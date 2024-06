Tras dejar Estados Unidos, Milei pasa por El Salvador antes de volver al país

Además, Milei expuso el miércoles pasado, durante casi una hora, en la Institución Hoover de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) sobre capitalismo, regulación de monopolios y su impacto en el crecimiento económico. Y, fiel a su estilo, la alocución detonó polémica a partir de un nuevo exabrupto del libertario.

“¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no podrá decidir? Llegará un momento que se va a estar por morir de hambre y va a decidir para no morirse. No necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque alguien lo va a resolver”, sostuvo Milei.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/OPRArgentina/status/1796363213405302924&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei y la comitiva argentina mantuvieron una reunión con el CEO de Meta, Mark Zuckerberg. pic.twitter.com/AXmWwyhm2F — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 31, 2024

Durante la exposición, el líder de La Libertad Avanza (LLA) también volvió a elogiar al ministro de Economía nacional, Luis Caputo, presente en la exposición del primer mandatario. “Hizo el ajuste más grande en la historia de la humanidad”, aseveró Milei sobre su funcionario.

En El Salvador, Milei coincidirá con el rey Felipe VI de España, tras la escalada abierta con las autoridades del gobierno de Pedro Sánchez.