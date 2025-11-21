Adrián Maglia presentó un presupuesto con eje en la inversión para los vecinos de Baigorria

El presupuesto que giró el Ejecutivo local al Concejo local está diseñado para sostener los servicios esenciales, mejorar la infraestructura urbana y acompañar a los vecinos

El intendente Adrián Maglia presentó el Presupuesto 2026 y destacó que "pese al contexto nacional difícil, se busca fortalecer la inversión en obras, servicios, seguridad y educación, entre otros puntos salientes" y que "lo hace gracias a una administración responsable, austera y enfocada en mejorar la vida de cada baigorriense".

El presupuesto que giró el Ejecutivo local al Concejo local está diseñado para sostener los servicios esenciales, mejorar la infraestructura urbana y acompañar a los vecinos en su vida cotidiana.

El eje central del Presupuesto 2026 es la inversión en obras y mejoras que dejarán infraestructura para el futuro. La inversión en este punto aumenta casi 250 por ciento respecto a este año. "Esto se traduce en obras concretas como pavimentación, desagües, cordón cuneta y mantenimiento de espacios públicos; lo que buscamos es consolidar una estrategia de desarrollo urbano sostenido", sostuvo.

Las inversiones más destacadas son en obras de Infraestructura que será el rubro que más crecerá, con un aumento del 246,33 %.

En iluminación la inversión se duplicará, registrando un aumento del 101,60 %. "Esta suba busca reforzar la seguridad urbana mediante la ampliación del alumbrado público LED", indicó.

En el área de Desarrollo Social, Salud y Educación el aumento presupuestario será del 150 % y en seguridad pública del 90 %.

Respecto al último punto, vale decir que aunque la seguridad pública es competencia provincial, el municipio refuerza su rol preventivo y de acompañamiento. Los recursos previstos se destinan a: ampliación y mantenimiento del sistema de videovigilancia (Centro de Monitoreo), mejora de la iluminación LED en calles y espacios públicos, personal de control y tránsito, programas de prevención del delito, acompañamiento a la policía local con compra de insumos necesarios para su funcionamiento.

Compromiso social

El presupuesto refleja también "un compromiso sostenido con áreas sociales sensibles como desarrollo, salud y educación. Salud Pública experimenta un aumento del 88,77% en su presupuesto específico de rubro y la inversión se centra en el sostenimiento del sistema de emergencias 107, campañas de vacunación, salud animal (campañas permanentes de esterilización y vacunación antirrábica) y acciones preventivas contra el dengue".

En Educación, Cultura y Deporte, el presupuesto general también aumenta respecto al anterior. La inversión municipal se enfoca en el apoyo escolar comunitario, el mantenimiento de escuelas y jardines, el Fondo de Asistencia Educativa (FAE), y actividades deportivas para toda la comunidad.

"En definitiva, el Presupuesto 2026 de Granadero Baigorria es un instrumento de gestión responsable, transparente y humano, que, con equilibrio y planificación, logra generar un impacto visible y concreto en la calidad de vida de sus vecinos", finalizó Maglia.