La Capital | Ovación | Newell's

Newell's y el paso a paso a las urnas: un padrón de 28 mil socios y cuatro nombres fuertes en danza

Un repaso de las fechas más importantes que deben cumplirse en el calendario electoral de Newell's hasta los comicios del 14 de diciembre.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

28 de septiembre 2025 · 07:05hs
Los socios de Newell’s irán a las urnas el próximo domingo 14 de diciembre para elegir a las nuevas autoridades que administrarán el club.

Marcelo Bustamante / La Capital

Los socios de Newell’s irán a las urnas el próximo domingo 14 de diciembre para elegir a las nuevas autoridades que administrarán el club.

Se activó con fuerza la cuenta regresiva para las elecciones en Newell's. Tras el intento fallido de adelantamiento de los comicios de la semana pasada, entonces por ahora, y si no ocurre antes de tiempo la renuncia de la actual comisión directiva saliente, todo se encamina a que los socios leprosos vayan a las urnas el próximo domingo 14 de diciembre para renovar las autoridades. Las listas con los nombres concretos de los candidatos deben presentarse el 4 de diciembre y están en condiciones de sufragar unos 28 mil socios leprosos.

Restan 77 días para la renovación de autoridades en el club del Parque. El jueves pasado en una reunión de las agrupaciones que retiraron avales con la junta electoral hubo un intento de adelantar un mes los comicios, pero no prosperó debido a que no hubo consenso en las formas de concretar esa decisión compartida por todos.

Tras ese cónclave se ratificó el cumplimiento del cronograma electoral original, donde algunos pasos ya cumplieron en tiempo y forma. Entre ellos, el 12 de septiembre se retiraron los formularios de avales para las agrupaciones que pretendían competir en las elecciones.

Luego, el próximo martes 30 de septiembre se hará el corte del padrón, que al día de hoy arroja un número aproximado de 28 mil socios en condiciones de sufragar. Hay que recordar que para poder votar los asociados deben tener más de 18 años, dos años de antigüedad y la cuota al día.

Leer más: Newell's: Fabbiani se abraza a un contrato atado con alambre y su ciclo camina por la cornisa

El padrón definitivo y los candidatos en Newell's

Pero lo más importante es lo que resta cumplimentar rumbo a las urnas. Porque el próximo 6 de octubre se entregará el padrón definitivo ya controlado por la junta electoral para que las agrupaciones lo conozcan y lo puedan revisar.

Por su parte, el 14 de noviembre es otra fecha crucial, en la que las agrupaciones tienen que presentar en la comisión electoral los 580 avales aproximados que se necesitan para poder competir en los comicios.

En tanto, el 4 de diciembre, toma muchísima relevancia porque cada agrupación o alianza deberá informar la nómina completa con los nombres propios de los 26 candidatos que integran la lista. Esta será evaluada y avalada o no por la junta electoral para oficializar la lista.

Y diez días después, el 14 de diciembre, será el turno del acto democrático más importante del club: la votación.

Leer más: Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y mientras está en las semifinales de la Libertadores

Un adelantamiento que no prosperó

Las agrupaciones opositoras reunidas el jueves en el parque Independencia no llegaron a un acuerdo en cómo hacer el adelantamiento de las elecciones y por lo tanto no prosperó la opción de que se vote en noviembre como había solicitado el mismo presidente Ignacio Astore.

Se discutió fuertemente la forma de llegar a ese adelantamiento. Mientras unos adujeron la necesidad de llamar a una asamblea extraordinaria, otros pidieron que la comisión directiva renuncie para que tome el control la comisión fiscalizadora y sea la que convoque a las elecciones. Entre tantas idas y vueltas lo más seguro fue respetar los plazos estatutarios y votar a fin de año.

En el cónclave con las agrupaciones participaron los cinco miembros de la junta electoral: Germán Stahli, Eduardo Arichuluaga, Lisandro Coronato, Pablo Sarkissian y Malena Salinas.

Leer más: Inicia el Mundial sub-20: desde el despegue de Maradona a los tres pibes de la cantera de Newell's

Cuatro nombres cruciales

Por ahora de manera pública los que manifestaron interés real por presentarse como candidatos a presidente de Newell’s son Ignacio Boero, Julián González y Cristian D’Amico, pero todavía hay tiempo por delante y habrá que ver si no se suma alguna otra opción para suceder a Ignacio Astore en la conducción leprosa.

Otro actor de la vida política rojinegra es Marcos Cleri, quien piensa que la unidad puede ser la mejor alternativa ante la realidad muy compleja del club.

Entre estos nombres estaría el próximo presidente de Newell’s, donde no hay que descartar alianzas y alguna fusión en la recta final.

Noticias relacionadas
El DT de Argentina Diego Placente y algunos jugadores, entre ellos Valentino Acuña. Arranca el Mundial sub-20.

Inicia el Mundial sub-20: desde el despegue de Maradona a los tres pibes de la cantera de Newell's

Lisandro Alzugaray jugando en el Coloso en su paso por Newells. 

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

El entrenador de Newells, Cristian Fabbiani.

Newell's recupera un titular ante Estudiantes, en un Coloso que será un cabildo abierto

Flamengo venció a Estudiantes por penales y lo eliminó en los cuartos de final de la Libertadores.

Estudiantes recibió un duro golpe en la Libertadores antes de enfrentar a Newell's

Ver comentarios

Las más leídas

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Lo último

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

Qué papeles son necesarios para vender un auto usado

Qué papeles son necesarios para vender un auto usado

Fue premiada en San Sebastián y recordó a las víctimas del triple femicidio

Fue premiada en San Sebastián y recordó a las víctimas del triple femicidio

Chau éxodo: las parejas jóvenes y sin hijos se quedan a vivir en Rosario

En lugar de irse a Funes, la clase media prefiere alquilar y no tener auto para estar cerca de todo. Eligen Puerto Norte, Pichincha, Lourdes, Abasto y el parque España ¿Elección o imposibilidad de acceso a la vivienda?

Chau éxodo: las parejas jóvenes y sin hijos se quedan a vivir en Rosario

Por Nicolás Maggi

A pesar de su origen ferroportuario, Rosario carece de un museo temático

Por Alicia Salinas
La Ciudad

A pesar de su origen ferroportuario, Rosario carece de un museo temático

Trump promete dólares pero no blinda a Milei del default político

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Trump promete dólares pero no blinda a Milei del default político

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Por Javier Felcaro
Política

En modo campaña, Milei tiene previsto desembarcar esta semana en Rosario

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada al clan Cantero

Por Claudio Berón

Policiales

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada al clan Cantero

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Por Álvaro Maté
Política

Toma forma el nuevo tablero político del Concejo Municipal de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Una gravísima lesión deja afuera a Carlos Quintana en Central por el resto de la temporada

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Ovación
La selección argentina sub-20 debuta en el Mundial frente a Cuba, con respaldo rojinegro
Ovación

La selección argentina sub-20 debuta en el Mundial frente a Cuba, con respaldo rojinegro

La selección argentina sub-20 debuta en el Mundial frente a Cuba, con respaldo rojinegro

La selección argentina sub-20 debuta en el Mundial frente a Cuba, con respaldo rojinegro

Ciego de anhelos: Hugo Acuña ganó el maratón de Buenos Aires y ahora sueña con ir a Los Ángeles 2028

Ciego de anhelos: Hugo Acuña ganó el maratón de Buenos Aires y ahora sueña con ir a Los Ángeles 2028

Boca le hizo un favor a Central y lo dejó firme en zona de Copa Libertadores

Boca le hizo un favor a Central y lo dejó firme en zona de Copa Libertadores

Policiales
Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada al clan Cantero

Por Claudio Berón

Policiales

Fantasma Paz: el homicidio que marcó en Rosario la violencia ligada al clan Cantero

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Dos nuevos allanamientos por el triple femicidio narco apuntan a un cómplice clave

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Crimen en Capitán Bermúdez: hallaron a una anciana maniatada y con golpes en la cabeza

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

Robo en el centro de Rosario: difunden video de una banda que entraba a edificios

La Ciudad
Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año
La Ciudad

Calor en Santa Fe: qué dice el pronóstico del SMN para el último trimestre del año

A pesar de su origen ferroportuario, Rosario carece de un museo temático

A pesar de su origen ferroportuario, Rosario carece de un museo temático

De Rosario a Alaska: la aventura de una pareja que dejó todo para viajar

De Rosario a Alaska: la aventura de una pareja que dejó todo para viajar

El tiempo en Rosario: el domingo asoma con condiciones climáticas excelentes

El tiempo en Rosario: el domingo asoma con condiciones climáticas excelentes

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131
Policiales

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel
La Ciudad

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente
Política

"Vamos a defender a los que producen, no a quienes viven de los impuestos de la gente"

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa
La Ciudad

La UNR homenajeará a Fito Páez y le entregará el título de Doctor Honoris Causa

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos
La Ciudad

Las ráfagas de viento en Rosario superaron los 80 kmh y generaron 130 reclamos

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida
La Ciudad

Cómo es el Monumento a la Bandera de Arena que se construyó en La Florida

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las responsabilidades políticas
La Ciudad

Fentanilo: Mónica Fein anticipó que buscarán las "responsabilidades políticas"

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles
La Ciudad

Incendios en las islas: Rosario exigió sanciones y más controles

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un sábado con chance de lluvias y tormentas matinales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno
Policiales

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica
La ciudad

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid
La Ciudad

Nación autoriza vuelos directos para conectar a Rosario con Madrid

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria
Ovación

A los 75 años, el Pato Fillol se anotó para terminar la escuela secundaria

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos
Policiales

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador
Economía

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio
Policiales

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL
Economía

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: La realidad es distinta
La Ciudad

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: "La realidad es distinta"