europeo cuando el capitán rosarino estaba a punto de comenzar una entrevista con el canal TyC Sports.

Antes de empezar la nota, el capitán argentino disparó: “Qué mirás bobo, qué mirás bobo, andá, andá para allá bobo, andá para allá”. Se lo vio desencajado como nunca antes ante las cámaras de televisión. Después se supo que se dirigía al ex jugador que brilló en Ajax y Juventus, con quien había tenido roces dentro de la cancha.

Después criticó al director técnico Louis Van Gaal por “vender humo”. Antes la transmisión oficial capturó el momento en el que Messi se acercó al banco de los suplentes del seleccionado europeo, gesticuló contra Edgar Davids y lo acusó de haber hablado de más durante el partido.

El detrás de escena del enojo de Lionel Messi

El duelo entre la Argentina y Países Bajos fue picante en el campo de juego y siguió afuera: Weghorst buscó a Messi camino al vestuario y lo increpó cuando estaba a punto de conceder una nota televisiva. Ante esta situación Sergió "Kun" Agüero, que había ido a saludar a sus ex compañeros de selección, y Lautaro y Lisandro Martínez se cruzaron con el delantero neerlandés.

"Shut up" ("callate"), le disparó el ex delantero del Manchester City y Barcelona. En tanto que los otros futbolistas argentinos también se le acercaron y le pidieron que se fuera. "Vamos, eh, vamos que somos más equipo nosotros", se lo escuchó decir a Lisandro Martínez, defensor del Manchester United, al concluir el incidente.

Agüero contó el episodio en Espn. "Era el 19, exactamente... Justo estábamos entrando. Empezó a decir: 'Eh, Messi, eh, Messi'. Y se dio vuelta Leo, lo mira... Ahí le dijo eso. El chabón le decía 'come here' ('vení'). Olvidate que ahí salté yo", comenzó su relato.

"Le digo shut up... 'Cerrá el orto'. Y sí... ¿Para qué le hablás? Si sabés que estaba el tema caliente. Le dije que se calle", siguió el ex futbolista y añadió: "Él me dijo: 'You don't say shut up' ('no me digas que me calle'). Yo le digo: 'Okey, you don't talk to Messi'. No le hablo a Messi, digo, ya está. 'Okey, shake my hand, good luck' ('dame la mano, buena suerte'. Okey, listo, tomatela".

"No puedes ser sincero porque te sancionan"

Messi, elegido el mejor del partido, insistió en el descontento con el árbitro, el español Antonio Mateu Lahoz, pero rehusó a comentar más del asunto porque "no se puede ser sincero y te sancionan".

"Sentí mucha bronca cuando empataron porque me pareció muy injusto y porque llegó en una falta que no era. Pero bueno, fue así todo el partido. Pero ya no voy a hablar más de esto. No puedes ser sincero o decir lo que piensas porque te sancionan pero fue muy injusto. Sufrimos mucho en los penaltis", reconoció el capitán argentino.

image - 2022-12-10T105033.230.jpg

Messi destacó que el encuentro contra Países Bajos fue "durísimo porque enfrente había una gran selección. Sufrimos demasiado inmerecidamente. Jugamos como debíamos jugarlo. Por momentos lo jugábamos y ellos solo nos complicaron con pelotazos y jugaron al empate pero terminamos pasando que es lo que queríamos".

El capitán argentino se mostró feliz por el triunfo y la felicidad que transmiten a todos los seguidores. Los que están en Argentina y los que se han desplazado a Catar. También insistió en el sentimiento de apoyo de Maradona que reciben.

"Disfrutamos mucho del momento, con la gente de aquí, de Argentina. Están eufóricos por lo que hicimos, por meternos entre los cuatro. Diego desde arriba nos está viendo y empujando y ojalá sea así desde el final", concluyó.