Traferri: "Tengo la certeza de que Sain está detrás de esta maniobra"

Estos fueron algunos de las frases centrales expuestas por Traferri sobre la causa penal para la que los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery piden al Senado que lo despojen de sus fueros. Las principales acusaciones las formuló en su contra hace nueve días el fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad, que hoy está preso e imputado por recibir coimas para no perseguir el juego clandestino en la provincia. En algunos pasajes intervino su abogado defensor José Luis Vázquez.

• Guardo todas las comunicaciones que Ponce Asahad me transmitía así que cuando llegue el momento voy a poner el teléfono a disposición para que se revelen las mentiras que dijo sobre los motivos de sus llamados.

• El senador cree haberlo visto una sola vez a Serjal. O dos. O tres. Era respecto al funcionamiento del Ministerio Público. Conversaban por falta de fiscales. Esas cosas. Se le solicitaba al senador para mejorar cuestiones del MPA (Vázquez). Cuando se dio el cambio de fiscal, cuando el fiscal Baclini trabajó en todos los espacios políticos para ser fiscal general de la provincia, quedaba vacante el fiscal regional. En esa situación la actual fiscal interina Marita Iribarren me invitó a su casa para ver la posibilidad de que yo la acompañe con los votos del Senado si era propuesta. También un senador que no es de mi espacio me sentó con la misma propuesta al fiscal Adrián Spelta. (Traferri)

• Lo vinculan a Traferri en este caso porque es una conjura, porque es una operación de inteligencia, lo vinculan porque el jefe de la agencia de seguridad de la provincia que es Marcelo Sain tiene manejos con compañeros del MPA. El pertenece a la plantilla del MPA. No hay otra explicación. Las explicaciones de Ponce Asahad, que se producen mucho tiempo después de ser detenido, en mi interpretación resultan de una manipulación de los fiscales para meter el nombre Traferri en la declaración (Vázquez).

• Yo no puedo inmiscuir al gobernador en esta denuncia porque es hacia mí. Esto lo afronto yo porque me corresponde a mí y voy a demostrar con las pruebas el armado de esto. Con el tiempo que lleve.

• Si yo no fuera senador hoy estaría preso. Porque esto es una maniobra política. Los que estamos en esto sabemos que tenemos que afrontarlo con todos los costos. Tengo la certeza de que Marcelo Sain está detrás de esta maniobra. No tengo ninguna duda.

• ¿Se imaginan lo que es quedarse sin fueros en estas circunstancias? Me preocupa que se haga un show del proceso judicial porque ahí pierde la Justicia. Vamos a demostrar que esto fue un show armado. No renuncio a mis fueros porque no tengo nada que ver y porque este proceso no me da garantías.

• En una contienda política cuando el contendiente no puede ser derrotado la historia muestra que se buscan otros canales entre ellos el de mayor dramatismo es el asesinato político. Cuando no se puede ganar una batalla se elimina al oponente. Como la agencia de seguridad de Marcelo Sain no pudo buscó este canal. Lo hace en un organismo donde sus delfines preferidos son Luis Schiappa Pietra y el otro Matías Edery. ¿Si todas las investigaciones rimbombantes que pusieron a estos fiscales en el podio de los campeones de la Justicia quiénes iban a ser los encargados de devolver ese favor? (Vázquez).

• No hay manera de vincularlo a Traferri con el juego legal. Estoy perplejo porque se acaba de dictar un decreto instalando por 15 años el juego ilegal en la provincia. Porque la licencia de juego no puede salir por decreto. Se tiene que votar en la Legislatura. Y el gobierno instaló una concesión por 15 años. Eso es ilegal. Hay cuatro pronunciamientos en contra del Tribunal de Cuentas (Vázquez).

• Los fiscales nos engañaron, hemos sido víctimas de traición, y de mala fe procesal. A las dos horas de salir de la citación salieron por todos los medios a decir que iban a pedir el desafuero. La fiscal regional (María Eugenia Iribarren) lo había invitado a su casa a Traferri para que la apoyara. Y luego desde su cargo interino le habló a la vicegobernadora para decirle que iba a pedir el desafuero.