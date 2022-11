Días, horarios y canales: los detalles de la agenda deportiva de este fin de semana

La Fifa no publicará los diálogos de los árbitros con el VAR en el Mundial de Qatar

La Fórmula 1 también se despide de la temporada 2022 con el Gran Premio de Abu Dhabi, mientras que Los Pumas disputarán un test match ante Escocia el sábado desde las 11.30.

SÁBADO 19/11

Fútbol

Primera Nacional - Final

20:10 Instituto vs Estudiantes de Buenos Aires / TYC SPORTS

ascenso.jpg

Primera C - Final

17 Argentino de Merlo vs Midland / DEPORTV

Automovilismo

Fórmula 1 - GP Abu Dhabi

7:30 Práctica / FOX SPORTS

11 Clasificación / FOX SPORTS

Básquetbol

NBA

00:10 Portland Trail Blazers vs Utah Jazz / ESPN 2

Liga española

16:30 Girona vs Gran Canaria / FOX SPORTS

Boxeo

23 Francis Frometa vs Javier Herrera / TYC SPORTS

23.30 Nazarena Romero vs Paola Ibarra / TYC SPORTS

UFC

15 Preliminares / FOX SPORTS 2

18 Derrick Lewis vs Sergey Spivak / FOX SPORTS 2

ufc.jpg

Golf

World Tour Championship

4 Tercera ronda / ESPN 2

Rugby

Test Match

11:30 Escocia vs Argentina / ESPN 2

Tenis

ATP Chalenger Sao Leopoldo

10 Semifinales / ESPN EXTRA

ATP Tours

10:15 Semifinal 1 / ESPN 3

17 Semifinal 2 / ESPN 3

DOMINGO 20 / 11

Mundial de Qatar

12 Apertura / TYC SPORTS

13 Qatar vs Ecuador / TV PÚBLICA

Automovilismo

Fórmula 1 - GP Abu Dhabi

10 Carrera / FOX SPORTS

Abu Dhabi.jpg

Básquetbol

Liga española

8:30 Real Madrid vs UCAM Murcia / FOX SPORT 2

14:30 Real Juventud vs Barcelona / FOX SPORTS

Fútbol americano

NFL

15 New England Patriots vs New York Jets / FOX SPORTS 3

week11.jpg

15 Indianápolis Colts vs Philadelphia Eagles / FOX SPORTS 2

18 Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys / FOX SPORTS

18 Pittsburgh Steelers vs Cincinnati Bengals / FOX SPORTS 3

22 LA Changers vs Kansas City Chiefs / ESPN EXTRA

Golf

World Tour Championship

3:30 Ronda final / ESPN 2

Tenis

ATP Chalenger Sao Leopoldo

10 Final / ESPN EXTRA

ATP Tours

15 Final / ESPN 3

LUNES 21/11

Mundial de Qatar

10 Inglaterra vs Irán / TYC SPORTS

13 Senegal vs Holanda / TV PÚBLICA

16 Estados Unidos vs Gales / TYC SPORTS

Fútbol americano

NFL

22 Cardinals vs San Francisco 49ers / ESPN 2

MARTES 22/11

Mundial de Qatar

7 Argentina vs Arabia Saudita / TYC SPORTS - TV PÚBLICA

mesi.jpg

10 Dinamarca vs Túnez /TYC SPORTS

13 México vs Polonia / TYC SPORTS

16 Francia vs Australia / TV PÚBLICA