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Políticos en redes: la carrera por la Intendencia, las manos cortadas y el PJ tirando

El nuevo espacio de La Capital, Políticos en redes, busca mostrar y analizar algunos contenidos de redes sociales de los políticos

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

26 de agosto 2026 · 08:40hs
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El peronismo se juntó en la presentación del libro de Diego Giuliano. Faltó el perottismo.

La Capital / Marcelo Bustamante

El peronismo se juntó en la presentación del libro de Diego Giuliano. Faltó el perottismo.

Reels, fotos, posicionamientos en Instagram, en X y Facebook, hasta en YouTube Shorts. Los políticos suman y suman contenidos a sus redes sociales, un espacio disponible donde saben que está la conversación pública, y donde pueden acercarse y conectar.

Cada uno tiene su estilo y sus usos. Algunos son más osados, otros clásicos. Algunos inoportunos, otros oportunistas. Lo cierto es que buscan adaptarse a los tiempos que corren y a veces quedan expuestos. En Políticos en red, repasamos publicaciones y las filtramos con algo de análisis político y su comidilla.

La disputa por la intendencia

Federico Angelini se lanzó tempranamente a candidato a intendente de Rosario en el programa de streaming Pablo Gavira, quien en su doble rol de periodista y concejal de Unidos aprovecha y mete la cuchara. Angelini, del PRO, hasta subió a su feed el tramo en que cuenta que “tiene ganas” y le “encantaría ser candidato a intendente”.

También sumó la parte donde opina sobre la posibilidad de un tercer mandato de Pablo Javkin. “No es lo ideal”, soltó.

Cerca del intendente se muestran calmos sobre la posibilidad de un tercer mandato. Dicen que no tiene dependencia de una tercera intendencia, sostienen que la valoración general de sus gestiones es buena y que no hay apuro. Parecen esperar a que decante solo. Hace un tiempo en Unidos lo veían inviable, con los meses cambió.

Mientras, el intendente mantiene agenda y no baja el tono en los discursos, como el viernes pasado en la Bolsa de Comercio. En uno de los tramos que subió a Instagram, pidió un acuerdo para “crear la definitiva grandeza de Rosario”.

Pone sobre la mesa la definición de una nueva etapa que probablemente se convierta en una línea comunicacional de Unidos.

Angelini también dice algo al respecto: “Cuando el eje de la discusión dejó de ser la inseguridad, vemos una Rosario mejor”. Le faltó afirmar que en esta circunstancia más favorable todos quieren la Intendencia. Quizás Javkin piense en eso luego de bailar con la pandemia y la inseguridad en una primera gestión opaca.

De hecho, la concejala María Eugenia Schmuck vuelve al ruedo por enésima vez para probar si esta vez le toca y es candidata. Dijo algo en esa línea en unas placas en sus redes: “Rosario recuperó la calle. Ahora puede ir por más”.

“Haber recuperado buena parte de esa libertad es un logro enorme. Pero no puede ser el punto de llegada. Ahora tenemos que transformar el orden recuperado en una nueva etapa para Rosario”, añadió.

El peronista irreverente

Armando Traferri se suma a la sección no por una publicación directa en sus redes sino por una declaración suya que hizo en Hora Política y le puso me gusta. El senador tiene mucho rodaje en la política y lo deja en claro en la previa a armar unidad para lograr el poder. Esta vez no parece muy convencido de sumar a una alternativa que repita las formas y caras de la vez anterior, que terminó en la -fallida, sugiere- gestión de Omar Perotti.

En ese trajín no tiene problemas de mojarle la cara a los compañeros peronistas para despertarlos, pero también les moja la oreja. "Es un gran desafío (las elecciones). Hoy, quien más tiene posibilidades de ganar las próximas elecciones es el actual gobernador", soltó, para luego sí mostrar las condiciones que requiere el peronismo.

"Si el justicialismo logra una unidad concreta, y consigue un candidato o candidata que pueda enamorar y cambiar las figuras que hace 20 años estamos siendo cabeza de todo esto, creo que somos una opción", dijo. Y habla de un pujante empresario del Gran Rosario que piensa la propuesta por estas semanas.

Luego puso un pero: "Ahora, el tema de llegar a la Gobernación es: ¿para qué? Porque la experiencia con Perotti, está bien que tuvo la pandemia, pero nos quedan más dudas que certezas de lo que fue su gobierno". Parece no querer rejunte en lugar de unidad. Algo que, por ahora, parece lejos.

Y se encargó de mencionar a todos los espacios que suma: rossismo, Ciudad Futura, La Cámpora, intendentes de Vamos (Pablo Corsalini), Frente Renovador y el Evita. Separa las aguas con Perotti y Activemos, de Marcelo Lewandowski, casualmente dos que tienen votos y hablan entre ellos en el último tiempo.

Pero este martes a la noche se reunieron todas las tribus mencionadas, menos el perottismo, en la presentación del libro sobre la Reforma Constitucional de Diego Giuliano, diputado, convencional y presidente del Frente Renovador.

La presencia principal de los invitados fue de Sergio Massa, dueño del espacio, quien se sentó en primera fila y naturalmente se le plegaron. El exgobernador quedó como díscolo porque hubo presencias con cara de pocos amigos y hasta aburrimiento, pero no se la perdieron a la inevitable foto. El PJ se empieza a mover, aún sin saber para dónde ni cómo.

Y, sin perder el tiempo, en Unidos Rosario salieron en manada a recordarle algunas cosas a Juan Monteverde.

Las manos cortadas

La diputada nacional y exgobernadora de Santa Fe Gisela Scaglia usó una frase exagerada y alejada del juego democrático para graficar la distancia con el kirchnerismo.

"Antes de que vuelva el kirchnerismo me corto las manos", dijo, como para buscar la imagen más sacrificada. De paso, tiró la opción de una tercera fuerza que pelee entre el mileísmo y el peronismo, gobernadores, Macri, alguna alternativa que amaga pero que no se define en un momento de incertidumbre.

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