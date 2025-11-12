La Capital | Política | Julio De Vido

Tragedia de Once: la defensa de Julio De Vido pidió revocar su condena y se presentará en la ONU

El exfuncionario kirchnerista deberá presentarse este jueves en Comodoro Py y deberá cumplir una pena de cuatro años de prisión por administración fraudulenta

12 de noviembre 2025 · 10:11hs
Se espera que la defensa de Julio De Vido solicite un régimen de prisión domiciliaria

Se espera que la defensa de Julio De Vido solicite un régimen de prisión domiciliaria

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra Julio De Vido por la tragedia de Once y será condenado por ser considerado partícipe de administración fraudulenta. El Tribunal Oral Nº4 convocó al exministro de Planificación Federal a presentarse este jueves a las 10 en Comodoro Py para hacer efectiva su detención.

Este martes por la mañana, los ministros de la CSJN Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por considerarlos "inadmisibles" los recursos presentados por la defensa del exfuncionario, que buscaban su absolución, y por el Ministerio Público Fiscal, que pretendía incrementar la condena. La sentencia estableció una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.

Se espera que la defensa del condenado solicite un régimen de prisión domiciliaria, debido a que tiene más de 75 años y presenta problemas de salud. Sin embargo, quedará detenido en una cárcel federal hasta que se resuelva este trámite si se solicita.

Maximiliano Rusconi, el abogado defensor del exministro kirchnerista, compartió un comunicado titulado "Una nueva decisión arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales” en el que considera como "injustificada y arbitraria" la sentencia contra su defendido.

>> Leer más: Ordenan la detención de De Vido por la Tragedia de Once y tiene que presentarse este jueves

La defensa de Julio De Vido criticó la rectificación de la Corte Suprema

El abogado de Julio De Vido por la tragedia de Once, el episodio ocurrido en 2012 que tuvo 52 muertes, cuestionó el accionar de la Corte Suprema de Justicia a través de un comunicado: “La Corte omitió considerar, que no tenía jurisdicción para pronunciarse sobre ninguna decisión, debido a que, como se había expuesto en el mismo recurso que se rechazó, se encontraba pendiente de resoluciónun planteo de prescripción de la acción penal, que al ser de orden público —por lo que debe ser declarado aún de oficio—; y de previo y especial pronunciamiento, debió ser resuelto en cualquier estado del proceso –incluso– antes del trámite de cualquier otra cuestión de fondo".

Además, la defensa afirmó en esta comunicación que presentó un recurso de reposición ante la Corte Suprema y sostuvo que realizarán una exposición ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se le solicitará a los miembros de este grupo que actúe mediante el procedimiento de "acción urgente".

Rusconi expresó que el exministro de Planificación Federal "no fue condenado por el choque de Once, sino que fue absuelto, poniendo de relieve el Tribunal que el choque se debió a la temeridad del conductor”.

Noticias relacionadas
El gobierno provincial adelanta nuevo enfoque contra la inseguridad.

Con la baja de crímenes narco, el gobierno enfoca en conflictos interpersonales

Milei le tomó juramento a Santilli en la Casa Rosada.

Santilli juró como ministro del Interior y diseña una gira con gobernadores aliados

Emanuel Alvarez Agis y el impuesto al efectivo

Emanuel Alvarez Agis y el "impuesto al efectivo": en qué consiste y cuál fue la crítica de Milei

Este domingo Alberto Fernández dio el presente en Hay Algo Ahí, el programa de Tomás Rebord

Alberto Fernández explicó el polémico video con Tamara Pettinato y nominó "presidenciables"

Ver comentarios

Las más leídas

No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

Lo último

Antonela Roccuzzo remata parte de su vestidor para juntar fondos para una escuela de Rosario

Antonela Roccuzzo remata parte de su vestidor para juntar fondos para una escuela de Rosario

Tragedia de Once: la defensa de De Vido pide revocar su condena y se presentará en la ONU

Tragedia de Once: la defensa de De Vido pide revocar su condena y se presentará en la ONU

Auroras boreales y australes: qué está pasando con la tormenta geomagnética

Auroras boreales y australes: qué está pasando con la tormenta geomagnética

Antonela Roccuzzo remata parte de su vestidor para juntar fondos para una escuela de Rosario

La empresaria participará de una colecta solidaria para la fundación Estudiar es Mejor que sostiene un colegio en el barrio de Cabin 9
Antonela Roccuzzo remata parte de su vestidor para juntar fondos para una escuela de Rosario
En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes
POLICIALES

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Un alarmante choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba
La Región

Un alarmante choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos
POLICIALES

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la economía del conocimiento

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la "economía del conocimiento"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario

Ovación
Básquet: Las chicas del U17 de Náutico obtuvieron la Copa Santa Fe en Tostado
Ovación

Básquet: Las chicas del U17 de Náutico obtuvieron la Copa Santa Fe en Tostado

Básquet: Las chicas del U17 de Náutico obtuvieron la Copa Santa Fe en Tostado

Básquet: Las chicas del U17 de Náutico obtuvieron la Copa Santa Fe en Tostado

Mundial sub-17: la selección argentina ya conoce su próximo rival

Mundial sub-17: la selección argentina ya conoce su próximo rival

Tenis rosarino: el semillero del tenis local no para de crecer en cada evento

Tenis rosarino: el semillero del tenis local no para de crecer en cada evento

Policiales
Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes
POLICIALES

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

La Ciudad
Antonela Roccuzzo remata parte de su vestidor para juntar fondos para una escuela de Rosario
La Ciudad

Antonela Roccuzzo remata parte de su vestidor para juntar fondos para una escuela de Rosario

Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe

Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la economía del conocimiento

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la "economía del conocimiento"

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña en el barrio República de la Sexta

Por Matías Petisce
La Ciudad

Orillas, la ONG que enseña, capacita y acompaña en el barrio República de la Sexta

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos
Información General

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado
Policiales

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado

Una empresa santafesina inauguró una planta de fertilizantes bioorgánicos
Economía

Una empresa santafesina inauguró una planta de fertilizantes bioorgánicos

EEUU confirmó que se activó el swap y hay temor por las reservas
Economía

EEUU confirmó que se activó el swap y hay temor por las reservas

Un avión militar turco se estrelló en Georgia con 20 personas a bordo
Información General

Un avión militar turco se estrelló en Georgia con 20 personas a bordo

Se desplomó un puente en China a pocos meses de su inauguración
Información General

Se desplomó un puente en China a pocos meses de su inauguración

Cuba juzga a su exministro Alejandro Gil por corrupción y espionaje
El Mundo

Cuba juzga a su exministro Alejandro Gil por corrupción y espionaje

Ordenan la detención de De Vido por la Tragedia de Once y debe presentarse el jueves
Política

Ordenan la detención de De Vido por la Tragedia de Once y debe presentarse el jueves

El precio de la carne aumentó más de 3 % en el mes de octubre
Economía

El precio de la carne aumentó más de 3 % en el mes de octubre

Un adolescente de 13 años jugaba en una vereda de su casa y le dispararon
Policiales

Un adolescente de 13 años jugaba en una vereda de su casa y le dispararon

Con la baja de crímenes narco, el gobierno enfoca en conflictos interpersonales
Política

Con la baja de crímenes narco, el gobierno enfoca en conflictos interpersonales

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica
La Región

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

El detenido por abuso sexual de un bebé de seis meses fue imputado con agravantes
La Ciudad

El detenido por abuso sexual de un bebé de seis meses fue imputado con agravantes

Santilli juró como ministro del Interior y diseña una gira con gobernadores aliados
Política

Santilli juró como ministro del Interior y diseña una gira con gobernadores aliados

Reconstrucción del muelle de La Fluvial: cuándo estará terminada la obra
La Ciudad

Reconstrucción del muelle de La Fluvial: cuándo estará terminada la obra

El juez confirmó que Grassi llegó primero para quedarse con Vicentin
Economía

El juez confirmó que Grassi llegó primero para quedarse con Vicentin

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa
La Ciudad

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores
La Ciudad

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores