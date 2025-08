Villarruel denunció al organizador de "La Derecha Fest", evento donde Milei fue orador

Por su parte, Javier Negre, dueño de La Derecha Diario, hizo un descargo a través de su cuenta de X tras la denuncia de la vicepresidenta. "Nos defenderemos con uñas y dientes. Esta denuncia no nos va a amordazar ni a mí ni a ningún compañero de La Derecha Diario. La Vicepresidenta copia los tintes autoritarios como hace aquí Pedro Sánchez", dijo el español mirando a cámara, en un video de seis minutos que fue posteado en su perfíl.

"Vamos a bancar al gobierno de Milei por mucho que le pese a Villarruel", continuó Negre, y agregó, sobre el trato que recibió de Victoria Villarruel: "Me ha llegado a decir que no tengo derecho de opinar porque soy gallego. Incluso algunos Kirchneristas con los que fuera de cámara puedo tener mis más y mis menos, me han tratado de forma más cordial que una política que no ha sabido entender el momento que vive Argentina y cuando lo hemos enseñado en la opinión pública ha intentado amordazarnos y señalarnos como han hecho los comunistas".

Quién es Javier Negre, el hombre denunciado por Villaruel

Javier Negre es un periodista español de 39 años que cuenta con un sinuoso pasado en los medios de comunicación de su país de origen. Fue uno de los redactores de la sección política del destacado diario El Mundo. No obstante, en 2020 fue despedido de este medio, tras una una sentencia judicial que condenó al periódico y a Negre a pagar 30 mil euros por haber publicado en 2016 un artículo sobre una víctima de abuso con pasajes inventados y sin su consentimiento.

En esa misma línea, desde su canal de You Tube "Estado de alarma" recibió otras dos condenas por propagar noticias falsas. Actualmente, Negre se define como Presidente del grupo EDA (EDATV, Estado de Alarma e Informa Radio) y propietario de La Derecha Diario.

Hace un tiempo que reside en Argentina y su buena relación con Javier Milei ya es pública. De hecho, el medio que dirige Mestre fue uno de los organizadores de "La Derecha Fest", el evento libertario donde el presidente fue el encargado de darle el gran cierre a la jornada con su charla "La construcción del milagro".

En ese "Lollapalooza libertario", Negre brindó una conferencia titulada "No odiamos lo suficiente a los periodistas", junto al estratega digital estadounidense Alex Bruesewitz .

Además de Negre y el presidente, en "La Derecha Fest" hubo varios oradores bajo un esquema de paneles temáticos que tuvieron como hilo conductor la "batalla cultural". Hablaron también frente al público los escritores Agustín Laje y Nicolás Marquez, el twittero El Gordo Dan, el cineasta Diego Recalde y una pastora evangélica llamada Evelin Barroso, entre otros.