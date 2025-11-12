Tragedia de Once: la defensa de Julio De Vido pidió revocar su condena y se presentará en la ONU

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra Julio De Vido por la tragedia de Once y será condenado por ser considerado partícipe de administración fraudulenta . El Tribunal Oral Nº4 convocó al exministro de Planificación Federal a presentarse este jueves a las 10 en Comodoro Py para hacer efectiva su detención.

Este martes por la mañana, los ministros de la CSJN Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por considerarlos "inadmisibles" los recursos presentados por la defensa del exfuncionario , que buscaban su absolución, y por el Ministerio Público Fiscal, que pretendía incrementar la condena. La sentencia estableció una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.

Se espera que la defensa del condenado solicite un régimen de prisión domiciliaria , debido a que tiene más de 75 años y presenta problemas de salud. Sin embargo, quedará detenido en una cárcel federal hasta que se resuelva este trámite si se solicita.

Maximiliano Rusconi, el abogado defensor del exministro kirchnerista, compartió un comunicado titulado "Una nueva decisión arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales” en el que considera como "injustificada y arbitraria" la sentencia contra su defendido.

>> Leer más: Ordenan la detención de De Vido por la Tragedia de Once y tiene que presentarse este jueves

La defensa de Julio De Vido criticó la rectificación de la Corte Suprema

El abogado de Julio De Vido por la tragedia de Once, el episodio ocurrido en 2012 que tuvo 52 muertes, cuestionó el accionar de la Corte Suprema de Justicia a través de un comunicado: “La Corte omitió considerar, que no tenía jurisdicción para pronunciarse sobre ninguna decisión, debido a que, como se había expuesto en el mismo recurso que se rechazó, se encontraba pendiente de resoluciónun planteo de prescripción de la acción penal, que al ser de orden público —por lo que debe ser declarado aún de oficio—; y de previo y especial pronunciamiento, debió ser resuelto en cualquier estado del proceso –incluso– antes del trámite de cualquier otra cuestión de fondo".

Además, la defensa afirmó en esta comunicación que presentó un recurso de reposición ante la Corte Suprema y sostuvo que realizarán una exposición ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se le solicitará a los miembros de este grupo que actúe mediante el procedimiento de "acción urgente".

Rusconi expresó que el exministro de Planificación Federal "no fue condenado por el choque de Once, sino que fue absuelto, poniendo de relieve el Tribunal que el choque se debió a la temeridad del conductor”.